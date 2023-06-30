«Ювентус» объявил об уходе Куадрадо

Пресс-служба «Ювентуса» объявила об уходе полузащитника Хуана Куадрадо.
Колумбиец покидает туринский клуб в качестве свободного агента. Куадрадо сыграл за «Ювентус» 314 матчей, забил 26 голов, отдал 59 результативных передач и выиграл 11 трофеев.
Пресс-служба «Ювентуса» объявила об уходе полузащитника Хуана Куадрадо.
Колумбиец покидает туринский клуб в качестве свободного агента. Куадрадо сыграл за «Ювентус» 314 матчей, забил 26 голов, отдал 59 результативных передач и выиграл 11 трофеев.
А ведь могли и продлить контракт хотя-бы ещё на год .
Уж точно бы не испортил обедни . Игрок который отдавался всего себя в игре , боец на поле который всегда приносил пользу команде . В любом случае пожелаю ему только Удачи в продолжение карьеры и в жизни !
А ведь могли и продлить контракт хотя-бы ещё на год .
Уж точно бы не испортил обедни . Игрок который отдавался всего себя в игре , боец на поле который всегда приносил пользу команде . В любом случае пожелаю ему только Удачи в продолжение карьеры и в жизни !