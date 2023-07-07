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В УАФ остались недовольны вызовом Карасёва на сбор судей в Швейцарию

вчера, 09:20

Украинская ассоциация футбола направила письмо генеральному секретарю УЕФА Теодору Теодоридису с просьбой разобраться в ситуации с потенциальным участием Сергея Карасёва в ежегодной встрече футбольных арбитров.

Мы обращаемся с просьбой рассмотреть ещё одно замечание по поводу распространённой в СМИ информации, что российский арбитр Сергей Карасёв получил приглашение принять участие в ежегодной встрече футбольных арбитров. Эта встреча состоится в сентябре в Швейцарии и является официальным мероприятием УЕФА для судей, которые должны быть включены в списки для работы на матчах под эгидой организации. РФС подтвердил факт этого приглашения, которое стало первым с 24 февраля 2022 года.

Мы убеждены, что этот случай неприемлем на фоне общей политики УЕФА по отношению к гражданам РФ, и считаем, что вышеперечисленное является результатом недоразумения. Однако, пользуясь случаем, просим вас предоставить комментарий по этому поводу.

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