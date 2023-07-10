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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2023/2024

Бывший спортивный директор ПСЖ считает, что Мбаппе должен уйти из команды

вчера, 09:14

Бывший спортивный директор ПСЖ Леонардо считает, что клуб должен расстаться с нападающим Килианом Мбаппе.

Во благо ПСЖ: пришло время, когда Мбаппе должен покинуть команду, несмотря ни на что. ПСЖ существовал до Килиана Мбаппе и будет существовать после него.

Он провел в Париже 6 лет, и за эти 6 сезонов пять разных клубов выиграли Лигу чемпионов. Мбаппе не был к этому причастен.

Турнир вполне можно выиграть и без него.

Ранее сообщалось, что у «Реала» нет контактов с ПСЖ и Мбаппе.

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 11:54
Дурак,кто тебе мячи забивать будет?!!
lotsman
lotsman
вчера в 10:55
Мбаппе ещё не всё выгреб из ПСЖ.)
112910415
112910415
вчера в 10:50
уйдёт он, уйдёт !
вот только несколько бонусов выбьет ...
adekvat
adekvat
вчера в 10:23
А турнир с ним выиграть не возможно.
Василий 50
Василий 50
вчера в 10:21
Надоели уже эти разговоры
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 10:20
Мбаппе уже давно должен был уйти
Elliada
Elliada
вчера в 10:19
Двоякое отношение к заявлению. Понять, почему Леонардо такое сказал, несложно. Всё еще осталась обида за увольнение. Но доля правды в этом есть. Мбаппе вообще не приблизил ПСЖ к победе в ЛЧ. Ему авансом выдали большие деньги и власть в клубе, а он не оправдал надежд. Для клуба будет полезно расстаться с Мбаппе.

Уход Мбаппе не означает, что без него выиграют ЛЧ (до него же не выиграли). В теории, конечно, возможно, но я не верю. Думаю, после ухода Мбаппе хуже не будет, всё останется как есть. То есть победы в чемпионате и Кубке и вылеты в ЛЧ.
Futurista
Futurista
вчера в 09:57, ред.
"Он провел в Париже 6 лет, и за эти 6 сезонов пять разных клубов выиграли Лигу чемпионов. Мбаппе не был к этому причастен"...
Ты уверен?)...
drug01
drug01
вчера в 09:47
Слишком много о нём беспокоиться не надо, он подумает сам!
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:47, ред.
Неужели бывший к чему то ревнует?)
fpm9gefazvtt
fpm9gefazvtt
вчера в 09:39
Мбаппе сам решит когда это надо сделать
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