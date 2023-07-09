«Бавария» может улучшить предложение по Кейну

1688882374

вчера, 08:59

«Бавария» готова предложить 80 млн евро за нападающего «Тоттенхэма» .

Тем не менее, отмечается, что этот вариант вряд ли устроит лондонский клуб. «Шпоры» хотели бы сохранить игрока, контракт которого истекает в 2024 году.

29-летний форвард является воспитанником «Тоттенхэма».