У российских арбитров нет запрета на обслуживание международных матчей

Генеральный секретарь Российского футбольного союза сообщил, что арбитры из России могут обслуживать матчи международных соревнований.

Все наши арбитры не отстранялись от участия, у них нет запрета на обслуживание соревнований. Поэтому, если УЕФА или ФИФА примут решение о назначении наших арбитров на какое-то соревнование, [возвращение судей] возможно. Сам факт того, что Сергей Карасёв будет принимать участие в сборе ведущих европейских арбитров, просто лишний раз подчёркивает высокий уровень его готовности и демонстрирует уважение к нему и российскому судейству со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций. То есть отстранения нет, поэтому назначения российских арбитров на международные матчи возможны.