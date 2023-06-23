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Роджерс: «Еврокубки всегда являются важным показателем для „Селтика“»

вчера, 09:48

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс поделился впечатлениями от своего возвращения в клуб из Глазго.

Я впервые прихожу работать туда, где команда и клуб уже находятся на достойном уровне. Анге Постекоглу проделал невероятную работу здесь за последние пару лет, кульминацией которой стал требл на финише. Это великолепное достижение.

Эта команда молода и жаждет новых побед, она сможет и дальше добиваться успеха, если сохранит такой настрой. Еврокубки всегда являются важным показателем для этого клуба. Получится ли у нас развить команду, чтобы она могла чего-то добиться в Европе?

Известно, что не все болельщики «кельтов» рады возвращению специалиста.

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shlomo
shlomo
вчера в 10:15
Наверное правильно все сделал. Удачи и с возвращением!
Гость
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