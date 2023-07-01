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Патрик Клюйверт возглавил турецкий клуб

вчера, 11:28

Турецкий клуб «Адана Демирспор» подтвердил назначение голландца Патрика Клюйверта на пост главного тренера. 47-летний экс-форвард сборной Нидерландов сменил у руля турецкого коллектива итальянца Винченцо Монтеллу, который в минувшем сезоне финишировал на 4-м месте в чемпионате Турции.

Для Клюйверта это четвертая должность главного тренера после работы в ФК «Твенте II», «Аяксе U19» и сборной Кюрасао. Он также трудился в качестве ассистента в сборных Камеруна и Нидерландов. С 2019 по 2021 год Клюйверт возглавлял молодежный отдел своего бывшего клуба «Барселона».

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Все комментарии
izrafel
izrafel
вчера в 13:20
Непонятно, почему сменили тренера... играли очень не плохо при нем.
нечитайло
нечитайло
вчера в 11:45
Будем посмотреть как пойдет
Борислaв
Борислaв
вчера в 11:38
Ну как игрок был хорош, а вот что сможет добиться на тренерском поприще будем поглядеть. Но планка есть. Ниже 4 места не опускаться.
ngjenbgt2uj7
ngjenbgt2uj7
вчера в 11:36
Хорошо если с него тренер получится такой же как игрок
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