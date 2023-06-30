Канселу и Блинд покинули «Баварию»

«Бавария» объявила об уходе защитников Жоау Канселу и Дейли Блинда.
В январе португалец был арендован мюнхенцами у «Манчестер Сити», а голландец перешёл в команду свободным агентом.
Канселу в прошлом сезоне провёл 21 матч за «Баварию» во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 6 результативных передач. На счету Блинда 5 сыгранных встреч.
И еще, руководство клуба считает Тухеля- самым лучшим, и даже могущественным ГТ Баварии всех времен! При всём моём, безусловном Уважении к Тухелю, но на мой взгляд, Д.Крамер посильнее будет.
Вобщем, посмотрим- должно быть интересно!!!
И еще, руководство клуба считает Тухеля- самым лучшим, и даже могущественным ГТ Баварии всех времен! При всём моём, безусловном Уважении к Тухелю, но на мой взгляд, Д.Крамер посильнее будет.
Вобщем, посмотрим- должно быть интересно!!!