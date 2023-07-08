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У российских арбитров нет запрета на обслуживание международных матчей

вчера, 11:15

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов сообщил, что арбитры из России могут обслуживать матчи международных соревнований.

Все наши арбитры не отстранялись от участия, у них нет запрета на обслуживание соревнований. Поэтому, если УЕФА или ФИФА примут решение о назначении наших арбитров на какое-то соревнование, [возвращение судей] возможно. Сам факт того, что Сергей Карасёв будет принимать участие в сборе ведущих европейских арбитров, просто лишний раз подчёркивает высокий уровень его готовности и демонстрирует уважение к нему и российскому судейству со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций. То есть отстранения нет, поэтому назначения российских арбитров на международные матчи возможны.

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Все комментарии
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 15:44
Ну хоть и на этом спасибо... а вот назначат ли?... вот это еще вопрос.
Djebrael
Djebrael
вчера в 12:37
И назначить Карася обслуживать матчи с участием Американцев и Англичан...
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 12:22
Не "участники",а окраинцы,да их паны-поляки.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 12:21
В "свободном мире" "Райского САда" запретов нет вообще,но есть "культура отмены"...
Futurista
Futurista
вчера в 12:18, ред.
Польша-Украина...самое то для Карасёва....
Врагу не сдаётся наш гордый Карась )...и далее по тесту...
Hoahin
Hoahin ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 12:03
Какие участники? Только один желто-синий участник.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:56
О каком уважении говорит Митрованов. Если недавно на сборе судей в Швейцарии , участники выразили недовольство вызовом на этот съезд Сергея Карасёва. (Не иначе наверное сыра пожалели?) )
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 11:47
Стоит какой-нибудь "звезде" из любой сборной начать козлить насчёт российского судейства, то начнётся цепная реакция. Ну не дровосеки ли?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 11:24
Откажутся все .
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:16
Только многие европейские команды откажутся выходить при нашем судействе, особенно поляки.
Гость
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