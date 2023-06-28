Агент Хлусевича подтвердил интерес со стороны итальянских клубов

Олег Мавренков, агент полузащитника «Спартака» Даниила Хлусевича, прокомментировал слухи о том, что интерес к его клиенту проявляют «Лацио», «Верона», «Дженоа» и «Спортинг».
Да, к Даниилу Хлусевичу есть интерес со стороны итальянских клубов, но конкретнее сказать не могу.
Но ему рано в Европу еще, для начала бы в Спартаке стабильно закрепиться. Были удачные матчи с объемом и отборами, а были встречи, где Даниил был не в своей тарелке и часто терял мяч.
Но ему рано в Европу еще, для начала бы в Спартаке стабильно закрепиться. Были удачные матчи с объемом и отборами, а были встречи, где Даниил был не в своей тарелке и часто терял мяч.