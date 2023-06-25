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«Отличное завершение выдающейся карьеры». Месси — о победе на ЧМ-2022

вчера, 09:24

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о победе на чемпионате мира 2022 года.

Я выполнил свою самую важную цель – выиграл чемпионат мира. Я никогда не думал об индивидуальных наградах и всегда ставил команду превыше всего. Я реализовал эту цель. Это отличное завершение выдающейся карьеры.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:17
хорошо получилось ...
вот прямо очень хорошо !
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:27
Ощущение что мог и лучше осталось . Не в полную силу играл
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:53
Он имел в виду, что, выиграв титул ЧМ, он достиг всего. Что выше и дальше уже двигаться некуда, так как главный приз - звание чемпиона Мира является высшей точкой карьеры любого футболиста. Это всё равно, как взобраться на высшую точку планеты, её вершину - Джомолунгму ( Эверест ) в Гималаях. Дальше только облака, но это уже философская категория.
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:09, ред.
Купили тебе победу чм Катарцы за переход Псж.
Rattlehead
Rattlehead ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 13:40, ред.
    Elliada
    Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 13:33
      Elliada
      Elliada ответ Rattlehead (раскрыть)
      вчера в 13:30
      Евро и КА отменили и перенесли на следующий год. Олимпиаду, по-моему, тоже. ЛЧ решили доиграть по сокращенному формату. В целом, сезон признали не состоявшимся и правильно поступили, что отменили ЗМ. У поляка не отбирали ЗМ. Награду отменили задолго до того, как Бавария выиграла ЛЧ. В теории, любой игрок пролетел бы с победой в ЛЧ. И Месси, и Роналду, и Мбаппе и т. д.

      Лучшим нападающим признали Левандовского в 2021 году потому что он забил больше голов, но не был лучшим игроком. А если тебя беспокоит, что Месси тоже нападающий, то посмотри на результаты ЗМ 2022 года. ЗМ 2022 получил Бензема, а лучший нападающий в 2022 году стал снова поляк. Бензема, к слову, тоже нападающий. То есть, тебя смущает, что ЗМ 2021 дали Месси, а лучшим нападающим признали поляка, но не смущает аналогичные результаты в 2022 году?? Конечно, ведь в 2022 ЗМ получил не Месси. Теперь ясно, что ты хейтер и аргументы тебе по барабану. Разговор окончен
      Александр Валяев
      Александр Валяев
      вчера в 13:23
      Судьи подарили Месси чемпионат мира, по-моему было видно предвзятое отношение. Его должны были удалить в одном из матчей, Аргентину просто тянули в финал. Впрочем в этом нет ничего удивительного
      TheBoLt
      TheBoLt
      вчера в 13:18
      Так завершение карьеры или он просто за сборную завершает игру?
      Напрасный труд
      Напрасный труд ответ cska1948 (раскрыть)
      вчера в 13:08, ред.
      Если и доселе любит,то другая рифма будет.
      just futball
      just futball ответ Rattlehead (раскрыть)
      вчера в 13:01
      Потому что все удары проигрыша принималбы тоже только Месси, как это было раннее времена. Никто не обвинилбы в проигрыше Аргентины Лаутаро, Эмилиано Мартинеса, Ди Марию и остальных. Как и не обвиняли Паласио, Игуана, Тевеса, Агуеро и прочих когда Аргентина проигрывала..
      just futball
      just futball ответ cska1948 (раскрыть)
      вчера в 12:54
      Когда Аргентина проигрывала в серии пенальти, все время обвиняли Месси. Тогда не говорили что выигрывал вратарь соперника или проиграл вратарь Аргентины. Все удары проигрыша принимал Месси
      just futball
      just futball ответ cska1948 (раскрыть)
      вчера в 12:49
      После серии пенальти с Голландцами, Месси единственный игрок который подошел к Мартинесу. После победы на ЧМ он все время с благодарностью говорил что победил с командой,
      Шуnя771
      Шуnя771
      вчера в 12:47
      Чемпионат мира... Отличное завершение карьеры...)
      А не так давно, черным по белому было написано, что маэстро продолжает КАРЬЕРУ в Майами?
      Кому верить?)
      Бубнин
      Бубнин
      вчера в 12:47
      Лионель отобрал титул у Мбаппе и уходит чемпионом. Теперь и у сборной Аргентины появился шанс сразиться против француза в финале следующего чемпионата! Холанд слишком слаб как претендент на золото.
      Imrebellion
      Imrebellion ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
      вчера в 12:37
      Да тут всё очевидно) Без толку мусолить эту тему. Все мы прекрасно знаем и видели в этом сезоне, и вообще, все эти 20 лет как разговаривают эти игроки. Чье эго настолько что себя ставит выше команд и тренеров, присваивает всё что можно, лишь бы хвастаться своими рекордами. Мб фанам таких игроков обидно что их любимчиков критикуют за эгоизм, а Месси нет - вот и пытаются докапываться даже к цитатам абсолютно вне контекста))
      ermak6848
      ermak6848
      вчера в 12:25
      Любое признание - всегда приятно!!!
      Imrebellion
      Imrebellion
      вчера в 12:22
      Жалко что Месси не претендовал на гол напарника - надо уметь забивать даже волосами! Не слил по ходу турнира тренера сборной, который и выигрывал трофеи для него. И тут помог бы, забей ты убойные моменты против марокканцев.
      Или нужно было выйти из группы миллиардным составом против Венгрии, Исландии и Ирландии с третьего места, потом Уэльс и Хорватию пройти кое как автобусом, потом в финале с бровки поддерживать ребят - они сами всё сделают. А сам после первого же контакта за мяч с Пайе заплакал... Да и легендарный поход на первую Лигу Наций, где Бернарду солировал. Вот тогда бы Месси точно мог сказать что Он завоевал трофеи! От фанов получил бы больше переживаний!
      cska1948
      cska1948 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
      вчера в 12:19
      У вас мнение фаната Месси, у меня мнение нейтрального к нему человека. У меня вообще нет любимчиков. Я вас понял, надеюсь и вы меня поняли.
      cska1948
      cska1948 ответ Напрасный труд (раскрыть)
      вчера в 12:17
      Почему любил, а не любит?
      Напрасный труд
      Напрасный труд
      вчера в 12:16
      Месси так себя любил,что привычно похвалил.
      Звезда по имени Солнце
      Звезда по имени Солнце ответ Rattlehead (раскрыть)
      вчера в 12:08
      А вас что беспокоит, то, что поляк не получил не выигранный ЗМ или то, что Месси великий?
      Звезда по имени Солнце
      Звезда по имени Солнце ответ Imrebellion (раскрыть)
      вчера в 12:05
      Собственно о чём я и говорил, но люди не чувствуют разницу, они видят только "Я" в словах Месси.
      Но "Я" бывают разные, к примеру тут Месси говорит, что я поставил себе цель и я её добился. А к примеру самые известные нарциссы футбола Роналду и Ибра каждый раз говорили "Я лучший футболист в истории футбола" и у них я только самолюбование.
      Вроде "Я" просто слово, но какие разные "Я" бывают. А вот тут надо чувствовать разницу.
      Rattlehead
      Rattlehead ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 12:03
      Сезон не отменили, а награду отменили, причем всего за месяц до триумфа Баварии в ЛЧ. Прекрасно. В 2021 году Левандовски был достоин награды лучшему нападающему, но не достоин награды лучшему игроку, в отличие от Месси, который, к слову, тоже является нападающим. Т.е. ЗМ был отдан игроку, который не был лучшим даже в своем амплуа. Безупречная логика.
      Imrebellion
      Imrebellion
      вчера в 11:56
      Для тех, кто в танке и не заблокирован в интернете - это цитаты с очередного интервью "Paris & Paradise" опубликовали в честь др Лео. Там каждый вопрос задается конкретно о нем, поэтому, естественно, ответы с местоимением "я", но на каждую тему все равно говорил о команде, Барселоне, Аргентине, ПСЖ, Неймаре с Мбаппе и т.д. Даже про парижский ультрас ничего плохого не сказал. Не говорил что он "клубника", что у него пол миллиарда подписчиков - значит он круче всех и выше футбола, не сказал что плевать ему на критиков и хейтеров, не обвинил клуб и его условия, тренеров и т.д.
      Звезда по имени Солнце
      Звезда по имени Солнце ответ cska1948 (раскрыть)
      вчера в 11:49, ред.
      А если вас спросят чего вы добились в жизни вы о себе будете говорить в третьем лице или начнёте перечислять всех кому вы обязаны?
      Тут Месси говорит о своей цели, о том, что он добился, а слова благодарности он уже сказал, как каждому игроку, так и команде в целом и ещё он поблагодарил всю нацию.
      Месси: «Спасибо 45 миллионам аргентинцев и всем, кто дал мне возможность выиграть эту награду».
      Elliada
      Elliada ответ Rattlehead (раскрыть)
      вчера в 11:49
      В 2020 году ЗМ никуда не отправлялся. Его отменили. Причем задолго до того, как Бавария выиграла ЛЧ. В 2021 году поляк не был достоин. За одну победу в чемпионате (в 9-й раз подряд) ЗМ не дают, иначе у поляка должно быть 9 ЗМ.
      mxk4cw99e83f
      mxk4cw99e83f
      вчера в 11:43
      Всё равно главный герой в Аргентине это Марадона
      Rattlehead
      Rattlehead ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 11:42
      Левандовски, к слову, свой ЗМ выиграл, но на руки получил в спешном порядке специально созданную награду лучшему нападающему, а золотая сфера отправилась по известному адресу, в очередной раз дискредитировав себя.
      Imrebellion
      Imrebellion
      вчера в 11:41
        Гость
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