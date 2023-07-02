«Зенит» приглашает форварда сборной Бразилии. Габигол может решить проблемы Семака

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вчера, 18:56

Перестраховка на случай потери Малкома.

Без Малкома нужен новый вожак в атаке

Мостовой и Мантуан могут играть на флангах. Кассьерра и Сергеев – центральные нападающие. Но эта четверка ниже классом, чем Клаудиньо, а он может оказаться в Бразилии. Колумбийский и российский нападающие не убедили Семака, что они равны Малкому. А если уедет Вендел, о чьем уходе говорят открыто, то надо верить в Ду Кейроса и молодого Коваленко.

И Малком в интервью говорил о желании вернуться в топ-5. Нужны крутые футболисты, чтобы тащить команду. На решения вингера влияет дебют в сборной Бразилии. Тамошние клубы будут убеждать Клаудиньо, что ему проще оказаться в «селесао», если снова заиграет дома. Или же выберет вариант с клубом в Лиге чемпионов. Одними деньгами не закрыть все вопросы.

Но средства позволили «Зениту» провести удачные переговоры с одним из самых талантливых молодых защитников Бразилии Ренаном. Деньги помогли заманить в Санкт-Петербург Педро, который переберется в РПЛ , когда ему исполнится восемнадцать лет. Но еще важнее, что агент форварда Габриэля Барбосы не стал отрицать переговоры с «Зенитом»:

Это один из лучших бразильских снайперов и очень талантливый игрок. Без сомнения, если трансфер случится, то это будет огромный вклад в увеличение престижа чемпионата России. Футболист сборной Бразилии может стать усилением для «Зенита».

Барбоса не заиграл в «Интере» и «Бенфике»

Когда агенты пользуются «Зенитом», чтобы напомнить о клиентах, то молчат в ответ на прямые вопросы. Раз агент говорит, то ведет переговоры с клубом из Санкт-Петербурга. И у «Фламенго», в составе которого Габигол, как его часто называют, забил 17 голов и сделал 3 ассиста в 35 матчах прошлого сезона, есть свой интерес. При трансфере готовы забрать Вендела или Клаудиньо. Для «Зенита» сделка не будет стоить около 25 млн евро, как могли бы оценить Барбосу в его нынешнем клубе.

Двукратный чемпион Бразилии и финалист Кубка Либертадорес засиделся во «Фламенго». После ухода Жорже Жезуша богатый бразильский клуб держался, но в прошлом сезоне финишировали на пятой строчке, а сейчас идут третьими в чемпионате. Габигол в средней форме, у него 4 гола и 1 ассист. Но у бразильцев есть преимущество, если оказываются в РПЛ летом, а именно полноценная игровая практика. Зачем игроку сборной Бразилии «Зенит»? Первый ответ очевидный – из-за огромной зарплаты.

Отпустив Малкома, смогут предложить его безумный оклад новичку. Также понятно, что Барбоса больше не интересует ведущие европейские клубы. В «Интере» не заиграл, в «Бенфике» не закрепился. Игроку в августе исполнится лишь 27 лет, но ведущие клубы Европы не спешат с ним связываться. А это значит, что Габигол может выбрать деньги, раз после «Сантоса» не смог построить карьеру в топ-5.

Габриэль имеет шансы стать лучшим нападающим РПЛ

Трансфер Барбосы станет хорошей новостью для Семака и «Зенита», но плохой для соперников и нападающих команды. Кассьерра и Сергеев слабее, чем футболист с почти двумя десятками матчей в «селесао». У Бразилии до сих пор нет основного центрального нападающего. Ждут Эндрика, пробовали в центре Ришарлисона. Габиголу не всегда доверяли, но если наберет форму в «Зените», то получит новый вызов.

Для Барбосы это не худшее развитие карьеры, хотя его может остановить отсутствие ЛЧ . Вот только сейчас у него тоже нет доступа к этому турниру. Точно есть изъяны, о которых предпочитают молчать. Например, может любить погулять. Но Вагнер Лав и Халк не были затворниками, что не мешало стать звездами в ЦСКА и «Зените». Габриэль играет иначе, но этот центральный нападающий точно усилит «Зенит».

Конечно, не всем нападающим сразу удается заиграть в Санкт-Петербурге, но Семак в команду с бразильцами, часть из которых может потерять летом, приглашает новых латиноамериканцев. Внутри РПЛ невозможно найти форварда такого высокого класса. И Азмуна возвращать не хотят. Сердар некрасиво ушел, боссы «Зенита» запомнили. Барбоса может клюнуть на огромные деньги, которые ему предложат.

Перемены не всегда будут работать на Семака

Что будет с «Зенитом», если новый нападающий не заиграет в чужой стране, как было в Италии и Португалии? Бывают бразильцы, которые за пределами Серии А смотрятся ужасно. Габриэль не отличался стабильностью, не играет в основе «Интера», «Челси» или «Баварии». Класс высокий, умеет бороться, есть голевое чутье. Смешно сравнивать с внутренними опциями, вроде Писарского.

Но желание целого ряда бразильцев – Вендела, Клаудиньо и Малкома, покинуть «Зенит», говорит о главной уязвимости РПЛ . Нет больше еврокубков, которые были главным футбольным стимулом, чтобы соглашаться на высокие зарплаты. Новые на арене люди, вроде Барбосы, могут заинтересоваться, но нельзя предсказать, насколько хватит мотивации. Также нет гарантий, что не сбавит Семак.

Его помощник Низелик уехал в Италию. Еще посмотрим, как наставник отработает без привычной поддержки. «Зенит» собрал серию титулов, когда пришли правильные новички. Теперь многие покинули клуб. Неизвестность дарит шанс конкурентам? Москвичи и «Краснодар» слабее, но первый пункт в разговоре о чемпионской борьбе – состояние «Зенита». Можно надломить игру, потеряв троих игроков основы.