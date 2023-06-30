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«Севилья» выставила на трансфер весь состав основной команды из-за долга

вчера, 20:35

«Севилья» испытывает финансовые проблемы.

По информации источника, сегодня утром президент «нервионцев» Пепе Кастро сообщил спортивному руководству клуба о наличии долга в размере 90 млн евро, в связи с чем весь состав первой команды выставлен на трансфер. Вероятно, по этой причине ранее должность спортивного директора покинул Мончи. Отмечается, что «Севилья» уже начала предлагать футболистов другим клубам.

В прошлом сезоне команда стала победителем Лиги Европы.

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Севилья
Перевод с marca.com Фото: Сайт Marca
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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 11:53
ну давайте по порядку...кому должны?))))...если акционерам (в лице президента) да и хрен с ним!))))
Capral
Capral ответ SonicStar (раскрыть)
сегодня в 11:32
Да, много вопросов оставила игра. Но уже ничего не изменить, а матч не переиграют.
В футболе много огорчений, увы...
Incredulous
Incredulous ответ SonicStar (раскрыть)
сегодня в 11:10
    SonicStar
    SonicStar ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 08:37
    Насчёт игры Ромы. За 2й тайм у Ромы, по xG, было 1.32 а у Севильи 0.43 что говорит о том, что Рома была намного острее даже когда сбавили обороты. Да и в целом по матчу Рома наиграла на 2 года,в то время как Севилья не наиграла и на 1. Да и в той же серии пенальти судья заставил перебить решающий пенальти из за миллиметрового выхода Патрисиу за линию. Это же бред! А этот сейв Патрисиу мог стать переломными воодушевить игроков Ромы. Я уверен, что если бы Монтиэль забил с1го раза, судья не заставил бы перебивать пенальти
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ mphuZ (раскрыть)
    сегодня в 08:28, ред.
    Тут больше вопросов к Уефа. Почему столь титулованный клуб, который особо никого не покупает и тратит условно меньше Спартака, находится на грани бонкротства? К чему такие турниры по типу ЛЕ, если его можно выиграть 6 раз, не слелать трансферов и все равно остаться нищим? А по итогу последняч команда АПЛ богаче в 10 раз чем 6 кратный победитель ЛЕ
    Karkaz
    Karkaz
    сегодня в 07:59
    О каком банкротстве тут пишут? 90 млн это копейки по нынешним временам, продадут 2-3 игроков основных и делов то. У кого то и по 300-500млн долги и ничего.
    Capral
    Capral ответ SonicStar (раскрыть)
    сегодня в 02:39, ред.
    Нет, не признаю, потому что не знаю, что это было- элементарная ошибка судьи или нечто большее... Да, судейские ляпы мешают играть- нагнетают нервозность. Но, Рома- профессиональный клуб, а значит, должна играть до конца, при любом раскладе.
    Доп., время и пенальти- что еще надо, чтобы обыграть испанского суперсередняка?
    А, Маур- трус, во 2-м тайме поменял игру, перестроил комбинационный стиль 1-го тайма на оборонительный и любимый во втором.
    Два разных тайма сыграла Рома- интересный, привлекательный 1-й, и провальный, примитивный 2-й. Вот и результат.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 02:33, ред.
    Как человек имеющий отношение к фин. аудиту, скажу так.
    Финансово-коммерческая дирекция Севильи и её юр. отдел - это туши свет, конечно.
    Сидеть на пятой точке с кандерами в офисе - за компами, тасуя туда-сюда циферки... и так резко наложить в штаны ... это, знаете ли господа, надо умудриться.
    Откуда, практически в одночасье, вылез такого размера минус в бухгалтерии ? Ведь не видеть с нарастающим итогом растущий изо дня в день убыток -это явно не форс-мажор, а коллективный про.сер белых воротничков команды, заключающийся в отсутствии координаторской работы служб..., либо тупо сговор заинтересованных лиц. Другого не дано.

    Чем занимались в клубе и за что получали з/п аналитики, прогнозисты и прочая шелупонь, остаётся только гадать.

    P.S. Хотя..., если по части компетентности проводить параллели между так называемыми футболистами Севильи (на фоне их игры в финале ЛЕ) и её административно-финансовым штабом, то всё начинает проясняться - де.билам в поле подстать де.билы офисные. Вариант вполне себе ...
    SonicStar
    SonicStar ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 01:37
    Судейский произвол? Т.е. ты признаешь, что это было? Очень тяжело играть 11 против 14. Ещё большая дичь была разве что в ответке 1/2 ЛЧ, когда Рома выиграла у Ливера 4-2, но судья не удалил Арнольда за сейв рукой и Кариуса за фол последней надежды и не поставил пенальти в том же эпизоде с Арнольдом. Это я к тому, что если судья предвзят,то тяжко такой матч выиграть. Почему же Тейлор не удалил ламелу за удар локтем? И если бы он поставил пенальти заигру рукой Фернандо, всё закончилось бы в основное время. Некоторые говорят, что там пенальти не было, т.к. рука была в естественном положении. Если бы Фернандо был пингвином то да, это естественное положение, но что то я не видел людей, которые ходят растопырив руки в стороны на пол метра
    mphuZ
    mphuZ
    сегодня в 00:06
    Видать в Европе почти уже во весь рост шагает большой экономический кризис.

    Иначе далеко не последняя команда Испании не будет на волоске от банкротства.
    И какой-нибудь инвестор мог бы вложиться. Но, видимо, сейчас вкладываться во что-то опасно.. Что уж говорить, недавно вроде проходила информация, что никто не хочет принимать зимние ОИ-2030.

    А ещё и множество футболистов побежали в Саудовскую Аравию, где с деньгами точно всё стабильно.. Меня и раньше посещали конспирологические мысли, но теперь всё начинает складываться воедино.

    Посмотрим, что будет дальше.
    Hypnoz
    Hypnoz
    вчера в 23:55
    Бомжи хохочут во весь голос.... !
    Им бы, без всякиз еврокубков, оплатили этот счёт.
    Quake1988
    Quake1988
    вчера в 23:49
    Ждем детей песков на покупку клуба. История должна стать хорошей рекламой для покупки. Иначе вообще не понятно, как так.
    abuefftagir
    abuefftagir
    вчера в 23:31
    И переименуют Севилью как 1991 году Црвену Звезду ""УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ".
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 23:21, ред.
    Налетай ! Подешевело ! Вот вам и новые трансферы . Осталось подсуетиться . )
    баск
    баск ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 23:04
    Ну как-то так, да..))
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 22:59
    Не то слово!!!
    Futurista
    Futurista ответ баск (раскрыть)
    вчера в 22:58, ред.
    "Звериный лик капитализма"(С)...))...
    Capral
    Capral ответ SonicStar (раскрыть)
    вчера в 22:55
    Какая расплата, что значит незаслуженный? Было доп., время, была серия послематчевых пенальти, всё было в руках и ногах Ромы! Кто мешал доказать всем, что судейский произвол- всего лишь досадное недоразумение?
    Бездарнейшим образом пробитые пенальти, тупейшая тактика трусливого Маура во 2-м тайме, видимо испугавшегося победы. К кому претензии? Рома не устояла перед банальными, назойливыми навесами Севильи.
    Финал ЛЕ, уже сам по себе- постыдный и никчемный, в котором играли середняки Испании и Италии, причем, Севилья, вообще команда с 11-го места испанского чемпионата с отрицательной разницей мячей!!! Даже в КК не припомню такого парадокса...
    ilia77707
    ilia77707
    вчера в 22:29
    Все-таки Рому засудили в финале , такого грабежа в финалах я не помню и это при наличие вара , пенальти был бесспорный на 84 мин , игра бы закончилась..... ,просто беспредел !
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 22:24
    Нисколько не жаль, так себе команда, на шару кубок взяла вот и расплата
    Nazi
    Nazi
    вчера в 22:12
    Наконец хоть кто-то кроме Севильи выиграет ЛЕ...
    SonicStar
    SonicStar ответ Dima salev (раскрыть)
    вчера в 21:55
    Как? Видать дорого обошёлся им Тейлор
    баск
    баск ответ Igo0rek (раскрыть)
    вчера в 21:54, ред.
    Существенная скидка с ТС игроков при распродаже, разумеется, будет, но это не значит, что она составит 100%.
    Потому и написал "кто-то останется"
    SonicStar
    SonicStar
    вчера в 21:54
    Ахах вот она расплата за незаслуженный кубок ЛЕ этого сезона. Ну и виднеется почерк гуру Мончи. Рому развалил, теперь и родной клуб по миру пустил и в АВ свалил
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 21:44
    Надеюсь долги не угробят Севилью, как в свое время потопили очень симпатичный Депортиво, которые так же навязывали борьбу Барсе и Реалу в ЛаЛиге, неплохо выступали в ЛЧ,а после увязли в долговой яме...
    Из нынешнего состава Севильи сложно будет кого то выгодно продать, т.к много возрастных футболистов,прошедших свой пик! Мне вот пригляделся молодой центральный защитник Ньянзу! Француз может вырасти в очень сильного игрока,т.к все данные для этого имеет! Вычоченный за 190 см рост, крепкий, довольно- таки подвижный парень. Вот на него стоит обратить внимание!!!
    Cympak-05
    Cympak-05
    вчера в 21:20
    А что изменилось. Севилья никогда не была против продавать. Единственное что Аравийцы взор направят в их сторону
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 21:19
    Жаль, что теперь игра за Суперкубок становится, формальностью
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 21:17
    Очень жаль…симпатична всегда была эта команда.
    TheBoLt
    TheBoLt ответ Igo0rek (раскрыть)
    вчера в 21:15
    Ну это шутка была))
    Igo0rek
    Igo0rek ответ Dima salev (раскрыть)
    вчера в 21:14
    Все сливки с ТВ прав в Испании собирают Реал и Барселона, остальные собирают объедки с барского стола. За Лигу Европы платят не супер большие деньги, спонсоры тоже не балуют, а конкурентный состав нужно содержать. Отсюда и брешь в бюджете.
    Гость
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