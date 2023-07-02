«Зенит» не захотел продавать Клаудиньо во «Фламенго»

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вчера, 19:13

«Зенит» решил не вести с «Фламенго» переговоры касательно трансфера полузащитника .

Бразильский клуб сообщил об интересе к игроку, но «сине-бело-голубые» отказались общаться на эту тему. Тем не менее «Фламенго» пришлет «Зениту» предложение.

Ранее стало известно, останется ли Андрей Аршавин в клубе с берегов Невы.