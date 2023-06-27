«Манчестер Сити» объявил о трансфере Матео Ковачича из «Челси»

Пресс-служба «Манчестер Сити» объявила о трансфере полузащитника «Челси» Матео Ковачича.
Контракт с хорватом подписан до лета 2027 года. Сумма перехода составила 35 млн евро.
Пресс-служба «Манчестер Сити» объявила о трансфере полузащитника «Челси» Матео Ковачича.
Контракт с хорватом подписан до лета 2027 года. Сумма перехода составила 35 млн евро.
Но он никак не замена Гюндогану, совершенно другой игрок и совершенно другого класса. Кова за последние 8 лет ни разу больше двух голов не забивал в чемпионатах.
Возможно у Гвардиолы заиграет лучше. Успехов в дальнейшем и в новом клубе!
Но он никак не замена Гюндогану, совершенно другой игрок и совершенно другого класса. Кова за последние 8 лет ни разу больше двух голов не забивал в чемпионатах.
Возможно у Гвардиолы заиграет лучше. Успехов в дальнейшем и в новом клубе!