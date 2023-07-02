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«Зенит» не захотел продавать Клаудиньо во «Фламенго»

вчера, 19:13

«Зенит» решил не вести с «Фламенго» переговоры касательно трансфера полузащитника Клаудиньо.

Бразильский клуб сообщил об интересе к игроку, но «сине-бело-голубые» отказались общаться на эту тему. Тем не менее «Фламенго» пришлет «Зениту» предложение.

Ранее стало известно, останется ли Андрей Аршавин в клубе с берегов Невы.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:44
Щёки надувают питерцы ..., как будто в РПЛ без этого бразила у них первое место кто отнимет.
Комики.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 21:29
думаю Медведев договорится с Коринтиасом может даже опять с каким нибудь обменом
ABir
ABir ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 21:00
У бразильских клубов нет много денег, а таких игроков, как грязи
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:48
Велика вероятность того , что теперь он будет дурака валять в Зените, особенно если Вендел уйдёт.
adekvat
adekvat
вчера в 20:38
Если сам хочет свалить надо продавать куда ни будь.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:25, ред.
Фламенго одной рукой хочет Клаудиньо за копейки купить....
Другой рукой Барбосу в Спартак пристроить на оклад 5,5 млн евро....
Мы конечно не топ-5...и даже не топ-6....но протофиль пусть в зеркале ищут.....
sova147
sova147
вчера в 20:22
В Зените у него приятный климат и успешная игра
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:02
Может и бесплатно уйти
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:50
Пусть готовит денежку, и денежку хорошую...
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:46
Селекция игроков в фк " ЗЕНИТ " - проводится планомерно
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