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Арбитр из США рассказал об особенностях судейства в матчах с участием Месси

вчера, 08:53

Американский рефери Роберт Сибига высказался о судействе матчей с участием нападающего Лионеля Месси.

Это не уровень Дэвида Бекхэма или Златана. Это другой уровень. Как судьи, последнее, что вы хотите видеть — как вы портите игру или позволяете игрокам, которые менее талантливы и опытны, что-то сделать с таким футболистом, как Лионель Месси.

Аргентинец стал игроком клуба МЛС «Интер Майами». Презентация форварда ожидается 16 июля.

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Все комментарии
John 5mith
John 5mith
вчера в 23:45
Хотите завести футбольного Уэйна Гретцки - давайте ему пару тафгаев в телохранители
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:25
Можно и карточки Месси дать....разноцветные...
Пусть сам удаляет игроков соперника...ну самых рьяных....которые ему там мешают..."блистать"...
амурец
амурец
вчера в 13:09
Ну понятно, Месси трогать нельзя, а делать ему коридор к воротам ну и липовые пенальти давать
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:01, ред.
Месси крут. Даже в свои 36 крут. Крут настолько, что судить мы начнём об этом только после его отсутствия в Европе, зевая у экранов от прямолинейности и отсутствия былой футбольной эстетики. Если он даже Йошку Гвардиола (за которым сейчас бегают МС и МЮ) в дураках оставляет, то что говорить об остальных из числа пока не униженных и не оскорблённых дефов Америки ?!

Что до американцев... Ну а как они хотели то ?!
Раз вы ребята купили дорогой (пусть и "ретро") кар, будьте любезны - нанимайте соответствующего водилу! Головняк с судейством Месси был и у европейских рефери..., поэтому у пиндосов все "прелести ремесла" ещё впереди.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:12
Сначала будут свистеть в пользу Месси, а потом привыкнут и всё пойдёт как надо!
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 11:05
Судить нужно не по понятиям, а по правилам.
Джексон 8
Джексон 8
вчера в 10:33
Какая мерзость
adekvat
adekvat ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 10:00
Майами чемпион ?
ДСА
ДСА
вчера в 09:56
В общем будут слегка свистеть в пользу Месси.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 09:33
Сказал - как в воду п.....л! К чему это? Личное мнение пускай при себе держит.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:21
Пора вообще к нему отдельного судью-охранника приставить....
Пусть бегает с ним рядом....обеспечивает неприкосновенность....
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 09:09, ред.
Да, бить Месси нельзя... Как когда-то Джордана в баскетболе...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:55
Как они задрали нянчиться с этим особенным...
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