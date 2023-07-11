Рис Джеймс хочет стать капитаном «Челси»

Отец защитник «Челси» Риса Джеймса заявил, что игрок хочет стать капитаном лондонского клуба.
Его цель — носить капитанскую повязку «Челси» и быть капитаном команды. Сезон, который мы только что закончили, разбил ему сердце. Проигрывать игры... Это действительно причиняло ему боль.
Вроде уже большой мальчик и сам мог о таком желании сказать журналистам.
Вроде уже большой мальчик и сам мог о таком желании сказать журналистам.
А так Рис вполне заслуженный кандидат в этом обновленном Челси
А так Рис вполне заслуженный кандидат в этом обновленном Челси
Небось на лавке сидит
Небось на лавке сидит