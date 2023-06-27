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«Манчестер Сити» объявил о трансфере Матео Ковачича из «Челси»

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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:36
Честно говоря, не люблю этого игрока, как раз в том числе за то, что он в стиле Джаки безопасные пасы в основном делает на пару метров, но для Пепа, возможно, он и подойдёт на замену.
протон
протон ответ ilia77707 (раскрыть)
вчера в 23:33
Дык он с приходом боули открыт . Добро пожаловать распродажа !!!
FenixSL
FenixSL ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:09
у челси их нет
только фарт
который пропал
ilia77707
ilia77707
вчера в 22:38
Можно открывать магазин по продаже игроков Челси !
Naherger
Naherger
вчера в 22:35
Боули угробит клуб.как пить дать
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:27
Челси ещё до конца не распродал товарищ Б.!?
Может будя американский футбол развивать в Англии?))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:24, ред.
Гюндогана заменит. Пеп сделает из него конфету
Dima salev
Dima salev
вчера в 22:12
Де Брюне тоже играл за челси . Может он тоже заиграет но врятли заменить Гюдогана
Икарус
Икарус
вчера в 21:57
Повышение для хорвата, Челси сейчас никакой, а трофеи хочется здесь и сейчас.
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:53
Деньги сравнительно небольшие для Сити и игрок неплохой. Очень уважаю Ковачича. Но сможет ли показать себя в новом клубе, большой вопрос. Кажется, что лучшие годы уже позади.

Но желаю удачи.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:51
После победы в ЛЧ, в последние 2 сезона подсдал сильно хорват. С учетом годичного остаточного контракта и нежеланием клуба продлевать продали хорошо.
Но он никак не замена Гюндогану, совершенно другой игрок и совершенно другого класса. Кова за последние 8 лет ни разу больше двух голов не забивал в чемпионатах.
Возможно у Гвардиолы заиграет лучше. Успехов в дальнейшем и в новом клубе!
Elliada
Elliada
вчера в 21:30
Думаю, заиграет в Сити. Удачи!
протон
протон
вчера в 21:21
Ковачич топ трансфер для горожан за копейки!! Пеп наверное станет первым кто возьмет четыре АПЛ подряд!
Челси профукал такого классного игрока! Если такой игрок уходит в МС какие могут быть перспективы у Челси?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:12
Ну слишком большая сумма для МС.
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:00
Это замена Гюндогану
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 20:27
Ну что сказать, добро пожаловать!
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