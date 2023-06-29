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Мбаппе перейдёт в «Реал» в начале июля

вчера, 14:52

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может перейти в «Реал».

По информации источника, француз станет футболистом мадридского клуба на следующей неделе. Мать игрока Файза Ламари, которая также ведёт дела форварда, прибудет в Мадрид вместе с юристами для завершения сделки.

В прошлом сезоне Мбаппе провёл 43 матча за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, забил 41 гол и сделал 10 результативных передач.

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Все комментарии
Quake1988
Quake1988
сегодня в 00:11
2123 год. прапраклон Мбаппе все же перейдет в Реал за квадриллион долларов)))
Imrebellion
Imrebellion ответ CATALONSKY (раскрыть)
вчера в 19:06
С какой кстати Мбаппе должен кидануть ПСЖ на трансферные деньги после стольких лет кайфовых условий?)) Форсит свой переход - значит сейчас за деньги что просит клуб. Если принципиально не будет продлевать контракт чтоб бесплатно уйти, значит принципиально клуб убьет ему год карьеры отстранив от игр.
FenixSL
FenixSL ответ CATALONSKY (раскрыть)
вчера в 16:44
убери старперцев и увидишь Камавингу, Вальверде, Чуамени, Билленгема, которым и 25 нет близко
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 16:18
Если верить Пересу, то Мбаппе уже с прошлого сезона за Реал играет.
Неужели клоунам не надоело смешить людей?!!!
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:08
Ох слышали мы уже когда-то это. Кто знает может это очередной обман и новость ради хайпа... Лично для меня новость станет Реальной, когда его представят в футболке Реала на Саньтьяго... а так, флэшбэк какой то ….

Ну а так что, победителем между ПСЖ и Реалом выйдет Мбаппе, который кинув однажды одних, кинет в дальнейшем и других... А прочитав эту новость, Винисиус вздрогнул. На месте Мадрида я бы его сразу продал куда-нибудь. За него дадут 120+. А на вырученные деньги взял Кейна. Решить вопрос подмены Карвахаля и вперед штурмовать ЛЧ.
Naherger
Naherger
вчера в 16:00
Да неинтересно уже,если честно
Alex12357
Alex12357 ответ CATALONSKY (раскрыть)
вчера в 16:00
У Африканцев -алчность на 1-ом месте,а футбол -потом.
CATALONSKY
CATALONSKY
вчера в 15:55
Искренне не понимаю вот эти метания Мбаппешки и её мамки. Зачем ему переходить сейчас, когда через год ему заплатят 150 мульёнов + шейхов лоханет на 70. Реал будет перестраиваться, вряд ли че путного выйдет с Карло и старперцами вроде Крооса и Модрича
Elliada
Elliada
вчера в 15:06
Источник: твиттер Формулы 1.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 15:06
Ламари опять наломает дров..)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:01, ред.
Пока понятно только одно - мама Мбаппе точно переходит в Реал
FenixSL
FenixSL
вчера в 15:00
через час будет новость что он не перейдет в Реал в июле, а перейдет в августе
64vw9hh3ycaa
64vw9hh3ycaa
вчера в 14:55
Осталось только год уточнить
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