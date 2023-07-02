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Буффон получил крупное предложение из Саудовской Аравии

вчера, 09:43

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон находится в сфере интересов клуба из Саудовской Аравии.

По информации источника, 45-летнему футболисту предлагают контракт до 2025 года с зарплатой в размере 15 млн евро в год. Голкипер раздумывает над своим будущим.

У Буффона остаётся ещё год по действующему соглашению с «Пармой».

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:41, ред.
На эту ситуацию надо смотреть не со стороны итальянца, а со стороны саудитов. Главное для них - побольше звёзд, даже бывших, в чемпионате. Надо же куда-то инвестировать деньги, кстати, для них небольшие. Чувство неудовлетворённости гложет их и не отпускает, т.к. деньги лежат мёртвым капиталом, а игрушек не хватает. В водевиле А.П.Чехова "Свадьба" грек Дымба на вопрос, всё ли есть в Греции, отвечал одной фразой: " В Греции всё есть". В СА есть всё, кроме классного футбола, вот саудиты и хотят заполнить вакуум "звёздами".
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 13:59
а интересно Акинфеев согласился хотя бы на 10 лямов
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 13:56
да не повезло сейчас россиянам может кто и Дзюбе предложил бы контракт на три года по 5 лямов
Александр Валяев
Александр Валяев
вчера в 12:38
Ибре ещё бы предложили контракт))
Александр Валяев
Александр Валяев
вчера в 12:37
Его время прошло- очевидно!
амурец
амурец
вчера в 12:16
Удивляюсь саудитам нафига им эта не в меру распиаренная дыра?
ballak144
ballak144 ответ Bom Bom (раскрыть)
вчера в 12:12, ред.
Вспоминая резкость, удар Индзаги головой сразу головой в финале ЛЧ)
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 12:07
Этак скоро кому-нибудь из "королей песков" и Усатый Стас в воротах пригодится! Рано ушёл в тренерскую профессию!
ballak144
ballak144 ответ Bom Bom (раскрыть)
вчера в 12:06
Мне кажется и в атмосфере в команде много чего добавит, и своим авторитетом может сплотить, и кого то угомонить, и привнести то, чего нет сейчас, не в чемпионской команде, с не чемпионском тренером) Харизма у него есть для этого)
Bom Bom
Bom Bom ответ ballak144 (раскрыть)
вчера в 12:03, ред.
Буффон, конечно, сдал в резкости и статистика не топовая, но за счет правильного выбора позиции и по-прежнему неплохой игре на ленточке, порой творит красоту) Лично мне кажется, что круче будет закончить с футболом дома, потом вернуться на одну из управляющих должностей в Юве. Мы скучаем
ballak144
ballak144 ответ Рыжая Борода (раскрыть)
вчера в 12:00
Буф не перешел из-за денег, когда Юве в Серию Б скинули, сейчас может себе позволить) Он просто любит футбол)
ballak144
ballak144 ответ Bom Bom (раскрыть)
вчера в 11:57
Как бы вы хотели?)
ballak144
ballak144 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:56
Тут реклама очень большая, согласитесь)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:52
Пошли по пенсионерам шарить)
Реклама двигатель прогресса....
ballak144
ballak144 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 11:52
Согласен с вами во всех тезисах) С одной стороны хочется, чтоб играл дольше, но честно говоря не знаю как сейчас играет, стоит ли продолжать?) карьера шикарная) Но футбол он любит, как и все кто смотрел его игру и его выдающиеся сейвы) Я бы хотел чтоб он привнес свою харизму в Юве)
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 11:45, ред.
Джиджи по ходу карьеры отказывался от предложения из Манчестера с астрономической зарплатой, оставался верен команде даже после вылета из Серии А. Сейчас может с кайфом поиграть и заработать солидный кэш, но чувствуется, что ему очень комфортно в Парме. К тому же, есть вариант красиво завершить карьеру в родном клубе. Какое бы решение не выбрал, Буффону респект)
vxb4gqcd94xx
vxb4gqcd94xx
вчера в 11:43
Буффон заслуживает такого приглашения,ну а согласиться он на него или нет,это ему решать
adekvat
adekvat
вчера в 11:39
А что там раздумывать, бери лопату и вперед.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Мaлик (раскрыть)
вчера в 11:32
Очень немногим, на данный момент скорее всего никому.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:10
Буффон получил крупное предложение из Саудовской Аравии .
На то он и БУФФОНИЩЕ ,даже в свои 45 !!!☝️💪
abuefftagir
abuefftagir ответ Рыжая Борода (раскрыть)
вчера в 11:07
Полностью согласен, те которые согласились туда ехать, для этих футбол был на третьем месте.
Мaлик
Мaлик
вчера в 10:55
А че тут думать то... кому в 45 лет такие деньги дадут
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:35
Буфону в 45 лет можно хоть к Саудитам, хоть на Марс!
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 10:30
Не поддерживаю звезд, которые идут на дно реди денег. И нет осуждения, у каждого свои проблемы и хотелки
shlomo
shlomo
вчера в 10:01
Такими темпами саудиты скоро Онопко и Бубнова подпишут, да и Никита Павлович Симонян, тоже в хорошей форме...:)))

Ну вот Буффону сам бог велел в таком возрасте хорошо заработать. Потому что он действительно заслужил своей любовью к футболу, такие деньги. Я очень хочу чтобы поехал и играл до 50. Но с другой стороны, может красиво завершить карьеру в родном клубе с большими красивыми проводами и надо Парму вывести в вышку и закрепиться там.

Пи.Си. Черчесов подумал" а чем я хуже?" и стал разминаться, сбежав из Ференцвароша....
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 09:52
Вот Буффона то хотелось бы видеть там, был бы заметнее среди пребывающих там звёзд
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