Топ-клубы Италии претендуют на Арнаутовича

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вчера, 22:51

Нападающий «Болоньи» может перейти в один из топ-клубов Италии.

Речь идет об интересе со стороны «Милана», «Ромы» и «Ювентуса». Эти клубы считают, что австриец мог бы стать более дешевым вариантом усиления атаки по сравнению с приоритетными направлениями поиска игроков нападения.

Агент футболиста полагает, что ему не следует покидать «Болонью». Он заявляет, что Марко рад играть в своей нынешней команде, он думает только о выступлении в ее составе.

В 21 матче прошлого сезона Серии А нападающий забил 10 голов.