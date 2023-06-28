«Зенит» закрыл сделку по покупке нападающего «Коринтианса» Педро

«Зенит» договорился о трансфере нападающего «Коринтианса» Педро. Стороны согласовали последние детали сделки. 17-летний бразилец подпишет с российским клубом контракт на 5 лет, который начнёт действовать с 5 февраля 2024 года (когда футболисту исполнится 18 лет).
Педро является воспитанником «Коринтианса». За взрослую команду нападающий сыграл 9 матчей. Transfermarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро.
- кто из вас Педро?
- кстати молодец, что не скрываешь.
https://www.youtube.com/watch?v=VIIxSD85Vto
- кто из вас Педро?
- кстати молодец, что не скрываешь.