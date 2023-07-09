У «Реала» нет контактов с ПСЖ и Мбаппе

«Реал» не имеет контактов с ПСЖ и нападающим французской команды Килианом Мбаппе.
Сумма трансфера футболиста этим летом может составить более 400 млн евро, что не входит в планы мадридского клуба.
Форвард ранее отказался продлевать контракт с «Пари Сен-Жермен» до 2025 года. Президент парижан Нассер Аль-Хелаифи сообщил, что чемпионы Франции не намерены расставаться с Мбаппе бесплатно. ПСЖ собирается продать игрока, если он не подпишет новое соглашение до 1 августа.
В Мадриде...
Если даже контактов нет...
В Мадриде...
Если даже контактов нет...
Мне уже реально надоела эта "Санта Барбара"...
Мне уже реально надоела эта "Санта Барбара"...
Значит так "надоела".)
Значит так "надоела".)
Жадные мы черепашки,
Носим трансов на руках мы,
Юные таланты (уже не совсем юные). Да-да!
Наш отряд жадюг всегда един
Крабьо, Неймар и остальной дрим-тим (тех, с спорах с чьими жадными отцами и матерями сходят с ума руководители клубов)
Нас Нассеры не страшат
Пуканы у них уже горят
Нам Месси дал уроки мастерства
Как клуб свой по миру пустить как дважды два
Хладнокровен всюду будь
В Лиге Фермеров банкротов громить ты не забудь!
Жадные мы черепашки,
Носим трансов на руках мы,
Юные таланты (уже не совсем юные). Да-да!
Наш отряд жадюг всегда един
Крабьо, Неймар и остальной дрим-тим (тех, с спорах с чьими жадными отцами и матерями сходят с ума руководители клубов)
Нас Нассеры не страшат
Пуканы у них уже горят
Нам Месси дал уроки мастерства
Как клуб свой по миру пустить как дважды два
Хладнокровен всюду будь
В Лиге Фермеров банкротов громить ты не забудь!
Если вариантов немного....а по факту по-любому один из клубов останется с Мбаппе...а второй с деньгами - то смысл об этом трубить денно и нощно...
Вариант что Реал в итоге будет и с Мбаппе и с деньгами - конечно привлекателен для Мадрида....но сколь реален???
Если вариантов немного....а по факту по-любому один из клубов останется с Мбаппе...а второй с деньгами - то смысл об этом трубить денно и нощно...
Вариант что Реал в итоге будет и с Мбаппе и с деньгами - конечно привлекателен для Мадрида....но сколь реален???
Ставлю на Фло. Однако..., денежные мешки из АПЛ не дремлют. Думаю англичане скоро выйдут и на парижскую авансцену.
Ставлю на Фло. Однако..., денежные мешки из АПЛ не дремлют. Думаю англичане скоро выйдут и на парижскую авансцену.