Лучший бомбардир в истории сборной Ирландии возглавил «Маккаби» Тель-Авив

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вчера, 13:26

«Маккаби» из Тель-Авива объявил о назначении новым главным тренером команды.

Контракт с 42-летним специалистом подписан на 2 года.

Кин — лучший бомбардир в истории сборной Ирландии. За свою игровую карьеру он также поиграл за «Вулверхэмптон», «Тоттенхэм», «Интер», «Лидс», «Ливерпуль», «Ковентри Сити», «Вест Хэм», «Астон Виллу», «Селтик», «Лос-Анджелес Гэлакси» и АТК. В последнем клубе он также был играющим тренером, а позже работал ассистентом в сборной Ирландии и «Мидлсбро». С начала мая Кин помогал Сэму Эллардайсу в «Лидсе».