Бывший спортивный директор ПСЖ считает, что Мбаппе должен уйти из команды

Бывший спортивный директор ПСЖ Леонардо считает, что клуб должен расстаться с нападающим .

Во благо ПСЖ : пришло время, когда Мбаппе должен покинуть команду, несмотря ни на что. ПСЖ существовал до Килиана Мбаппе и будет существовать после него.

Он провел в Париже 6 лет, и за эти 6 сезонов пять разных клубов выиграли Лигу чемпионов. Мбаппе не был к этому причастен.

Турнир вполне можно выиграть и без него.