Карасёв рассудит «Зенит» и ЦСКА в Суперкубке России

Пресс-служба РФС сообщает, что Сергей Карасёв назначен главным арбитром на матч Суперкубка России между «Зенитом» и ЦСКА.
Назначены судьи на матч за Суперкубок России. Встреча между «Зенитом» и ЦСКА, которая состоится 15 июля в Казани на стадионе «Ак Барс Арена», доверена бригаде Сергея Карасёва.
Ассистенты судьи – Игорь Демешко, Алексей Лунёв; резервный судья – Артём Чистяков; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Николай Левников.
Жалко конечно, что он не сможет принять участие в матче, жгучий перчик был бы!!!
Жалко конечно, что он не сможет принять участие в матче, жгучий перчик был бы!!!
https://www.soccer.ru/matches/1133993
судил Карасёв
https://www.soccer.ru/matches/1133993
судил Карасёв