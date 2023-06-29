Бонгонда близок к переходу в «Спартак». На трансфере настоял Абаскаль

Нападающий «Кадиса» Тео Бонгонда может перейти в «Спартак».
По информации источника, на приобретении 27-летнего игрока лично настоял главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль. Специалист считает, что приход футболиста расширит вариативность команды в атаке. Отмечается, что сделка близка к завершению.
Ранее сообщалось, что москвичи сделали третье предложение по трансферу форварда.
Но на безрыбье надо брать кто попадается в сети иначе будем как с защитниками мусолить годами и никого не брать!
С виду парень скромный и тихий, шоколадный, не негр, проблем с коленом не будет!)
Но на безрыбье надо брать кто попадается в сети иначе будем как с защитниками мусолить годами и никого не брать!
С виду парень скромный и тихий, шоколадный, не негр, проблем с коленом не будет!)
Как вы себе представляете: тренер хочет атакующего игрока, а ему везут вратаря-дублёра.
Как вы себе представляете: тренер хочет атакующего игрока, а ему везут вратаря-дублёра.