Почеттино: «„Челси“ — величайшая команда Англии за последние 15 лет»

Маурисио Почеттино дал первое интервью в качестве главного тренера «Челси».
Было легко сказать «да» «Челси». Мы будем усердно работать, играть так, чтобы болельщики могли наслаждаться футболом.
История «Челси» состоит в том, чтобы побеждать и быть на вершине. У нас не может быть взлетов и падений. За последние 10, 12, 15 лет «Челси» — величайшая команда Англии.
Правда на сегодня, после провального сезона с «супер умными» руководителями Челси не понятно что из себя представляет.
Правда на сегодня, после провального сезона с «супер умными» руководителями Челси не понятно что из себя представляет.