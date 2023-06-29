Бонгонда близок к переходу в «Спартак». На трансфере настоял Абаскаль

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вчера, 11:48

Нападающий «Кадиса» может перейти в «Спартак».

По информации источника, на приобретении 27-летнего игрока лично настоял главный тренер «красно-белых» . Специалист считает, что приход футболиста расширит вариативность команды в атаке. Отмечается, что сделка близка к завершению.

Ранее сообщалось, что москвичи сделали третье предложение по трансферу форварда.