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«Ювентус» объявил об уходе Куадрадо

вчера, 16:32

Пресс-служба «Ювентуса» объявила об уходе полузащитника Хуана Куадрадо.

Колумбиец покидает туринский клуб в качестве свободного агента. Куадрадо сыграл за «Ювентус» 314 матчей, забил 26 голов, отдал 59 результативных передач и выиграл 11 трофеев.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:58
Он верно служил Ювентусу
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:16
Очень жаль с такими игроками прощаться.
А ведь могли и продлить контракт хотя-бы ещё на год .
Уж точно бы не испортил обедни . Игрок который отдавался всего себя в игре , боец на поле который всегда приносил пользу команде . В любом случае пожелаю ему только Удачи в продолжение карьеры и в жизни !
sova147
sova147
вчера в 16:41
Много игр сыграл, пришла пора замены
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ aq67qng3h6gw (раскрыть)
вчера в 16:41
Почему давно пора было?
aq67qng3h6gw
aq67qng3h6gw
вчера в 16:39
Давно пора уже было ему на выход
Гость
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