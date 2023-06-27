«Барса» забрала победителя ЛЧ. Гюндоган – топ-усиление, но нужны ещё трансферы

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вчера, 12:19

Брозовича подписать не удалось, вариантов всё меньше.

В условиях, когда новые трансферы невозможны без продажи своих игроков, подписание победителя Лиги чемпионов – это просто сказка. Илкай Гюндоган переходит в «Барселону» на правах свободного агента, стороны уже согласовали все детали сделки.

Минувший сезон – один из лучших

Вполне возможно, что завершившаяся кампания была для немецкого полузащитника пиком карьеры. Он ни разу не выбыл из-за травмы, а вовлеченность хавбека в игру «Манчестер Сити» была феноменальной.

Прежде всего, в плане игрового времени. В чемпионате-2022/23 Илкай провел на поле 2359 минут (или 31 матч) – это лучший показатель за его период карьеры в Англии. 32-летний немец намного чаще выходил в стартовом составе и играл от свистка до свистка. При этом сохранил уровень результативности последних трех сезонов – забил 8 мячей и отдал 5 ассистов.

Пеп Гвардиола спокойно ставил его на разные позиции, понимая, что полузащитник отлично проявит себя в любой из них. Так, на стартовом отрезке «горожане» еще играли в 2 центральных защитника – и Гюндоган в зависимости от соперника и выбора схемы мог быть опорником или центрхавом.

В матче 11 тура АПЛ против «Ливерпуля» Гвардиола впервые в сезоне перешел на расстановку с тремя центрбеками – и Илкай занял позицию второго нападающего. Впоследствии такая формация стала для «небесно-голубых» основной – а 32-летний полузащитник стал резко набирать очки.

При переходе на «3-4-2-1» Гюндоган раскрылся по-новому – на позиции инсайда. Он отлично смотрелся в паре с Де Брюйне/Альваресом. Позднее сместился в опорную зону – и в двух матчах на этой позиции (против «Лидса» и «Эвертона», но последний был в расстановке «4-2-3-1») забил 4 мяча.

Матчи в Лиге чемпионов немецкий хавбек вообще не пропустил ни разу. К слову, там Илкай был не так результативен – гол и 2 ассиста.

Но это не отменяет прогресса Гюндогана. В самой интенсивной лиге мира он избежал травм, регулярно появлялся в стартовом составе, эталонно адаптировался к изменениям в структуре игры – и всегда приносил пользу. На это не повлиял даже насыщенный календарь – хавбек играл и в Кубке Лиги, и в Кубке Англии, и в чемпионате, и в ЛЧ .

«Барсе» как раз был нужен хавбек

Это мадридцы не испытывают проблем с центром поля – возрастных лидеров они продлили, Тчуамени никуда не делся, плюс пришел Джуд Беллингем. Каталонцы проворачивать сделки на 100+ миллионов евро не могут.

У «сине-гранатовых» очень мало игроков в эту зону. В прошлом сезоне в распоряжении Хави были железные игроки основы — Гави, Педри и Бускетс/Де Йонг, но за их исключением основную обойму мог усилить разве что Франк Кессье. Бускетс в этой компании выполнял функцию старожила и передавал ДНК «Барсы» следующему поколению.

Однако летом Бускетс ушел. Серхио мечтал еще поиграть с Месси на закате карьеры – и теоретическая возможность пересечься в родном клубе была. Если бы «блауграна» нашла способ вернуть Лео, 34-летний хавбек бы остался. Но этого не произошло. Лионель отправился в США и подписал контракт с «Интером Майами» Дэвида Бекхэма – и Серхио улетел вслед за аргентинцем.

Теперь центральная ось «Барселоны» вообще не соответствовала статусу клуба – для качественной ротации просто не было пространства. А каталонцам в следующем сезоне предстоит очень много испытаний. Это и защита титула в Ла Лиге – противостоять будет мотивированный и усилившийся Беллингемом «Реал». Это и необходимость прорыва в Лиге чемпионов. В последние 2 сезона «сине-гранатовые» стабильно выбывают в ЛЕ – хотя в минувшем сезоне имели все шансы оказаться в плей-офф главного еврокубка.

Так что Гюндоган был жизненно необходим испанскому гранду. И не только в игровом плане. В последние годы на «Барсу» свалилось огромное количество проблем – из-за финансовых сложностей пришлось сокращать зарплаты лидеров клуба, великое поколение каталонцев продолжило уходить из команды, а новых лидеров подписать в таких условиях невозможно. А в это межсезонье к ним приезжает победитель ЛЧ в составе команды тактического монстра – причем на правах свободного агента.

Для «Барселоны» это идеальный сценарий. Остается только найти для Илкая позицию на поле, хотя и с этим вряд ли будут проблемы – немец и в опорной зоне, и ближе к атаке смотрится хорошо.

Трансферная кампания только начинается

Конечно, из-за проблем с финансами у каталонцев связаны руки, но планы по усилению у них все же есть. После закрытия сделки по Гюндогану «Барселона» переключилась на переговоры с другим финалистом ЛЧ – клубу был интересен полузащитник «Интера» Марцело Брозович. Конкурировать за хорвата пришлось с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии – если аравийцы брали деньгами, то каталонцы могли предложить интересный спортивный проект.

К слову, Марцело были нужны гарантии того, что с его регистрацией не возникнет проблем. Договориться о трансфере боссы «Барсы» все же не успели.

После сорвавшейся сделки в шорт-листе остаются еще несколько имен. Речь о Даниэле Парехо и Ориоле Ромеу. Обоим уже за 30, они прошли пик и почти не играли в больших топ-клубах. Но выбора у «сине-гранатовых» не остается.

Есть и другие претенденты – Жоау Палинья из «Фулхэма» и Флорентину из «Бенфики». Они еще достаточно молоды и успели проявить себя. К слову, для этого потребуются большие деньги – их контракты с клубами истекают только в 2027 году. Для нынешней «Барсы» это большое препятствие.