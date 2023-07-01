Патрик Клюйверт возглавил турецкий клуб

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вчера, 11:28

Турецкий клуб «Адана Демирспор» подтвердил назначение голландца Патрика Клюйверта на пост главного тренера. 47-летний экс-форвард сборной Нидерландов сменил у руля турецкого коллектива итальянца Винченцо Монтеллу, который в минувшем сезоне финишировал на 4-м месте в чемпионате Турции.