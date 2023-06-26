Ибрагимович заявил о готовности вернуться к игровой карьере

Экс-нападающий «Милана» готов вернуться в профессиональный футбол в качестве игрока.

Благодарен каждому, кто хочет, чтобы я работал в «Милане», хоть и в качестве менеджера. «Милан» навсегда останется в моём сердце. С этим клубом мы преодолели многое. Любовь фанатов придает мне сил.

Сейчас я никуда не спешу. Поглядим, что будет дальше. Прошло лишь три недели после того, как я объявил о завершении карьеры. Возможно, еще вернусь на поле… Вероятно, через месяц я уже буду тренироваться с командой.