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Канселу и Блинд покинули «Баварию»

вчера, 19:21

«Бавария» объявила об уходе защитников Жоау Канселу и Дейли Блинда.

В январе португалец был арендован мюнхенцами у «Манчестер Сити», а голландец перешёл в команду свободным агентом.

Канселу в прошлом сезоне провёл 21 матч за «Баварию» во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 6 результативных передач. На счету Блинда 5 сыгранных встреч.

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Все комментарии
salleeh
salleeh ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:58
Не знаю-не знаю…, определенно пока рано осыпать лаврами ТТ. Из тех кого мне довелось увидеть, это был Юпп Хайнкес, преобразил Баварию с тем что было…
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 23:22, ред.
Сегодня посмотрел список игроков для Баварии и вспомнил великого комбинатора: "Камни, я вижу- подобраны со вкусом"!
И еще, руководство клуба считает Тухеля- самым лучшим, и даже могущественным ГТ Баварии всех времен! При всём моём, безусловном Уважении к Тухелю, но на мой взгляд, Д.Крамер посильнее будет.
Вобщем, посмотрим- должно быть интересно!!!
salleeh
salleeh
вчера в 21:24
В Баварии он смотрелся очень даже неплохо, а порою и хорошо… Лучше бы Сане покинул Баварию, бегает там сам по себе, пустышка…
Elliada
Elliada
вчера в 19:30
МС нужно продать этого ленивого пассажира. Он и так за чужой счет в этом сезоне стал чемпионом Германии и Англии, победителем ЛЧ и Кубка Англии
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