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Андре Пирло возглавил «Сампдорию», которая будет выступать в Серии В

вчера, 20:03

Пресс-служба «Сампдории» объявила о назначении Андреа Пирло на должность главного тренера клуба.

Контракт с наставником подписан до лета 2025 года. В сезоне 2023/24 «Сампдория» будет выступать в Серии В.

В завершившейся кампании команда из Генуи заняла 20-е место в Серии А.

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протон
протон
сегодня в 07:34
Нападающий Дмитрий Полоз имеет шансы продолжить карьеру в турецком клубе «Фатих Карагюмрюк».
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Тренер возглавил Сампдорию, а под какого тренера сватали полоза интересно!?
ОПС
ОПС
сегодня в 02:43
Пирло предстоит очень много работы. Клуб надо возвращать в серию А. Успехов.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:44
Андреа уже довольно опытный тренер и готов к новым вызовам.
Naherger
Naherger
вчера в 22:39
Пирло,конечно,зря пошел в тот Ювентус,который бы никто не спас....
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:29
Удачи Пирло!

Как его не хватает на зеленой поляне...
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:41
Пирло провел вполне интересный сезон в Турецкой Суперлиги, где его Фатих Карагюмрюк играл в очень результативный футбол! Команда Пирло вошла в пятерку самых забивных команд Лиги, однако открытый футбол Карагюмрюка позволял и соперникам много забивать, так что тут палка о двух концах....
В Сампдории были огромные проблемы с забитыми мячами и Пирно будет необходимо найти забивного форварда для Сампы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:40
Хотелось бы чтобы клуб быстрее вышел в серию А...
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