Бесплатные и бесполезные. Неудачные свободные трансферы в Англии

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вчера, 08:53

Иногда приходится жалеть и о таких сделках.

В разгар трансферных периодов часто приходится слышать о том, что тот или иной футболист оказывается свободным агентом. И кажется, что сейчас за ним выстроится очередь, особенно если игрок с именем. Но так происходит не всегда. И нередко бывает, что «бесплатно» — не значит «выгодно». Даже если не брать в расчет, что футболисты и агенты часто требуют в таких случаях подписные суммы, а требуемая зарплата может оказаться выше, чем у «платного» футболиста. Но бывает и так, что игрок вдруг просто не оправдывает ожиданий. О таких примерах, связанных с английскими клубами, мы и поговорим.

Иан Раш (из «Ливерпуля» в «Лидс» в 1996 году)

Когда подошел к концу второй сезон Раша в «Ливерпуле», его переманил «Лидс», занявший в 1996 году 13-е место и нуждавшийся в усилении. Валлиец, которому тогда было уже 34 года, оказался не так плодовит, как в пору своего расцвета. Но фанаты «павлинов» были уверены, что и в таком состоянии он окажется полезным. Вера их подвела.

За 43 матча в составе «Лидса» Раш забил всего три мяча, после чего отправился в «Ньюкасл». Пятикратный чемпион Англии был тогда лишь тенью самого себя.

Джо Коул (из «Челси» в «Ливерпуль» в 2010 году)

Для поклонников «Ливерпуля» это была крайне удачная сделка. Казалось, что команде Роя Ходжсона удалось урвать бриллиант. Вдохновленным выглядел даже Стивен Джеррард, который рассыпался в авансах:

Месси может делать удивительные вещи, но все то же самое умеет и Джо, если даже не лучше. Я вижу в нем претендента на лучшего игрока сезона.

Коул подписал контракт с «Ливерпулем» на внушительные 90 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Но такие вложения и надежды себя не оправдали. С самого начала у Джо не заладилось, он схлопотал удаление, провел в Премьер-Лиге считанное количество матчей, в том числе из-за травм, а через год отправился в аренду в «Лилль». А в 2018 году Коул завершил карьеру.

Жозе Босингва (из «Челси» в КПР в 2012 году)

Через три месяца после победы в Лиге чемпионов с «Челси» Босингва на правах свободного агента перебрался в КПР , что для этой команды могло казаться шикарной сделкой. Уже во второй игре за «рейнджеров» он забил, что намекало на грядущие подвиги. Но вскоре стало ясно, что португалец не подходит для борьбы за выживание. Босингва показал характер и отказался оставаться на скамейке запасных в дерби с «Фулхэмом», за что был оштрафован на двухнедельную зарплату. Потом он привел в ярость фанатов КПР , когда появилось фото улыбающегося Босингвы после нулевой ничьей с «Редингом» в апреле, что означало вылет команды из АПЛ .

Майкл Оуэн (из «Манчестер Юнайтед» в «Сток Сити» в 2012 году)

Оуэн очень хотел иметь регулярную игровую практику, поэтому покинул «Олд Траффорд» летом 2012 года, чтобы стать основным бомбардиром в более скромном «Стоке». Но почти сразу получил травму подколенного сухожилия. После восстановления ему не удалось набрать нужную форму, чтобы выиграть конкуренцию у Питера Крауча в команде Тони Пулиса. Легендарный бомбардир не вышел ни разу в стартовом составе за «гончаров» в Премьер-Лиге. Оуэну удалось забить всего один мяч, так что летом 2013 года он решил завязать с игрой в футбол.

Робер Пирес (из «Вильярреала» в «Астон Виллу» в 2010 году)

Бывший полузащитник «Арсенала» Пирес вернулся в английский футбол через четыре года после отъезда из Северного Лондона. В ноябре 2010 года «Астон Вилла» заключила с ним пробный шестимесячный контракт. Но к тому времени 37-летний француз был явно не в форме. Он не произвел никакого впечатления ни в одном из девяти матчей в АПЛ за команду Жерара Улье.

Николя Анелька (из «Шанхая Шэньхуа» в «Вест Бромвич» в 2013 году)

Считается, что звезды уезжали в Китай, чтобы доигрывать. Но есть примеры удачного возвращения оттуда в большой европейский футбол. Пример Анелька таким не стал. У француза был богатый опыт игры в АПЛ : «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Болтон», «Челси». В 2013 году он подписал контракт с «Вест Бромвичем». В матче против «Вест Хэма» 34-летний звездный ветеран не нашел ничего лучше, чем отметить гол антисемитским жестом. Его дисквалифицировали и оштрафовали. А после отбытия бана за «дроздов» Анелька больше не играл. Зато успел засветиться даже в Индии.

Виктор Вальдес (из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед» в 2015 году)

Разрыв передней крестообразной связки поставил крест на карьере Вальдеса в «Барселоне» в 2014 году. Он тогда объявил, что не продлит контракт с клубом. Потом какое-то время просто тренировался с МЮ , а в январе 2015-го ему предложили контракт. Испанец должен был стать дублером Давида Де Хеа, но через полгода покинул команду не без скандала, поскольку отказался играть за резервистов. Да и приход Серхио Ромеро летом того же года не помог перспективам Вальдеса.

Оуэн Харгривз (из «Манчестер Юнайтед» в «Манчестер Сити» в 2011 году)

Послужной список Харгривза впечатлял: четыре чемпионства с «Баварией», победа в АПЛ с «Манчестер Юнайтед», выигранная Лига чемпионов с обоими клубами. Летом 2011 года Харгривз покинул МЮ и решил доказать свою состоятельность, убедив «Сити» подписать с ним контракт. Казалось, что это удачный момент – «горожане» выиграли свой первый чемпионский титул в современной эпохе. Но Харгривз сыграл лишь в одном матче АПЛ , чего мало для получения медали чемпиона. Теперь изредка дает ценные экспертные комментарии.

Сол Кэмпбелл (из «Портсмута» в «Ноттс Каунти» в 2009 году)

Бывший защитник «Тоттенхэма» и «Арсенала» решил связать себя со скромным, но амбициозным проектом, когда перешел из «Портсмута» в «Ноттс Каунти» из Лиги 2, подписав пятилетний контракт. Дело в том, что клуб купил ближневосточный консорциум, позвавший в руководство Свена-Горана Эрикссона, обещавший привезти Недведа, Вьери, Виейра, Бекхэма. Но консорциум быстро потерял интерес к проекту и забросил его. А Кэмпбелл быстро испарился из клуба, сетуя о невыполненных обещаниях. Он сыграл в одном матче за «Ноттс Каунти».