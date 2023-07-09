Арбитр из США рассказал об особенностях судейства в матчах с участием Месси

Американский рефери высказался о судействе матчей с участием нападающего .

Это не уровень Дэвида Бекхэма или Златана. Это другой уровень. Как судьи, последнее, что вы хотите видеть — как вы портите игру или позволяете игрокам, которые менее талантливы и опытны, что-то сделать с таким футболистом, как Лионель Месси.