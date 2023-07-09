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«Бавария» может улучшить предложение по Кейну

вчера, 08:59

«Бавария» готова предложить 80 млн евро за нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.

Тем не менее, отмечается, что этот вариант вряд ли устроит лондонский клуб. «Шпоры» хотели бы сохранить игрока, контракт которого истекает в 2024 году.

29-летний форвард является воспитанником «Тоттенхэма».

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Все комментарии
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 13:19
А кто в этом сезоне за Баварию забивать будет??? Уже итак прошлый сезон у мюнхенцев был очень слабый, одна из главный причин - отсутствие ЦФ.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:29, ред.
"Сосисочным"? Знаешь, за 30 лет в Германии, я не особо заметил, чтобы немцы налягали на сосиски. Сосиски, больше любят эмигратны, особенно, наше эмигрантское быдло из бывшего Союза, неумеющее себя вести в приличной стране.

Да и не сказать, что немецкие сосиски очень вкусные. Самые обычные. Украинские- мне нравились гораздо больше!
galem72
galem72
вчера в 12:02
Не понимаю, зачем выкидывать такие деньги за "годовалого" контрактника? Что с Мбаппе, что с Кейном — ситуации одинаковые. Ну, подожди спокойно полгода и лично "договорись" с клиентом, потом получишь желанный товар за адекватную цену.
salleeh
salleeh
вчера в 12:00
Безусловно Кейн хороший нападающий. Но если он хочет какой нибудь серьёзный трофей, то нужно будет убираться из Тоттена, плюс ко всему в 2024 году, ему уже будет за тридцать и шансов мало, что Бавария или какой либо другой топ будет за него цепляться. Сейчас самое хорошее время для Кейна, в смысле качественных перемен в футбольной карьере…
Djebrael
Djebrael
вчера в 11:00
Наверное у Кей на судьба остаться в Тоттене и никуда не перейти
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 10:50
МС помогло... и "сосисочным" поможет.
Без классного центрфорварда в ЛЧ ловить нехрен.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ nsu6rgr52yk7 (раскрыть)
вчера в 10:27
Останется без трофеев
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:26
Сосичным это не поможет
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:23
Хорошая сумма,можно и подумать.
sova147
sova147
вчера в 09:40
Это будет проверка для самого Кейна!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 09:24
Восстановили балансы очков для ставок.
ОПС
ОПС
вчера в 09:21
Может ему в Баварии лучше будет.
nsu6rgr52yk7
nsu6rgr52yk7
вчера в 09:12
Надеюсь Кейн останется преданным своему клубу
shlomo
shlomo ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 09:05
Благодарю за ответ.... вы таким образом уже потеряли очень многих пользователей.... можете потерять еще больше.... Обидно, хороший БЫЛ сайт... Добра Вам и удачи в дальнейшем...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 09:02
Здравствуйте. Были убраны некоторые комментарии из блока лучших по различным причинам.
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