Мбаппе перейдёт в «Реал» в начале июля

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может перейти в «Реал».
По информации источника, француз станет футболистом мадридского клуба на следующей неделе. Мать игрока Файза Ламари, которая также ведёт дела форварда, прибудет в Мадрид вместе с юристами для завершения сделки.
В прошлом сезоне Мбаппе провёл 43 матча за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, забил 41 гол и сделал 10 результативных передач.
Ну а так что, победителем между ПСЖ и Реалом выйдет Мбаппе, который кинув однажды одних, кинет в дальнейшем и других... А прочитав эту новость, Винисиус вздрогнул. На месте Мадрида я бы его сразу продал куда-нибудь. За него дадут 120+. А на вырученные деньги взял Кейна. Решить вопрос подмены Карвахаля и вперед штурмовать ЛЧ.
Ну а так что, победителем между ПСЖ и Реалом выйдет Мбаппе, который кинув однажды одних, кинет в дальнейшем и других... А прочитав эту новость, Винисиус вздрогнул. На месте Мадрида я бы его сразу продал куда-нибудь. За него дадут 120+. А на вырученные деньги взял Кейна. Решить вопрос подмены Карвахаля и вперед штурмовать ЛЧ.