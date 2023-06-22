Бэйл ответил на вопрос об отличиях МЛС от Ла Лиги

Экс-нападающий клуба «Лос-Анджелес» высказался об отличиях МЛС от Ла Лиги, где игрок выступал за «Реал».

Здесь спокойнее. Если ты проигрываешь в матче за «Реал», то это конец света. Тебя накажут. Ты в плохом настроении, возвращаешься домой, но тебе плохо.