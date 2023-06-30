В «Венеции» сообщили, что Черышев может покинуть клуб

Исполнительный директор «Венеции» Александер Мента заявил, что полузащитник Денис Черышев может покинуть клуб этим летом.
Да, это возможно. Его зарплата слишком высока, мы уменьшаем наш бюджет.
Исполнительный директор «Венеции» Александер Мента заявил, что полузащитник Денис Черышев может покинуть клуб этим летом.
Да, это возможно. Его зарплата слишком высока, мы уменьшаем наш бюджет.
найдётся хитрый и жадный агент ...
найдётся хитрый и жадный агент ...
Мну думал он закончил карьеру.
Мну думал он закончил карьеру.