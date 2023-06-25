«Отличное завершение выдающейся карьеры». Месси — о победе на ЧМ-2022

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о победе на чемпионате мира 2022 года.
Я выполнил свою самую важную цель – выиграл чемпионат мира. Я никогда не думал об индивидуальных наградах и всегда ставил команду превыше всего. Я реализовал эту цель. Это отличное завершение выдающейся карьеры.
Да и суть вопроса была не хвалить игроков, а что значит победа для Месси.
Вы понимаете разницу?
Месси никогда не говорит, что он выиграл, он всегда говорит о команде.
А во-вторых, хочется спросить, а разве один Мартинес выиграл чемпионат?
Мартинес как отбивал пенальти и вытащил несколько "мёртвых" мячей, так же пускал "бабочки".
Выиграла вся команда Аргентины, а Месси просто был капитаном этой сборной, ну, а не выигрыш ЧМ, Месси просто была бы большая несправедливость в футболе.
Поэтому к нему и внимание во всём мире.
Да и суть вопроса была не хвалить игроков, а что значит победа для Месси.
Вы понимаете разницу?
Месси никогда не говорит, что он выиграл, он всегда говорит о команде.
А во-вторых, хочется спросить, а разве один Мартинес выиграл чемпионат?
Мартинес как отбивал пенальти и вытащил несколько "мёртвых" мячей, так же пускал "бабочки".
Выиграла вся команда Аргентины, а Месси просто был капитаном этой сборной, ну, а не выигрыш ЧМ, Месси просто была бы большая несправедливость в футболе.
Поэтому к нему и внимание во всём мире.