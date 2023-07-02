Полузащитник «Арсенала» Локонга может продолжить карьеру в «Бернли»

Полузащитник Альберт-Мбойо Локонга может перейти из «Арсенала» в «Бернли». Речь идёт об аренде, так как новичок английской Премьер-Лиги не сможет купить игрока.
23-летний бельгиец уже играл под руководством главного тренера «Бернли» Венсана Компани.
Напомним, последние полгода Локонга провёл на правах аренды в «Кристал Пэлас».
Нужно продавать, или отдавать в аренду, но с собязательным выкупом! Списывать Самби со счетов я бы не стал, просто он не подходит Артете, это не значит что нужно ставить крест на игроке. Компани работал с Самби в Андерлехте, и думаю сможет раскрыть его по новой.
Также постоянная игровая практика пойдет на пользу и самому игроку, молодой, все еще в его руках.
Нужно продавать, или отдавать в аренду, но с собязательным выкупом! Списывать Самби со счетов я бы не стал, просто он не подходит Артете, это не значит что нужно ставить крест на игроке. Компани работал с Самби в Андерлехте, и думаю сможет раскрыть его по новой.
Также постоянная игровая практика пойдет на пользу и самому игроку, молодой, все еще в его руках.