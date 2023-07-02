Полузащитник «Арсенала» Локонга может продолжить карьеру в «Бернли»

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вчера, 16:47

Полузащитник может перейти из «Арсенала» в «Бернли». Речь идёт об аренде, так как новичок английской Премьер-Лиги не сможет купить игрока.

23-летний бельгиец уже играл под руководством главного тренера «Бернли» .

Напомним, последние полгода Локонга провёл на правах аренды в «Кристал Пэлас».