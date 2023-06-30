«Севилья» выставила на трансфер весь состав основной команды из-за долга

«Севилья» испытывает финансовые проблемы.
По информации источника, сегодня утром президент «нервионцев» Пепе Кастро сообщил спортивному руководству клуба о наличии долга в размере 90 млн евро, в связи с чем весь состав первой команды выставлен на трансфер. Вероятно, по этой причине ранее должность спортивного директора покинул Мончи. Отмечается, что «Севилья» уже начала предлагать футболистов другим клубам.
В прошлом сезоне команда стала победителем Лиги Европы.
Всех продавать не потребуется, рыночная стоимость состава по ТМ- 201 лям.
Кто-то останется, где-то в недрах низших лиг у них СевильяБ шарохается, подтянут ребятишек оттуда- получится состав-кишмиш, где-нить в пердиве
и стабилизируется..
ЗЫ. Руки бы обрывать персонажам, доводящим до банкротства такие клубы..
Всех продавать не потребуется, рыночная стоимость состава по ТМ- 201 лям.
Кто-то останется, где-то в недрах низших лиг у них СевильяБ шарохается, подтянут ребятишек оттуда- получится состав-кишмиш, где-нить в пердиве
и стабилизируется..
ЗЫ. Руки бы обрывать персонажам, доводящим до банкротства такие клубы..
Бездарнейшим образом пробитые пенальти, тупейшая тактика трусливого Маура во 2-м тайме, видимо испугавшегося победы. К кому претензии? Рома не устояла перед банальными, назойливыми навесами Севильи.
Финал ЛЕ, уже сам по себе- постыдный и никчемный, в котором играли середняки Испании и Италии, причем, Севилья, вообще команда с 11-го места испанского чемпионата с отрицательной разницей мячей!!! Даже в КК не припомню такого парадокса...
Бездарнейшим образом пробитые пенальти, тупейшая тактика трусливого Маура во 2-м тайме, видимо испугавшегося победы. К кому претензии? Рома не устояла перед банальными, назойливыми навесами Севильи.
Финал ЛЕ, уже сам по себе- постыдный и никчемный, в котором играли середняки Испании и Италии, причем, Севилья, вообще команда с 11-го места испанского чемпионата с отрицательной разницей мячей!!! Даже в КК не припомню такого парадокса...
Иначе далеко не последняя команда Испании не будет на волоске от банкротства.
И какой-нибудь инвестор мог бы вложиться. Но, видимо, сейчас вкладываться во что-то опасно.. Что уж говорить, недавно вроде проходила информация, что никто не хочет принимать зимние ОИ-2030.
А ещё и множество футболистов побежали в Саудовскую Аравию, где с деньгами точно всё стабильно.. Меня и раньше посещали конспирологические мысли, но теперь всё начинает складываться воедино.
Посмотрим, что будет дальше.
Иначе далеко не последняя команда Испании не будет на волоске от банкротства.
И какой-нибудь инвестор мог бы вложиться. Но, видимо, сейчас вкладываться во что-то опасно.. Что уж говорить, недавно вроде проходила информация, что никто не хочет принимать зимние ОИ-2030.
А ещё и множество футболистов побежали в Саудовскую Аравию, где с деньгами точно всё стабильно.. Меня и раньше посещали конспирологические мысли, но теперь всё начинает складываться воедино.
Посмотрим, что будет дальше.