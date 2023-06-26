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Футболу нужен «Зал славы». Вспоминаем легенд, которые играют до сих пор

вчера, 23:35
Мануэль Нойер
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Неймар
Неймар
Нападающий
Левандовски Роберт
Левандовски Роберт
Нападающий
Бензема Карим
Бензема Карим
Нападающий

С каждым годом на поле их всё меньше.

В футбол играют три безусловные легенды

Футболу нужен «Зал славы». Причем создавать его стоило еще в начале двадцать первого века, чтобы Кройф, Марадона и Пеле успели получить награды и овации, как многие другие легенды, покинувшие этот мир в новом столетии. А если говорим о тех, кто сейчас на поле, то смешно оспаривать статус Месси и Роналду. Это безусловные легенды футбола. Также нет смысла долго спорить про Буффона. Чемпион мира, легенда «Ювентуса» и сборной Италии. Не выигрывал Лигу чемпионов, но это не отменяет значение Джанлуиджи. Именно итальянец ближе всех остальных голкиперов к реальной конкуренции с Яшиным за звание лучшего вратаря в истории футбола. Жажда футбола выделяет Буффона, играет до сих пор в составе «Пармы». Помог команде подняться на четвертое место во второй лиге. Немного не хватило для возвращения в элитный дивизион, но Джиджи даже в 45 лет в основе.

Иньеста, Модрич, Бускетс и Кроос тоже великие

Модрич настолько любит футбол высоких достижений, что отказался от договора с зарплатой в 120 миллионов евро в Саудовской Аравии. Продлил контракт с «Реалом», передаст бразды правления в центре поля Беллингему и остальным молодым хавбекам. Лука и Тони Кроос год назад удивлялись, что Каземиро (тоже кандидат в легенды) пошел в нестабильный «Манчестер Юнайтед». А вот сами остались в «Мадриде», где тоже будет много перемен. Возможно, приедет Мбаппе, а еще пожалует на огонек Зидан, который намекает на возобновление карьеры тренера. Зинедин может подменить Анчелотти, если Карло возглавит Бразилию сейчас, а не через год. Итальянец окажется чуть ближе к Бускетсу, который стал одноклубником Месси в Майами. У Серхио много хейтеров, которые будут доказывать, что он не легенда футбола, но критики ошибаются. Это один из сильнейших центральных хавбеков в истории футбола. Как и Иньеста, хотя тут репутация наоборот помогает выделить испанца. Андрес много лет играл в Японии, но теперь покинул «Виссел Кобе». Мечтает оказаться в заявке «Барселоны». А если не получится, то завершит карьеру и будет менеджером в каталонском клубе. Но раз на данный момент это действующий футболист, его тоже не забываем упомянуть в списке.

Бензема, Левандовски и Суарес доказали значимость

Переходим к великим снайперам. Ибрагимович точно легенда футбола, но завершил карьеру и выпал из списка. Теперь рядом с Месси и Роналду в перечне самых результативных действующих игроков Левандовски, Суарес и Бензема. Карим отстает от коллег, но в Саудовской Аравии может догнать коллег. Благодаря получению «Золотого мяча», не говоря уже о количестве побед в Лиге чемпионов, француз выделяется. Лет семь назад многие бы усомнились, что Бензема – известный на тот момент скандалист и мастер промахов, сможет так круто заиграть после тридцати лет. Но давление пошло ему на пользу. Нападающий поработал над своей реализацией. В итоге оказался легендой не только «Реала», а футбола в целом. Уехал на пенсию, но имеет право на попадание в подобный список.

Рамос, Алвес и Нойер среди легендарных хулиганов

«Всегда делает, что хочет». Кан точно описал Нойера, который после чемпионата мира поехал кататься на лыжах и получил серьезную травму. Дани Алвес сейчас в тюрьме, тоже привык делать, что вздумается. А вот Рамос старается быть хулиганом исключительно на поле. И у него неплохо получается, испанец среди самих ненавидимых игроков в истории футбола. Но количество хейтеров не мешает отметить чемпиона из «Реала» и сборной Испании. Серхио, как и Алвес, конечно, не всегда играл безошибочно в обороне, но вместе с Нойером – чемпионом мира и победителем Лиги чемпионов, имеют право на попадание в «Зал славы» мирового футбола.

Мюллер, Де Брюйне и Мбаппе на пороге к величию

Томас точно легенда футбола. О Мюллере говорят реже, чем о Неймара, но немец – глыба. Повторить его футбол практически нереально, таким нужно родиться. Техничный Неймар сказал, что будь футбол индивидуальным видом спорта, он давно доказал бы величие и стал первым. Бразилец ошибается. Мало таланта, нужна еще стабильность. Но у бразильца феноменальная статистика, не хуже, чем у Роналдиньо. Это тоже большой игрок, хотя о его легендарном статусе можно размышлять. И не стоит спорить, что Мбаппе первым из молодых игроков после двух финалов чемпионатов мира приблизился к статусу легенды.

Килиан невероятно крутой футболист, хотя мог человечнее обращаться с ПСЖ и уйти в «Реал», где ему придерживают номер, без скандала. Также хочется отметить Де Брюйне, ведь Кевин среди лучших диспетчеров в истории футбола. Понятно, что на этом этапе можно расширять список. Добавить Гризманна, Бэйла, Азара, Ди Марию, Салаха, Кейна, Марсело, Куртуа, Тьяго Силву и так далее. По отдельным кандидатам можно спорить, но грех жаловаться на всех в списке. Здесь только замечательные игроки, так что на дворе не только догорание эпохи Месси и Роналду.

Старт двадцать первого века оказался богатым на крутой футбол. Зидан, Лам, Пирло, Недвед, Хави, Роналдиньо, Роналдо, Анри, Кака, Это’О, Шевченко, Руни, Джеррард, Роббен, Пике, Ибрагимович, Дрогба, Рибери, Тотти, Виейра, Лэмпард и Макелеле радовали невероятной игрой. Выходили на поле за титулами Фердинанд, Касильяс, Роберто Карлос, Скоулз, Баллак, Чех, Хаби Алонсо, Пуйоль, Туре и Озил. Снейдер, Каннаваро, Рауль, Кафу, Терри, Бекхэм, Мальдини, Видич, Вилья, Клозе, Ривалдо, Дзанетти, Фигу, Торрес и Неста тоже среди легенд. Как и Рикельме, чей прощальный матч состоялся накануне. Перечисленные пять десятков футболистов завершили карьеру. И хотя всегда появляются новые звездочки, ведь после Мбаппе широким шагом догоняет легенд Холанд, на самом деле сейчас в футболе немного играющих легенд. Тем ценнее, что Модрич и Кроос остаются в «Реале», ведь Бензема, Роналду и Месси следующий сезон проведут за пределами Европы.

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Все комментарии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ andrewheat (раскрыть)
сегодня в 18:30
Легенда это минимумум одна лч с ним в качестве одного из лидеров креатива плюс долголетие - хотя бы пять сезонов в топ-20 претендентов на зм плюс яркие игры в сборной. Вот джерард - еще бы чуть и не легенда
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ астраханец (раскрыть)
сегодня в 18:27
Это еще что - вон - ибра ваще ничего топового не выиграл на международном уровне. Главное - шоу, скандалы, книги, видосики, продажи мерча, внешность, цирковые и бойцовские элементы как на поле, так и вне его.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
сегодня в 18:24
Интересная статья - месси упомянут 4 раза, рон - 3. За что? Может, просто сделаете текст только о них?
e8p482qzjm5b
e8p482qzjm5b
сегодня в 06:55
Долгожители в футболе, которые играют на самом высоком уровне, слава и почёт им!!!!
qd7vu568q2pq
qd7vu568q2pq
сегодня в 06:53
Ну и забыли упомянуть Акинфеева!!! Как так!?
andrewheat
andrewheat
сегодня в 05:05
Может быть этого зала славы до сих пор и нет, поскольку критерии "легендарности" очень сложно выработать? Но, допустим, критерии выработаны и на вид они будут максимально объективными. Тогда начнутся дискуссии о том, подходит ли тот или иной игрок по эти критерии. Вспомним, сколько критики вызвал список ФИФА 100. Мне кажется, легенд не нужно принудительно собирать в какие-то залы или списки. Путь легенды - это сугубо индивидуальный путь, который, будучи завершенным на поле, продолжается в сердцах и головах любителей игры, и именно это продолжение будет свидетельством легендарного статуса игрока.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 04:27
Неймар может войти в зал славы по двум номинациям
"Самый понтующийся игрок в футболе" и "Симулянт столетия".
астраханец
астраханец
сегодня в 03:00, ред.
Критерии у автора каки? я так и не понял. Самые модные? Самые залайканные в инстаграмме или что?
Неймар легенда? А что он выиграл? Бэйл? Золотых мячей у них нет, звания лучших игроков ФИФА вроде бы тоже нет. Или они оставили какой то значимый след в футболе? Да вроде бы нет. Ни характера, ни достижений. Гольный талант, не более.
И да, автор перечитывай иногда свой текст, а то в одном предложении 2 раза слова "коллег", что стилистически ужасно, а про Бускетса писал "испанец", при этом ты упоминал Интесту, то есть какого испанца ты имел в виду? В общем кг/ам.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 00:52
Для Гешы футбол давно стал индивидуальным видом спорта.. Какого черта его вообще упоминают рядом с Месси.. Его место в музее мадам Тюссо... И нигде больше.. Алвесу тоже там место... Авторы не назвали Ди Стефано, Бекенбауэра, Яшина, Мюллера, который Герд... Именно эти фамилии должны идти за троицей Пеле, Месси, Марадона.. Остальным до величия как до Луны... Статья ни о чём...
Elliada
Elliada
сегодня в 00:16
Зря прочитал статью. У автора, что не игрок, то легенда. Поставить в один ряд с Пеле, Марадоной, Месси таких игроков, как Левандовски, Бензема, Модрич. Серьезно? Что это за зал славы тогда будет? Если их уровнять, то получится, что у одних принизили достижения, а другим, наоборот, - возвысили. Да и остальные кандидатуры автора вызывают сомнения. Не все, но большинство.

Если уж создавать "Зал славы", то нужно включать игроков, которые повлияли на футбол. Большинство названных автором игроки подходят под категорию легенды клуба и чемпионата, но никак не футбола.
Гость
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