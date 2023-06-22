Бэйл ответил на вопрос об отличиях МЛС от Ла Лиги

Экс-нападающий клуба «Лос-Анджелес» Гарет Бэйл высказался об отличиях МЛС от Ла Лиги, где игрок выступал за «Реал».
Здесь спокойнее. Если ты проигрываешь в матче за «Реал», то это конец света. Тебя накажут. Ты в плохом настроении, возвращаешься домой, но тебе плохо.
Тут воспринимают поражения несколько иначе. Нет последствий. Из лиги невозможно вылететь, а когда ты проигрываешь поединок, то после этого просто готовишься к следующей встрече. В МЛС гораздо проще относятся к поражениям.
Ранее стало известно, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси продолжит карьеру в коллективе «Интер Майами».
Выиграли регулярный чемпионат (с максимально минимальным отрывом, но это действительно может не особо волновать), а внутри конференции у нее вообще не было конкурентов за 1st seed. В регулярке вся борьба идет за высокий посев ради преимуществ своего поля в плей-офф, но в «мини-гегемоне» он этого естественным образом не почувствовал)
Выиграли регулярный чемпионат (с максимально минимальным отрывом, но это действительно может не особо волновать), а внутри конференции у нее вообще не было конкурентов за 1st seed. В регулярке вся борьба идет за высокий посев ради преимуществ своего поля в плей-офф, но в «мини-гегемоне» он этого естественным образом не почувствовал)