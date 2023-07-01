Патрик Клюйверт возглавил турецкий клуб

Турецкий клуб «Адана Демирспор» подтвердил назначение голландца Патрика Клюйверта на пост главного тренера. 47-летний экс-форвард сборной Нидерландов сменил у руля турецкого коллектива итальянца Винченцо Монтеллу, который в минувшем сезоне финишировал на 4-м месте в чемпионате Турции.
Для Клюйверта это четвертая должность главного тренера после работы в ФК «Твенте II», «Аяксе U19» и сборной Кюрасао. Он также трудился в качестве ассистента в сборных Камеруна и Нидерландов. С 2019 по 2021 год Клюйверт возглавлял молодежный отдел своего бывшего клуба «Барселона».