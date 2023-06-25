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Стало известно, почему Вендел не вернулся в «Зенит» из Бразилии

вчера, 10:59

Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, рассказал, почему его клиент не вернулся в расположение питерского клуба из Бразилии.

На самом деле, прилет Вендела в Россию уже был запланирован, но клуб дал ему отсрочку из-за проблем со здоровьем у одного из членов семьи.

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Зенит  Вендел
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:05, ред.
Тогда он попутал страны)...если что это зачистка фавел в Рио...участвует армейский спецназ...БТРы тоже были)...а вообще Вендел в столице этого "райского" места запросто может перо в бок получить за пару баксов)...если не туда забредет...
ДСА
ДСА
вчера в 13:54
Так дипломатично завуалируют прогул.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:25, ред.
Итак по порядку:

1. Вчера мы имели честь узнать от "агента" Вендела их причину отсутствия в Северной Пальмире, а именно на базе в Удельном...
Привожу текст дословно:

"Агент полузащитника «Зенита» Вендела Чезаре Барбьери сообщил, что футболист вернётся в Россию после стабилизации ситуации в стране.
Это определённо очень деликатная ситуация. Вендел останется в Бразилии до тех пор, пока ситуация не наладится. Клуб уже был уведомлён об этом. «Зенит» понимающе отреагировал на ситуацию"
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1354340/vendel-zenit 24.06.2023

2. Сегодня, новоиспеченный агент Тьяго Рибейро (за ночь поменялся?) преподносит нам совершенно другую версию - дескать "из-за проблем со здоровьем", отмечу, речи о смертном одре близкого человека нет, как принято в подобных случаях откладывать все дела...

В связи с этим напрашиваются вопросы:
а) Кто всё таки агент футболиста?
б) И какова причина нарушения дисциплины, читай контракта?

Сдается мне что причина его нежелания вовремя прибыть к месту отработки контракта, совершенно другая - пресловутого , русского медведя гуляющего по улицам Питера, он в зоопарке мог ещё перенести, а вот картинку движения военной колонны по трассе... Это уж слишком... Ссыкотно)))
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 12:10, ред.
Теперь есть два варианта:Обстановка в России и обстановка в семье.
Даёшь больше вариантов!!!"
Так кто же является агентом Вендела :Всезнающий Тьяго Рибейра,или всеведущий Чезаре Барбьери????????????????????
Думаю,самый правдивый -агент ГАЗПРОМА в "Зените" господин Медведев.
lotsman
lotsman
вчера в 11:49
В Бразилии семья прежде всего и важнее всего.
shlomo
shlomo
вчера в 11:43
Если причина уважительная, а не для отмазки, то пусть пока остается в Бразилии
Futurista
Futurista
вчера в 11:03
Потому что...

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