У российских арбитров нет запрета на обслуживание международных матчей

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов сообщил, что арбитры из России могут обслуживать матчи международных соревнований.
Все наши арбитры не отстранялись от участия, у них нет запрета на обслуживание соревнований. Поэтому, если УЕФА или ФИФА примут решение о назначении наших арбитров на какое-то соревнование, [возвращение судей] возможно. Сам факт того, что Сергей Карасёв будет принимать участие в сборе ведущих европейских арбитров, просто лишний раз подчёркивает высокий уровень его готовности и демонстрирует уважение к нему и российскому судейству со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций. То есть отстранения нет, поэтому назначения российских арбитров на международные матчи возможны.
Врагу не сдаётся наш гордый Карась )...и далее по тесту...
Врагу не сдаётся наш гордый Карась )...и далее по тесту...