Роджерс: «Еврокубки всегда являются важным показателем для „Селтика“»

Главный тренер «Селтика» поделился впечатлениями от своего возвращения в клуб из Глазго.

Я впервые прихожу работать туда, где команда и клуб уже находятся на достойном уровне. Анге Постекоглу проделал невероятную работу здесь за последние пару лет, кульминацией которой стал требл на финише. Это великолепное достижение.

Эта команда молода и жаждет новых побед, она сможет и дальше добиваться успеха, если сохранит такой настрой. Еврокубки всегда являются важным показателем для этого клуба. Получится ли у нас развить команду, чтобы она могла чего-то добиться в Европе?