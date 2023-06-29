В «Спартак» перешёл аналитик, работавший в клубе АПЛ

«Спартак» пополнился двумя членами тренерского штаба.
Помогать Гильермо Абаскалю в новом сезоне будут тренер вратарей Юрий Шишкин и главный аналитик Андер Карбахо.
60-летний Шишкин ранее работал в «Сатурне», «Крыльях Советов», «Кубани», а также донецком «Металлурге» и латвийском «Вентспилсе».
29-летний Карбахо входил в аналитический штаб «Лидса», когда команда выступала в АПЛ.
Москвичи сегодня провели первую полноценную тренировку на базе в Тарасовке.
Ну а так что, анализировать наш футбол....нужно носом....ума не надо...могли бы и своими обойтись специалистами... осталось только привезти игроков на усиление, что будет сделать крайне трудно.
Ну а так что, анализировать наш футбол....нужно носом....ума не надо...могли бы и своими обойтись специалистами... осталось только привезти игроков на усиление, что будет сделать крайне трудно.