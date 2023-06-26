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Лучший бомбардир в истории сборной Ирландии возглавил «Маккаби» Тель-Авив

вчера, 13:26

«Маккаби» из Тель-Авива объявил о назначении Робби Кина новым главным тренером команды.

Контракт с 42-летним специалистом подписан на 2 года.

Кин — лучший бомбардир в истории сборной Ирландии. За свою игровую карьеру он также поиграл за «Вулверхэмптон», «Тоттенхэм», «Интер», «Лидс», «Ливерпуль», «Ковентри Сити», «Вест Хэм», «Астон Виллу», «Селтик», «Лос-Анджелес Гэлакси» и АТК. В последнем клубе он также был играющим тренером, а позже работал ассистентом в сборной Ирландии и «Мидлсбро». С начала мая Кин помогал Сэму Эллардайсу в «Лидсе».

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Все комментарии
vefphw5edk2j
vefphw5edk2j
вчера в 14:21
Нападающим он был забивным, посмотрим как теперь с Маккаби справится
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:27
Еврейский чемпионат он вполне потянет...
Гость
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