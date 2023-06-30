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Рис Джеймс заявил, что не перейдёт в «Арсенал»

вчера, 10:35

Защитник «Челси» Рис Джеймс заявил, что не будет выступать за «Арсенал».

Один из фанатов в соцсетях спросил, перешёл бы футболист в стан «канониров», на что Джеймс ответил, что никогда не будет играть за «Арсенал».

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:16
есть какие то принципы это хорошо
с учётом нынешнего беспринципного состояния многих игроков
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:45
Игрок сказал - игрок сделал.
FenixSL
FenixSL ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 11:29
воспитанник челси вроде как
FenixSL
FenixSL
вчера в 11:27
в Реал его надо
парень толковый прям!
alexgurzan
alexgurzan ответ aгeнт Cмит (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 11:17
Если ответа нет, не значит, что работа над этой ошибкой не ведется. Получите ответ, когда будет результат.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:09
Воспитанник Челси. Понятно нежелание. Да и контракт недавно продлил ещё на 6 лет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:51
Там ктото когдато его обидел,вот и затаил обиду!
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:50
Каждый в праве делать свой выбор.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:47
А почему не хочет играть за Арсенал?
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