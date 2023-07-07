Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Суперкубок 2023

Карасёв рассудит «Зенит» и ЦСКА в Суперкубке России

вчера, 10:31
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА15.07.2023 в 17:00 Не начался

Пресс-служба РФС сообщает, что Сергей Карасёв назначен главным арбитром на матч Суперкубка России между «Зенитом» и ЦСКА.

Назначены судьи на матч за Суперкубок России. Встреча между «Зенитом» и ЦСКА, которая состоится 15 июля в Казани на стадионе «Ак Барс Арена», доверена бригаде Сергея Карасёва.

Ассистенты судьи – Игорь Демешко, Алексей Лунёв; резервный судья – Артём Чистяков; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Николай Левников.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Карасёв Сергей
Источник: rfs.ru Фото: Сайт РФС
В УАФ остались недовольны вызовом Карасёва на сбор судей в Швейцарию
Вчера, 09:20
ОфициальноРФС выложил переговоры судей во время матча «Зенит» — «Спартак»
03 июля
Венгер и Инфантино радикально меняют футбол. Новое правило офсайда в пользу атаки
02 июляВадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии20
СлухиТри инспектора РФС не прошли предсезонный тест на знания правил футбола
29 июня
Стартовал первый сбор судей РПЛ под руководством Мажича
29 июня
Экс-арбитр ФИФА Джюнейт Чакыр войдёт в состав ЭСК РФС
27 июня
Сортировать
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 15:40
Мы тоже так считаем, но как будет свистеть неизвестно!))
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:48
А супер Марио на стадионе будет?
Жалко конечно, что он не сможет принять участие в матче, жгучий перчик был бы!!!
lotsman
lotsman
вчера в 13:22
Будет супер матч, за супер кубок.
a-league
a-league ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 13:20
Ты погорячился:
https://www.soccer.ru/matches/1133993
судил Карасёв
Сп62
Сп62
вчера в 12:06
А почему не лучший арбитр сезона?
Futurista
Futurista
вчера в 11:38
Главное к матчу подготовиться правильно...
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 11:15
Я считаю Карасёва самым квалифицированным Российским арбитром
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:06
Лучший и должен судить лучших.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 10:47
Желание одно, чтобы ничего не перепутал..).
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 