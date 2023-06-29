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Бонгонда близок к переходу в «Спартак». На трансфере настоял Абаскаль

вчера, 11:48

Нападающий «Кадиса» Тео Бонгонда может перейти в «Спартак».

По информации источника, на приобретении 27-летнего игрока лично настоял главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль. Специалист считает, что приход футболиста расширит вариативность команды в атаке. Отмечается, что сделка близка к завершению.

Ранее сообщалось, что москвичи сделали третье предложение по трансферу форварда.

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Все комментарии
CATALONSKY
CATALONSKY
вчера в 15:48
Сомнительный трансфер. На маркете стоит 4 ляма, если и в правду покупают за 8 мультов, то считай переплачивают в два раза. Вряд ли за негритенком придут бедуины из Аравии. Так что стоимость сильно завышена
lotsman
lotsman ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 15:09
Не негр, конечно. Ведь Конго, это предместье Тарасовки.))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:24
Забивака нам нужен, как и стражники ворот!
Но на безрыбье надо брать кто попадается в сети иначе будем как с защитниками мусолить годами и никого не брать!
С виду парень скромный и тихий, шоколадный, не негр, проблем с коленом не будет!)
альсато
альсато ответ makkie (раскрыть)
вчера в 12:54
Никто, Никому Не должен!...если слушать все "закидоны" тренеров-никаких денег не хватит!))))
makkie
makkie
вчера в 12:31
Любой трансфер должен согласовываться с тренером.

Как вы себе представляете: тренер хочет атакующего игрока, а ему везут вратаря-дублёра.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 11:59
Абаскаль приступил к созданию собственной гвардии из "односельчан".Видимо,не хочет угодить-понравились наши деревянненькие. Даже на доставку хамона из Гишпании хватает.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:54
Оборонцев нам надо , а не атакующих игроков....опять какого нибудь Пэдро или нового "месси" приведут...)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 11:54
Знаем мы это " близок " !
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