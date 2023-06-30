Рис Джеймс заявил, что не перейдёт в «Арсенал»

Защитник «Челси» Рис Джеймс заявил, что не будет выступать за «Арсенал».
Один из фанатов в соцсетях спросил, перешёл бы футболист в стан «канониров», на что Джеймс ответил, что никогда не будет играть за «Арсенал».
Защитник «Челси» Рис Джеймс заявил, что не будет выступать за «Арсенал».
Один из фанатов в соцсетях спросил, перешёл бы футболист в стан «канониров», на что Джеймс ответил, что никогда не будет играть за «Арсенал».
с учётом нынешнего беспринципного состояния многих игроков
с учётом нынешнего беспринципного состояния многих игроков
парень толковый прям!
парень толковый прям!