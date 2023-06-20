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Прошла жеребьёвка первого отборочного раунда Лиги чемпионов сезона 2023/24

вчера, 15:59

Сегодня, 20 июня, состоялась жеребьёвка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2023/24.

«Хэкен» (Швеция) — «Нью-Сейнтс» (Уэльс)

«Балкани» (Косово) — «Лудогорец» (Болгария)

«Шемрок Роверс» (Ирландия) — победитель предварительного раунда

«Жальгирис» (Литва) — «Струга» (Северная Македония)

«КИ Клаксвик» (Фарерские острова) — «Ференцварош» (Венгрия)

«Олимпия» (Словения) — «Валмиера» (Латвия)

ХИК (Финляндия) — «Ларн» (Северная Ирландия)

«Линкольн» (Гибралтар) — «Карабах» (Азербайджан)

«Ракув» (Польша) — «Флора» (Эстония)

«Слован» Братислава (Словакия) — «Свифт Эсперанж» (Люксембург)

«Фарул Констанца» (Румыния) — «Шериф» (Молдавия)

«Хамрун Спартанс» (Мальта) — «Маккаби» Хайфа (Израиль)

«Урарту» (Армения) — «Зриньски» (Босния и Герцеговина)

«Партизани» (Албания) — БАТЭ (Беларусь)

«Астана» (Казахстан) — «Динамо» Тбилиси (Грузия).

Первые матчи пройдут 11-12 июля, ответные — 18-19 июля.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:04
В школе по географии было пять...Казахстан в Европе? Или отстал от жизни, что-то передвинули?
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:49
Притопим за "Ференцварош",надеюсь Саламыч выведет их в групповой этап
ДСА
ДСА
вчера в 17:49
Буде за БАТЭ болеть, типа наши.
Шуnя771
Шуnя771 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 16:40
Интересно было бы узнать какие?
shlomo
shlomo
вчера в 16:27
Как не странно но есть даже очень не плохие матчи... будем отслеживать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:14
Есть крепкие пары, а есть откровенные аутсайдеры...
drug01
drug01
вчера в 16:02
Жаль что в списках нет наших! Ну что же поживём увидим
Гость
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