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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

В «Спартак» перешёл аналитик, работавший в клубе АПЛ

вчера, 15:49

«Спартак» пополнился двумя членами тренерского штаба.

Помогать Гильермо Абаскалю в новом сезоне будут тренер вратарей Юрий Шишкин и главный аналитик Андер Карбахо.

60-летний Шишкин ранее работал в «Сатурне», «Крыльях Советов», «Кубани», а также донецком «Металлурге» и латвийском «Вентспилсе».

29-летний Карбахо входил в аналитический штаб «Лидса», когда команда выступала в АПЛ.

Москвичи сегодня провели первую полноценную тренировку на базе в Тарасовке.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:59
В аналитическом штабе "Акрона" паника...
Абаскаль позвал Корбахо...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 21:46
Психолог нам нужен ,а не аналитик .
galem72
galem72 ответ 9wbxn5ruyzbq (раскрыть)
вчера в 19:31
Да наши аналитики на столько мощные, что они прямо со студии языком могут чемпионат мира выиграть.
galem72
galem72
вчера в 19:28
То, что он работал в стае Павлинов, совершенно ни о чём не говорит. Просто факт. Посмотрим, как его фут взгляды помогут игре. Исходя из итогов второй половины рпл, Абаскалю всяко нужно что-то менять в своём окружении советников и аналитиков.
Vadik
Vadik
вчера в 18:36
    9wbxn5ruyzbq
    9wbxn5ruyzbq
    вчера в 18:06
    Наши аналитики только на Матч ТВ годятся
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 17:48
    И так дол полного уничтожения клуба!
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear
    вчера в 16:59
    Надеюсь что аналитик он не так себе.
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 16:56
    Добром это не кончится, аналитик анализировал так, что Лидс вылетел.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 16:46
    То-то "Лидс" вылетел из АПЛ в минувшем сезоне. Я так понимаю, никаких выводов с прошедшего сезона, не было сделано, и теперь, "рыжий бездарь", своих знакомых подтягивает. Потом этим гастролéрам, скопом, придéтся неустойку за досрочный разрыв трудового договора выплачивать. Думаю, что либо деньги на ветер, либо будут приглашать испанцев в команду.... Посмотрим.

    Ну а так что, анализировать наш футбол....нужно носом....ума не надо...могли бы и своими обойтись специалистами... осталось только привезти игроков на усиление, что будет сделать крайне трудно.
    Великий Пуховик
    Великий Пуховик
    вчера в 16:34
    Просто интересно, а в российских клубах Премьер Лиги есть молодые аналитики? Кто-нибудь в курсе?
    FenixSL
    FenixSL ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
    вчера в 16:23
    не лишний рот через который можно отмыть пару баксов
    FenixSL
    FenixSL
    вчера в 16:22
    29-летний Карбахо входил в аналитический штаб «Лидса», когда команда выступала в АПЛ.

    класс
    лидс хорошо стартавал и в итоге идет на понижение
    хорошего специалиста забирает спартак
    так ему и надо )))
    Naherger
    Naherger
    вчера в 15:57
    Видать анализировал он так себе,раз клуб вылетел😅
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 15:52
    Лишний рот пришёл, прожорливый
    CATALONSKY
    CATALONSKY
    вчера в 15:50
    А вот это интересный сюжет, если это человек который работал с Бьелсой, то будет очень круто
    Гость
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