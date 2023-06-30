Канселу и Блинд покинули «Баварию»

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вчера, 19:21

«Бавария» объявила об уходе защитников и .

В январе португалец был арендован мюнхенцами у «Манчестер Сити», а голландец перешёл в команду свободным агентом.

Канселу в прошлом сезоне провёл 21 матч за «Баварию» во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 6 результативных передач. На счету Блинда 5 сыгранных встреч.