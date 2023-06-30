Рис Джеймс заявил, что не перейдёт в «Арсенал»

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вчера, 10:35

Защитник «Челси» заявил, что не будет выступать за «Арсенал».

Один из фанатов в соцсетях спросил, перешёл бы футболист в стан «канониров», на что Джеймс ответил, что никогда не будет играть за «Арсенал».