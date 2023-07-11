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Рис Джеймс хочет стать капитаном «Челси»

сегодня, 00:12

Отец защитник «Челси» Риса Джеймса заявил, что игрок хочет стать капитаном лондонского клуба.

Его цель — носить капитанскую повязку «Челси» и быть капитаном команды. Сезон, который мы только что закончили, разбил ему сердце. Проигрывать игры... Это действительно причиняло ему боль.

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Все комментарии
John 5mith
John 5mith
сегодня в 10:59
Звучит не очень... Как будто у папы разрешения спрашивал. "Можно я стану капитаном?"
Вроде уже большой мальчик и сам мог о таком желании сказать журналистам.
shlomo
shlomo
сегодня в 07:24
Желание хорошее, но тут одного желания мало... нужны задатки капитана
ОПС
ОПС
сегодня в 07:00
Молодой он еще для капитанства.
adekvat
adekvat
сегодня в 06:44
В Челси доплата за капитанство?
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:08
А почему бы и нет!? Самое главное меньше траам, а то какой смыс капитанить если ты по пол сезона на больничке...
А так Рис вполне заслуженный кандидат в этом обновленном Челси
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 06:06
А президентом клуба он стать не хочет!?
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:27
Это ещё кто такой?
Небось на лавке сидит
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:21
Садомазахист, что ли с замашками "Наполеона"?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:26
Отцу надо выучить песню "Капитан, капитан улыбнитесь" и подбадривать ею сына, что бы так сильно не расстраивался.)))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:43
Хотеть , не значит быть. Тем более что это должность выборная внутри коллектива или назначаемая .
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