«Зенит» не захотел продавать Клаудиньо во «Фламенго»

«Зенит» решил не вести с «Фламенго» переговоры касательно трансфера полузащитника Клаудиньо.
Бразильский клуб сообщил об интересе к игроку, но «сине-бело-голубые» отказались общаться на эту тему. Тем не менее «Фламенго» пришлет «Зениту» предложение.
Ранее стало известно, останется ли Андрей Аршавин в клубе с берегов Невы.
Комики.
Комики.
Другой рукой Барбосу в Спартак пристроить на оклад 5,5 млн евро....
Мы конечно не топ-5...и даже не топ-6....но протофиль пусть в зеркале ищут.....
Другой рукой Барбосу в Спартак пристроить на оклад 5,5 млн евро....
Мы конечно не топ-5...и даже не топ-6....но протофиль пусть в зеркале ищут.....