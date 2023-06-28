«Зенит» закрыл сделку по покупке нападающего «Коринтианса» Педро

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вчера, 15:45

«Зенит» договорился о трансфере нападающего «Коринтианса» . Стороны согласовали последние детали сделки. 17-летний бразилец подпишет с российским клубом контракт на 5 лет, который начнёт действовать с 5 февраля 2024 года (когда футболисту исполнится 18 лет).

Педро является воспитанником «Коринтианса». За взрослую команду нападающий сыграл 9 матчей. Transfermarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро.