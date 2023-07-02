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Полузащитник «Арсенала» Локонга может продолжить карьеру в «Бернли»

вчера, 16:47

Полузащитник Альберт-Мбойо Локонга может перейти из «Арсенала» в «Бернли». Речь идёт об аренде, так как новичок английской Премьер-Лиги не сможет купить игрока.

23-летний бельгиец уже играл под руководством главного тренера «Бернли» Венсана Компани.

Напомним, последние полгода Локонга провёл на правах аренды в «Кристал Пэлас».

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Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 21:39
Уровень Бёрнли ему легче будет тянуть, так что и игровой практики будет больше.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Твой Арсен (раскрыть)
вчера в 21:38
Разве это такой возраст который принципиально подходит для этого?
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:31, ред.
Считаю что отдавать его в аренду это не правильный ход с нашей стороны! Локонга не входит в планы Артеты, а значит и нет смысла держать его в команде.

Нужно продавать, или отдавать в аренду, но с собязательным выкупом! Списывать Самби со счетов я бы не стал, просто он не подходит Артете, это не значит что нужно ставить крест на игроке. Компани работал с Самби в Андерлехте, и думаю сможет раскрыть его по новой.

Также постоянная игровая практика пойдет на пользу и самому игроку, молодой, все еще в его руках.
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 20:56, ред.
23 года - самое то по арендам мыкаться...
drug01
drug01
вчера в 17:33
Интересно их Арсенала перейти в Бернли? Вероятно больше будет времени в игре..
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