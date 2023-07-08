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Топ-клубы Италии претендуют на Арнаутовича

вчера, 22:51

Нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович может перейти в один из топ-клубов Италии.

Речь идет об интересе со стороны «Милана», «Ромы» и «Ювентуса». Эти клубы считают, что австриец мог бы стать более дешевым вариантом усиления атаки по сравнению с приоритетными направлениями поиска игроков нападения.

Агент футболиста полагает, что ему не следует покидать «Болонью». Он заявляет, что Марко рад играть в своей нынешней команде, он думает только о выступлении в ее составе.

В 21 матче прошлого сезона Серии А нападающий забил 10 голов.

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Все комментарии
65gf2ajxd9jv
65gf2ajxd9jv
сегодня в 05:06
Староват он уже, пусть спокойно доигрывает в Болоньи
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:37
Судя по статье , Марко "нарасхват" у итальянских топ клубов , но они с агентом посоветовались и решили, что лучше оставить всё как есть.)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:22
Неплохой нап, наверное, до сих пор, но он никогда не был супер-работоспособным, поэтому не знаю насчёт топов. Я уверен, Жиробас в свои 36 больше выдаст, чем Арнаутович в 34.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:22
Неплохо проявил себя в этом сезоне.
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