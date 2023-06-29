В «Локомотиве» сменился главный тренер молодёжной команды

«Локомотив» назвал имя нового главного тренера молодёжной команды.
Сегодня стало известно об уходе с поста Максима Мишаткина. Вместо него руководить коллективом будет Вячеслав Вашкевич, ранее работавший с юниорами «железнодорожников».
«Локомотив» назвал имя нового главного тренера молодёжной команды.
Сегодня стало известно об уходе с поста Максима Мишаткина. Вместо него руководить коллективом будет Вячеслав Вашкевич, ранее работавший с юниорами «железнодорожников».
Удачи товарищу на футбольной педагогической поляне)
Удачи товарищу на футбольной педагогической поляне)