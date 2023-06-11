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ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Вторая лига. Группа 2 2022/2023

Клуб Второй лиги выложил видео с установкой главного тренера

вчера, 17:52
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Владимир)2 : 0Логотип футбольный клуб Звезда (Санкт-Петербург)ЗвездаМатч завершен

Пресс-служба владимирского «Торпедо» опубликовала на своих страницах в соцсетях видео с установкой главного тренера команды Александра Горбачева после матча Второй лиги с клубом «Звезда» (Санкт-Петербург).

Пресс-атташе «чёрно-белых» Владимир Никольский рассказал:

Когда выяснилось, что наша команда при любом исходе матча со «Звездой» остаётся на шестом месте и результат, в общем, ничего не решает, предложил нашему главному тренеру записать его установку на игру и опубликовать видео в клубных соцсетях после игры.

Я не стал просить тренера сменить место, с которого он обычно говорит перед командой, из-за этого на некоторых кадрах есть засвет. Но не стал бы делать на этом акцент. Скорее обратил бы внимание на то, что мы хотим быть открытыми и делать что-то интересное во Второй лиге.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:34
Промес во владимирское Торпедо с деловой поездкой не заглядывал...?)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:56
Когда уже всё известно, можно и слова соответствующие подобрать. Специально для видео...
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:58
Хотите быть интересными - побеждайте во второй лиге и выходите в ФНЛ, а они судя по всему скоро сериал снимать будут...
Гость
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