Бывший спортивный директор ПСЖ считает, что Мбаппе должен уйти из команды

Бывший спортивный директор ПСЖ Леонардо считает, что клуб должен расстаться с нападающим Килианом Мбаппе.
Во благо ПСЖ: пришло время, когда Мбаппе должен покинуть команду, несмотря ни на что. ПСЖ существовал до Килиана Мбаппе и будет существовать после него.
Он провел в Париже 6 лет, и за эти 6 сезонов пять разных клубов выиграли Лигу чемпионов. Мбаппе не был к этому причастен.
Турнир вполне можно выиграть и без него.
Ранее сообщалось, что у «Реала» нет контактов с ПСЖ и Мбаппе.
Уход Мбаппе не означает, что без него выиграют ЛЧ (до него же не выиграли). В теории, конечно, возможно, но я не верю. Думаю, после ухода Мбаппе хуже не будет, всё останется как есть. То есть победы в чемпионате и Кубке и вылеты в ЛЧ.
Уход Мбаппе не означает, что без него выиграют ЛЧ (до него же не выиграли). В теории, конечно, возможно, но я не верю. Думаю, после ухода Мбаппе хуже не будет, всё останется как есть. То есть победы в чемпионате и Кубке и вылеты в ЛЧ.