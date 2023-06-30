«Севилья» выставила на трансфер весь состав основной команды из-за долга

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вчера, 20:35

«Севилья» испытывает финансовые проблемы.

По информации источника, сегодня утром президент «нервионцев» Пепе Кастро сообщил спортивному руководству клуба о наличии долга в размере 90 млн евро, в связи с чем весь состав первой команды выставлен на трансфер. Вероятно, по этой причине ранее должность спортивного директора покинул Мончи. Отмечается, что «Севилья» уже начала предлагать футболистов другим клубам.

В прошлом сезоне команда стала победителем Лиги Европы.