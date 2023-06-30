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В «Венеции» сообщили, что Черышев может покинуть клуб

вчера, 11:45

Исполнительный директор «Венеции» Александер Мента заявил, что полузащитник Денис Черышев может покинуть клуб этим летом.

Да, это возможно. Его зарплата слишком высока, мы уменьшаем наш бюджет.

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Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 14:02
Денис-"продукт " забугорного футбола...в нашем чемпионате-потеряется....
112910415
112910415
вчера в 13:41
в Россию ещё можно !
найдётся хитрый и жадный агент ...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 12:55
Сейчас папа будет его навязывать
Василий 50
Василий 50
вчера в 12:53
Получает много, не играет совсем
ДСА
ДСА
вчера в 12:46
Червшев подвинется с зарплатой и останется.
Glosser
Glosser
вчера в 12:42
Тепербь можно и в спартаке себя попробовать.
ОПС
ОПС
вчера в 12:40
И куда же теперь ему податься? Может еще найдет что нибудь, но хорошего уже вряд ли.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:25
Мента так не навязчиво дал понять , что Денис дорого им обходится.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:15
Он исключительно "травмолюбим", сколько помню всё время словосочетание "Черышев - травма" вместе...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:05
Ему ещё только 32, но он и в Серии В не впечатляет - только 33 минуты на матч в среднем (и 24 игры за сезон). Что поделать, травмы...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:02
А он ещё не повесил форму?
Мну думал он закончил карьеру.
Гость
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