«Отличное завершение выдающейся карьеры». Месси — о победе на ЧМ-2022

Нападающий сборной Аргентины высказался о победе на чемпионате мира 2022 года.

Я выполнил свою самую важную цель – выиграл чемпионат мира. Я никогда не думал об индивидуальных наградах и всегда ставил команду превыше всего. Я реализовал эту цель. Это отличное завершение выдающейся карьеры.