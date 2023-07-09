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У «Реала» нет контактов с ПСЖ и Мбаппе

вчера, 09:31

«Реал» не имеет контактов с ПСЖ и нападающим французской команды Килианом Мбаппе.

Сумма трансфера футболиста этим летом может составить более 400 млн евро, что не входит в планы мадридского клуба.

Форвард ранее отказался продлевать контракт с «Пари Сен-Жермен» до 2025 года. Президент парижан Нассер Аль-Хелаифи сообщил, что чемпионы Франции не намерены расставаться с Мбаппе бесплатно. ПСЖ собирается продать игрока, если он не подпишет новое соглашение до 1 августа.

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Все комментарии
John 5mith
John 5mith
вчера в 23:43
Когда же наконец Аль Наср предложит ему 100500 мильёнов?
Quake1988
Quake1988
вчера в 14:41
Как они уже достали.......(((((((((
Russia_4ever
Russia_4ever
вчера в 13:16
Пхахахахах а про что мы тогда читали 248 новостей до этого?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:08
Был кто то первее...
В Мадриде...
Если даже контактов нет...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:03
Ты, Джэк - первый, кому она надоела... Я об этом прямо заявляю! )
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:55
Для тех кто сомневается как сильно мне надоела "эта Санта Барбара"...повторяю...
Мне уже реально надоела эта "Санта Барбара"...
qkr558sw4t54
qkr558sw4t54
вчера в 12:45
Короче ждëм переход Мбаппе в Челси, для них 400 это копейки
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:27
Кому реально надоела Санта Барбара, тот такую новостную ветку пропускает..., и тем более - не оставляет в ней свои комменты.
Значит так "надоела".)
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 11:33
В любом случае, из этой ситуации с прибылью выйдет футболист-ниндзя.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:21, ред.
Мы не жалкие букашки,
Жадные мы черепашки,
Носим трансов на руках мы,
Юные таланты (уже не совсем юные). Да-да!

Наш отряд жадюг всегда един
Крабьо, Неймар и остальной дрим-тим (тех, с спорах с чьими жадными отцами и матерями сходят с ума руководители клубов)
Нас Нассеры не страшат
Пуканы у них уже горят

Нам Месси дал уроки мастерства
Как клуб свой по миру пустить как дважды два
Хладнокровен всюду будь
В Лиге Фермеров банкротов громить ты не забудь!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:17
Присоединяюсь к тем кто пишет "Надоела эта Санта Барбара"....

Если вариантов немного....а по факту по-любому один из клубов останется с Мбаппе...а второй с деньгами - то смысл об этом трубить денно и нощно...
Вариант что Реал в итоге будет и с Мбаппе и с деньгами - конечно привлекателен для Мадрида....но сколь реален???
Сварожич
Сварожич
вчера в 11:08
Скорее бы это сага закончилась.... по несколько новостей в день про черепашку.
Elliada
Elliada
вчера в 11:01
До сих пор не понимаю, почему ПСЖ и Реал ведут борьбу за такого гнилого фрукта?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:54, ред.
Перетягивание канатов Перес-Хелаифи продолжается...
Ставлю на Фло. Однако..., денежные мешки из АПЛ не дремлют. Думаю англичане скоро выйдут и на парижскую авансцену.
shlomo
shlomo
вчера в 10:33
Ну ПСЖ черепашке неделю на раздумья дали... она еще не закончилась.
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:25
Может Сити купит? Уних то денег полно
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:57
Даже для Реала очень дорого.
lotsman
lotsman
вчера в 09:42
Мыльная опера о Мбаппе оказалась длиннее чем опера о Месси.))
Incredulous
Incredulous
вчера в 09:40, ред.
Как уже достала эта мыльная многосерийка о любовном треугольнике ПСЖ-Мбаппе-Реал. А ведь ещё как минимум месяца полтора мы будем невольными зрителями этой любовной драмы.
drug01
drug01
вчера в 09:38
Пока ничего не ясно. Вероятно всё будут решать большие деньги
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 09:37
Вроде сегодня оформляют его за стандартные 200
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