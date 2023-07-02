Буффон получил крупное предложение из Саудовской Аравии .

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон находится в сфере интересов клуба из Саудовской Аравии.
По информации источника, 45-летнему футболисту предлагают контракт до 2025 года с зарплатой в размере 15 млн евро в год. Голкипер раздумывает над своим будущим.
У Буффона остаётся ещё год по действующему соглашению с «Пармой».
Ну вот Буффону сам бог велел в таком возрасте хорошо заработать. Потому что он действительно заслужил своей любовью к футболу, такие деньги. Я очень хочу чтобы поехал и играл до 50. Но с другой стороны, может красиво завершить карьеру в родном клубе с большими красивыми проводами и надо Парму вывести в вышку и закрепиться там.
Пи.Си. Черчесов подумал" а чем я хуже?" и стал разминаться, сбежав из Ференцвароша....
Ну вот Буффону сам бог велел в таком возрасте хорошо заработать. Потому что он действительно заслужил своей любовью к футболу, такие деньги. Я очень хочу чтобы поехал и играл до 50. Но с другой стороны, может красиво завершить карьеру в родном клубе с большими красивыми проводами и надо Парму вывести в вышку и закрепиться там.
Пи.Си. Черчесов подумал" а чем я хуже?" и стал разминаться, сбежав из Ференцвароша....