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Ибрагимович заявил о готовности вернуться к игровой карьере

вчера, 21:44

Экс-нападающий «Милана» Златан Ибрагимович готов вернуться в профессиональный футбол в качестве игрока.

Благодарен каждому, кто хочет, чтобы я работал в «Милане», хоть и в качестве менеджера. «Милан» навсегда останется в моём сердце. С этим клубом мы преодолели многое. Любовь фанатов придает мне сил.

Сейчас я никуда не спешу. Поглядим, что будет дальше. Прошло лишь три недели после того, как я объявил о завершении карьеры. Возможно, еще вернусь на поле… Вероятно, через месяц я уже буду тренироваться с командой.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:07
Снится Ибрагимовичу сон.
Стоит он посреди поля....футбольного...в красных труселях.
А там деньги арабские манят, манят его за собой.
112910415
112910415
сегодня в 06:45
дело всей жизни не отпускает !
zooveterinar
zooveterinar ответ Димон Булыкин (раскрыть)
сегодня в 06:27
Никто и не против его желаний,но т.к подвел в Милане,так зачем и нужен такой,оно понятно,травма,это слюбым может быть,абсолютно,но если в силу возроста это,здесь надо еще подумать!!
zooveterinar
zooveterinar ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 06:24
А в Милане отработать не хочет,за бездельничество больше года?!!
adekvat
adekvat
сегодня в 05:21
Этот до 60 лет будет играть.
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 05:14
Вполне нормальное явление. Кассано сколько раз карьеру завершал?)
Rupertt
Rupertt
сегодня в 04:11
Просто тренироваться с Миланом, но не играть официальные матчи.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:55
Говорили ему,Златан,не играй в казино!
alexgurzan
alexgurzan ответ r8mb7wd8zf8d (раскрыть)
вчера в 23:52
.
r8mb7wd8zf8d
r8mb7wd8zf8d
вчера в 23:50
Вызов сам себе бросаю,
Нынче в моде старики
И никак не завязаю,
Словно Гави я шнурки...

Завяжу? А что тут толку?
И зачем тогда футбол?
Кто возьмëт мою футболку
И как я отметит гол?

Месси и Роналду слились,
Я их всех переиграл,
Вероятно, разозлились.
Только я ЛЧ не брал...
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 23:43
Он имеет право делать то, что он пожелает. Если он не может жить без проф. футбола, то это его право и его выбор! Тем более ему будут рады в команде.
drug01
drug01
вчера в 23:40
Интересный поворот, ждём с улыбкой на поле!
Напрасный труд
Напрасный труд ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 23:28
Блин,какие-то нездоровые фрикции,и без оргазма...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:27
Не может человек без футбола,вот такой он Ибрагимович!!!
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 23:07
Ибра, 41 год!!! Ну что тут скажешь, неугомонный !!!
Ещё поиграет , позабивает!!! Уважуха!!!
Viduka
Viduka ответ 5z9hhhgs9e2m (раскрыть)
вчера в 23:05
Скоулз в 2011 завершил карьеру, даже прощальный матч провел, а через год вернулся, выиграл АПЛ и уже окончательно повесил бутсы на гвоздь:)
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 23:04
🤡..
a-league
a-league
вчера в 23:02
Чо-та его кидает в разные стороны
5z9hhhgs9e2m
5z9hhhgs9e2m
вчера в 22:59
Это уже не смешно, даже немножко странно, в своем ли он уме
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 22:57
Парень почуял запах арабских денег) ждёт приглашение
zooveterinar
zooveterinar ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 22:32
Входит,и выходит,и снова входит!!!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 22:31
Клоун,ты ж там вроде завязывал,с карьерой,слезу кидал,весь мир подвывал тебе,мы тут на соккере прощальные письма писали,отправляли на пенсию,а тут теперь возвращение, здрасьте!!! пошел бы ты теперь на х...!!дорогой Ибр,с большим уважением,к тебе!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:18
Это был бы выход на Бис!)
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:11
Пришёл-ушёл...пришёл-ушёл...Куда богатому человеку податься???
Elliada
Elliada
вчера в 22:09
Делать нечего
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:06, ред.
В бадминтон 🏸 . Рост позволяет через сетку перекинуть !!!)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:05
Ибра был бы не Иброй , если просто спокойно ушёл.
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