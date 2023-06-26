Футболу нужен «Зал славы». Вспоминаем легенд, которые играют до сих пор

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вчера, 23:35

С каждым годом на поле их всё меньше.

В футбол играют три безусловные легенды

Футболу нужен «Зал славы». Причем создавать его стоило еще в начале двадцать первого века, чтобы Кройф, Марадона и Пеле успели получить награды и овации, как многие другие легенды, покинувшие этот мир в новом столетии. А если говорим о тех, кто сейчас на поле, то смешно оспаривать статус Месси и Роналду. Это безусловные легенды футбола. Также нет смысла долго спорить про Буффона. Чемпион мира, легенда «Ювентуса» и сборной Италии. Не выигрывал Лигу чемпионов, но это не отменяет значение Джанлуиджи. Именно итальянец ближе всех остальных голкиперов к реальной конкуренции с Яшиным за звание лучшего вратаря в истории футбола. Жажда футбола выделяет Буффона, играет до сих пор в составе «Пармы». Помог команде подняться на четвертое место во второй лиге. Немного не хватило для возвращения в элитный дивизион, но Джиджи даже в 45 лет в основе.

Иньеста, Модрич, Бускетс и Кроос тоже великие

Модрич настолько любит футбол высоких достижений, что отказался от договора с зарплатой в 120 миллионов евро в Саудовской Аравии. Продлил контракт с «Реалом», передаст бразды правления в центре поля Беллингему и остальным молодым хавбекам. Лука и Тони Кроос год назад удивлялись, что Каземиро (тоже кандидат в легенды) пошел в нестабильный «Манчестер Юнайтед». А вот сами остались в «Мадриде», где тоже будет много перемен. Возможно, приедет Мбаппе, а еще пожалует на огонек Зидан, который намекает на возобновление карьеры тренера. Зинедин может подменить Анчелотти, если Карло возглавит Бразилию сейчас, а не через год. Итальянец окажется чуть ближе к Бускетсу, который стал одноклубником Месси в Майами. У Серхио много хейтеров, которые будут доказывать, что он не легенда футбола, но критики ошибаются. Это один из сильнейших центральных хавбеков в истории футбола. Как и Иньеста, хотя тут репутация наоборот помогает выделить испанца. Андрес много лет играл в Японии, но теперь покинул «Виссел Кобе». Мечтает оказаться в заявке «Барселоны». А если не получится, то завершит карьеру и будет менеджером в каталонском клубе. Но раз на данный момент это действующий футболист, его тоже не забываем упомянуть в списке.

Бензема, Левандовски и Суарес доказали значимость

Переходим к великим снайперам. Ибрагимович точно легенда футбола, но завершил карьеру и выпал из списка. Теперь рядом с Месси и Роналду в перечне самых результативных действующих игроков Левандовски, Суарес и Бензема. Карим отстает от коллег, но в Саудовской Аравии может догнать коллег. Благодаря получению «Золотого мяча», не говоря уже о количестве побед в Лиге чемпионов, француз выделяется. Лет семь назад многие бы усомнились, что Бензема – известный на тот момент скандалист и мастер промахов, сможет так круто заиграть после тридцати лет. Но давление пошло ему на пользу. Нападающий поработал над своей реализацией. В итоге оказался легендой не только «Реала», а футбола в целом. Уехал на пенсию, но имеет право на попадание в подобный список.

Рамос, Алвес и Нойер среди легендарных хулиганов

«Всегда делает, что хочет». Кан точно описал Нойера, который после чемпионата мира поехал кататься на лыжах и получил серьезную травму. Дани Алвес сейчас в тюрьме, тоже привык делать, что вздумается. А вот Рамос старается быть хулиганом исключительно на поле. И у него неплохо получается, испанец среди самих ненавидимых игроков в истории футбола. Но количество хейтеров не мешает отметить чемпиона из «Реала» и сборной Испании. Серхио, как и Алвес, конечно, не всегда играл безошибочно в обороне, но вместе с Нойером – чемпионом мира и победителем Лиги чемпионов, имеют право на попадание в «Зал славы» мирового футбола.

Мюллер, Де Брюйне и Мбаппе на пороге к величию

Томас точно легенда футбола. О Мюллере говорят реже, чем о Неймара, но немец – глыба. Повторить его футбол практически нереально, таким нужно родиться. Техничный Неймар сказал, что будь футбол индивидуальным видом спорта, он давно доказал бы величие и стал первым. Бразилец ошибается. Мало таланта, нужна еще стабильность. Но у бразильца феноменальная статистика, не хуже, чем у Роналдиньо. Это тоже большой игрок, хотя о его легендарном статусе можно размышлять. И не стоит спорить, что Мбаппе первым из молодых игроков после двух финалов чемпионатов мира приблизился к статусу легенды.

Килиан невероятно крутой футболист, хотя мог человечнее обращаться с ПСЖ и уйти в «Реал», где ему придерживают номер, без скандала. Также хочется отметить Де Брюйне, ведь Кевин среди лучших диспетчеров в истории футбола. Понятно, что на этом этапе можно расширять список. Добавить Гризманна, Бэйла, Азара, Ди Марию, Салаха, Кейна, Марсело, Куртуа, Тьяго Силву и так далее. По отдельным кандидатам можно спорить, но грех жаловаться на всех в списке. Здесь только замечательные игроки, так что на дворе не только догорание эпохи Месси и Роналду.

Старт двадцать первого века оказался богатым на крутой футбол. Зидан, Лам, Пирло, Недвед, Хави, Роналдиньо, Роналдо, Анри, Кака, Это’О, Шевченко, Руни, Джеррард, Роббен, Пике, Ибрагимович, Дрогба, Рибери, Тотти, Виейра, Лэмпард и Макелеле радовали невероятной игрой. Выходили на поле за титулами Фердинанд, Касильяс, Роберто Карлос, Скоулз, Баллак, Чех, Хаби Алонсо, Пуйоль, Туре и Озил. Снейдер, Каннаваро, Рауль, Кафу, Терри, Бекхэм, Мальдини, Видич, Вилья, Клозе, Ривалдо, Дзанетти, Фигу, Торрес и Неста тоже среди легенд. Как и Рикельме, чей прощальный матч состоялся накануне. Перечисленные пять десятков футболистов завершили карьеру. И хотя всегда появляются новые звездочки, ведь после Мбаппе широким шагом догоняет легенд Холанд, на самом деле сейчас в футболе немного играющих легенд. Тем ценнее, что Модрич и Кроос остаются в «Реале», ведь Бензема, Роналду и Месси следующий сезон проведут за пределами Европы.