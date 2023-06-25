Стало известно, почему Вендел не вернулся в «Зенит» из Бразилии

Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» , рассказал, почему его клиент не вернулся в расположение питерского клуба из Бразилии.

На самом деле, прилет Вендела в Россию уже был запланирован, но клуб дал ему отсрочку из-за проблем со здоровьем у одного из членов семьи.