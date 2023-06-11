Клуб Второй лиги выложил видео с установкой главного тренера

Пресс-служба владимирского «Торпедо» опубликовала на своих страницах в соцсетях видео с установкой главного тренера команды после матча Второй лиги с клубом «Звезда» (Санкт-Петербург).

Пресс-атташе «чёрно-белых» Владимир Никольский рассказал:

Когда выяснилось, что наша команда при любом исходе матча со «Звездой» остаётся на шестом месте и результат, в общем, ничего не решает, предложил нашему главному тренеру записать его установку на игру и опубликовать видео в клубных соцсетях после игры.

Я не стал просить тренера сменить место, с которого он обычно говорит перед командой, из-за этого на некоторых кадрах есть засвет. Но не стал бы делать на этом акцент. Скорее обратил бы внимание на то, что мы хотим быть открытыми и делать что-то интересное во Второй лиге.