В УАФ остались недовольны вызовом Карасёва на сбор судей в Швейцарию

Украинская ассоциация футбола направила письмо генеральному секретарю УЕФА Теодору Теодоридису с просьбой разобраться в ситуации с потенциальным участием в ежегодной встрече футбольных арбитров.

Мы обращаемся с просьбой рассмотреть ещё одно замечание по поводу распространённой в СМИ информации, что российский арбитр Сергей Карасёв получил приглашение принять участие в ежегодной встрече футбольных арбитров. Эта встреча состоится в сентябре в Швейцарии и является официальным мероприятием УЕФА для судей, которые должны быть включены в списки для работы на матчах под эгидой организации. РФС подтвердил факт этого приглашения, которое стало первым с 24 февраля 2022 года.