Буффон получил крупное предложение из Саудовской Аравии .

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вчера, 09:43

Вратарь «Пармы» находится в сфере интересов клуба из Саудовской Аравии.

По информации источника, 45-летнему футболисту предлагают контракт до 2025 года с зарплатой в размере 15 млн евро в год. Голкипер раздумывает над своим будущим.

У Буффона остаётся ещё год по действующему соглашению с «Пармой».