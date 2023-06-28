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Агент Хлусевича подтвердил интерес со стороны итальянских клубов

вчера, 20:47

Олег Мавренков, агент полузащитника «Спартака» Даниила Хлусевича, прокомментировал слухи о том, что интерес к его клиенту проявляют «Лацио», «Верона», «Дженоа» и «Спортинг».

Да, к Даниилу Хлусевичу есть интерес со стороны итальянских клубов, но конкретнее сказать не могу.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:33
Чего только не наговоришь в агентском угаре, да ещё и в действующее ТО, когда перед глазами вертятся только проценты с потенциального трансфера.
ABir
ABir
сегодня в 06:11
Пусть и дальше интересуются
Пиночет58
Пиночет58
сегодня в 03:09
Бред агента,он и в спартаке серая посредственость.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:32
Закручивается новая интрига с переходом Хлусевича - что бы не скучали.)
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:08
Ротация и селекция в клубах скоро закончится как и время отпусков
makkie
makkie
вчера в 21:56
Хорошие варианты для Хлусевича.
Но ему рано в Европу еще, для начала бы в Спартаке стабильно закрепиться. Были удачные матчи с объемом и отборами, а были встречи, где Даниил был не в своей тарелке и часто терял мяч.
Naherger
Naherger
вчера в 20:58
А конкретнее вряд-ли кто интересуется. На мой взгляд,абсолютная посредственность. Тики гораздо интереснее на фланге смотрится
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