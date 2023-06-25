Стало известно, почему Вендел не вернулся в «Зенит» из Бразилии

Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, рассказал, почему его клиент не вернулся в расположение питерского клуба из Бразилии.
На самом деле, прилет Вендела в Россию уже был запланирован, но клуб дал ему отсрочку из-за проблем со здоровьем у одного из членов семьи.
1. Вчера мы имели честь узнать от "агента" Вендела их причину отсутствия в Северной Пальмире, а именно на базе в Удельном...
Привожу текст дословно:
"Агент полузащитника «Зенита» Вендела Чезаре Барбьери сообщил, что футболист вернётся в Россию после стабилизации ситуации в стране.
Это определённо очень деликатная ситуация. Вендел останется в Бразилии до тех пор, пока ситуация не наладится. Клуб уже был уведомлён об этом. «Зенит» понимающе отреагировал на ситуацию"
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1354340/vendel-zenit 24.06.2023
2. Сегодня, новоиспеченный агент Тьяго Рибейро (за ночь поменялся?) преподносит нам совершенно другую версию - дескать "из-за проблем со здоровьем", отмечу, речи о смертном одре близкого человека нет, как принято в подобных случаях откладывать все дела...
В связи с этим напрашиваются вопросы:
а) Кто всё таки агент футболиста?
б) И какова причина нарушения дисциплины, читай контракта?
Сдается мне что причина его нежелания вовремя прибыть к месту отработки контракта, совершенно другая - пресловутого , русского медведя гуляющего по улицам Питера, он в зоопарке мог ещё перенести, а вот картинку движения военной колонны по трассе... Это уж слишком... Ссыкотно)))
1. Вчера мы имели честь узнать от "агента" Вендела их причину отсутствия в Северной Пальмире, а именно на базе в Удельном...
Привожу текст дословно:
"Агент полузащитника «Зенита» Вендела Чезаре Барбьери сообщил, что футболист вернётся в Россию после стабилизации ситуации в стране.
Это определённо очень деликатная ситуация. Вендел останется в Бразилии до тех пор, пока ситуация не наладится. Клуб уже был уведомлён об этом. «Зенит» понимающе отреагировал на ситуацию"
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1354340/vendel-zenit 24.06.2023
2. Сегодня, новоиспеченный агент Тьяго Рибейро (за ночь поменялся?) преподносит нам совершенно другую версию - дескать "из-за проблем со здоровьем", отмечу, речи о смертном одре близкого человека нет, как принято в подобных случаях откладывать все дела...
В связи с этим напрашиваются вопросы:
а) Кто всё таки агент футболиста?
б) И какова причина нарушения дисциплины, читай контракта?
Сдается мне что причина его нежелания вовремя прибыть к месту отработки контракта, совершенно другая - пресловутого , русского медведя гуляющего по улицам Питера, он в зоопарке мог ещё перенести, а вот картинку движения военной колонны по трассе... Это уж слишком... Ссыкотно)))
Даёшь больше вариантов!!!"
Так кто же является агентом Вендела :Всезнающий Тьяго Рибейра,или всеведущий Чезаре Барбьери????????????????????
Думаю,самый правдивый -агент ГАЗПРОМА в "Зените" господин Медведев.
Даёшь больше вариантов!!!"
Так кто же является агентом Вендела :Всезнающий Тьяго Рибейра,или всеведущий Чезаре Барбьери????????????????????
Думаю,самый правдивый -агент ГАЗПРОМА в "Зените" господин Медведев.
https://youtu.be/GALATBgaqxo