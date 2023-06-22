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Бэйл ответил на вопрос об отличиях МЛС от Ла Лиги

вчера, 09:14

Экс-нападающий клуба «Лос-Анджелес» Гарет Бэйл высказался об отличиях МЛС от Ла Лиги, где игрок выступал за «Реал».

Здесь спокойнее. Если ты проигрываешь в матче за «Реал», то это конец света. Тебя накажут. Ты в плохом настроении, возвращаешься домой, но тебе плохо.

Тут воспринимают поражения несколько иначе. Нет последствий. Из лиги невозможно вылететь, а когда ты проигрываешь поединок, то после этого просто готовишься к следующей встрече. В МЛС гораздо проще относятся к поражениям.

Ранее стало известно, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси продолжит карьеру в коллективе «Интер Майами».

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
вчера в 13:40
Это очень похоже на то, как мы с парнями с работы каждую субботу собираемся, арендуем спортзал на 2 часа, и бегаем в футзал. Тоже кто-то выиграл, кто-то проиграл, ни у кого ни какой нет ответственности, просто играем в своё удовольствие. Теперь парням расскажу, что мы оказывается играем по регламенту МЛС.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:17
Непонятно вообще за что там деньги игрокам платят.
112910415
112910415
вчера в 11:16
мало эмоций, скучно !
7drjsecr8u2r
7drjsecr8u2r
вчера в 10:41, ред.
Ну, для большего понимания - Гарет так говорит, потому что играл за очень богатую команду с большого рынка.

Выиграли регулярный чемпионат (с максимально минимальным отрывом, но это действительно может не особо волновать), а внутри конференции у нее вообще не было конкурентов за 1st seed. В регулярке вся борьба идет за высокий посев ради преимуществ своего поля в плей-офф, но в «мини-гегемоне» он этого естественным образом не почувствовал)
adekvat
adekvat
вчера в 10:32
Рай для пенсионеров, напрягаться не надо.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:21
Одним словом - футбольная сказка!
Отдых и еще оплачивают)
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:20
Идеально для гольфиста
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