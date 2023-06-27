Андре Пирло возглавил «Сампдорию», которая будет выступать в Серии В

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вчера, 20:03

Пресс-служба «Сампдории» объявила о назначении на должность главного тренера клуба.

Контракт с наставником подписан до лета 2025 года. В сезоне 2023/24 «Сампдория» будет выступать в Серии В.

В завершившейся кампании команда из Генуи заняла 20-е место в Серии А.