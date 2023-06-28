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«Зенит» закрыл сделку по покупке нападающего «Коринтианса» Педро

вчера, 15:45

«Зенит» договорился о трансфере нападающего «Коринтианса» Педро. Стороны согласовали последние детали сделки. 17-летний бразилец подпишет с российским клубом контракт на 5 лет, который начнёт действовать с 5 февраля 2024 года (когда футболисту исполнится 18 лет).

Педро является воспитанником «Коринтианса». За взрослую команду нападающий сыграл 9 матчей. Transfermarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро.

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Garrincha58
Garrincha58
вчера в 20:21
в Бразилии очень много донов педров
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 18:14
А где ваш спартаковский Педро?
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 17:56
Это которая Педра у них по счёту??? Так бланков паспортов гражданина РФ скоро аборигенам будет на хватать.
LOpp
LOpp
вчера в 16:03
с 01:45

- кто из вас Педро?
- кстати молодец, что не скрываешь.

ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:56
Если бы он стоил 2 млн, Зенит бы даже внимания не обратил бы. А байка о последующей перепродаже за 20млн не катит. Обычно в Зенит приходят за 20, а уходят за 2 млн.
Гость
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