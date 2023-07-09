«Бавария» может улучшить предложение по Кейну

«Бавария» готова предложить 80 млн евро за нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.
Тем не менее, отмечается, что этот вариант вряд ли устроит лондонский клуб. «Шпоры» хотели бы сохранить игрока, контракт которого истекает в 2024 году.
29-летний форвард является воспитанником «Тоттенхэма».
Да и не сказать, что немецкие сосиски очень вкусные. Самые обычные. Украинские- мне нравились гораздо больше!
Да и не сказать, что немецкие сосиски очень вкусные. Самые обычные. Украинские- мне нравились гораздо больше!
Без классного центрфорварда в ЛЧ ловить нехрен.
Без классного центрфорварда в ЛЧ ловить нехрен.