Арбитр из США рассказал об особенностях судейства в матчах с участием Месси

Американский рефери Роберт Сибига высказался о судействе матчей с участием нападающего Лионеля Месси.
Это не уровень Дэвида Бекхэма или Златана. Это другой уровень. Как судьи, последнее, что вы хотите видеть — как вы портите игру или позволяете игрокам, которые менее талантливы и опытны, что-то сделать с таким футболистом, как Лионель Месси.
Аргентинец стал игроком клуба МЛС «Интер Майами». Презентация форварда ожидается 16 июля.
Что до американцев... Ну а как они хотели то ?!
Раз вы ребята купили дорогой (пусть и "ретро") кар, будьте любезны - нанимайте соответствующего водилу! Головняк с судейством Месси был и у европейских рефери..., поэтому у пиндосов все "прелести ремесла" ещё впереди.
Что до американцев... Ну а как они хотели то ?!
Раз вы ребята купили дорогой (пусть и "ретро") кар, будьте любезны - нанимайте соответствующего водилу! Головняк с судейством Месси был и у европейских рефери..., поэтому у пиндосов все "прелести ремесла" ещё впереди.