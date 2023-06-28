«Спартак» сделал 3-е предложение по трансферу нападающего «Кадиса»

Нападающий «Кадиса» Тео Бонгонда может продолжить карьеру в России.
По данным источника, «Спартак» сделал третье предложение по трансферу форварда в размере 7 млн евро.
Для футболиста «красно-белые» уже приготовили трёхлетний контракт.
Нападающий «Кадиса» Тео Бонгонда может продолжить карьеру в России.
По данным источника, «Спартак» сделал третье предложение по трансферу форварда в размере 7 млн евро.
Для футболиста «красно-белые» уже приготовили трёхлетний контракт.
Наверное скоро в Спартаке будет новый тренер!)
Наверное скоро в Спартаке будет новый тренер!)
Что ж, тренеру виднее. Главное чтобы усиление наконец подъехало - а то пока о работе Эшуорта одни негативные мысли.
Что ж, тренеру виднее. Главное чтобы усиление наконец подъехало - а то пока о работе Эшуорта одни негативные мысли.
4 гола в 31-м матче... М-да...
4 гола в 31-м матче... М-да...