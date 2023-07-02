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«Милан» интересуется игроком «Вальядолида», на которого претендует «Барса»

вчера, 16:38

«Милан» проявляет интерес к защитнику «Вальядолида» Ивану Фреснеде.

Сообщается, что «россонери» связались с агентом футболиста. На игрока также претендует «Барселона», отмечается, что в приоритете у испанца именно переход в каталонский клуб.

Действующий контракт Фреснеды с «Вальядолидом» истекает в 2025 году, но вылет команды в Сегунду снизил отступные с 40 млн евро до 20 млн. Несколько дней назад агенты Ивана встречались со спортивным руководством «сине-гранатовых». Интерес к защитнику также проявляют «Арсенал», «Ювентус» и «Интер».

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VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:17
Видать хороший защитник,многие его хотят.
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