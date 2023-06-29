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В «Локомотиве» сменился главный тренер молодёжной команды

вчера, 11:32

«Локомотив» назвал имя нового главного тренера молодёжной команды.

Сегодня стало известно об уходе с поста Максима Мишаткина. Вместо него руководить коллективом будет Вячеслав Вашкевич, ранее работавший с юниорами «железнодорожников».

В «Локомотиве» сменился главный тренер молодёжной команды

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:25
Был помощником машиниста, стал машинистом.
Удачи товарищу на футбольной педагогической поляне)
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:49
Повышение в классе . Всё как и должно было быть.
Гость
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