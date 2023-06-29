В «Спартак» перешёл аналитик, работавший в клубе АПЛ

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вчера, 15:49

«Спартак» пополнился двумя членами тренерского штаба.

Помогать Гильермо Абаскалю в новом сезоне будут тренер вратарей Юрий Шишкин и главный аналитик Андер Карбахо.

60-летний Шишкин ранее работал в «Сатурне», «Крыльях Советов», «Кубани», а также донецком «Металлурге» и латвийском «Вентспилсе».

29-летний Карбахо входил в аналитический штаб «Лидса», когда команда выступала в АПЛ .

Москвичи сегодня провели первую полноценную тренировку на базе в Тарасовке.