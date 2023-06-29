Мбаппе перейдёт в «Реал» в начале июля

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вчера, 14:52

Нападающий ПСЖ может перейти в «Реал».

По информации источника, француз станет футболистом мадридского клуба на следующей неделе. Мать игрока Файза Ламари, которая также ведёт дела форварда, прибудет в Мадрид вместе с юристами для завершения сделки.

В прошлом сезоне Мбаппе провёл 43 матча за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, забил 41 гол и сделал 10 результативных передач.