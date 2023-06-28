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«Спартак» сделал 3-е предложение по трансферу нападающего «Кадиса»

вчера, 22:04

Нападающий «Кадиса» Тео Бонгонда может продолжить карьеру в России.

По данным источника, «Спартак» сделал третье предложение по трансферу форварда в размере 7 млн евро.

Для футболиста «красно-белые» уже приготовили трёхлетний контракт.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:52
По количеству забитых (4 мяча в 31 игре), прошу уточнить, этот пассажир нападающий или вратарь?)
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:50
В два раза больше предложили чем он стоит.
Наверное скоро в Спартаке будет новый тренер!)
альсато
альсато ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 13:45
Ты лучше скажи, а зачем он нужен?))))
makkie
makkie
сегодня в 11:10
Говорят, Абаскаль лично выбрал кандидатуру Бонгонды.
Что ж, тренеру виднее. Главное чтобы усиление наконец подъехало - а то пока о работе Эшуорта одни негативные мысли.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:20
До Спартака не сразу доходит, что им отказали?
Валерыч
Валерыч
сегодня в 05:40, ред.
А зачем он нужен Спартаку с такой статистикой?
4 гола в 31-м матче... М-да...
ОПС
ОПС
сегодня в 04:47
Будет и четвертое, и пятое и т.д.. Просто, если уж так хочется взять этого футболиста, надо пойти на условия Кадиса, если они конечно есть.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 01:07
Не жмитесь ,идиоты . Отдайте 10 ! Т.е. сколько они просят . Он стоит того .
Futurista
Futurista
вчера в 22:44
ABir
ABir
вчера в 22:30
Главное, чтобы прижился в Спартаке
Сп62
Сп62
вчера в 22:15
Бог тройцу любит. Значит должно получиться.
Гость
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