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Почеттино: «„Челси“ — величайшая команда Англии за последние 15 лет»

вчера, 20:51

Маурисио Почеттино дал первое интервью в качестве главного тренера «Челси».

Было легко сказать «да» «Челси». Мы будем усердно работать, играть так, чтобы болельщики могли наслаждаться футболом.

История «Челси» состоит в том, чтобы побеждать и быть на вершине. У нас не может быть взлетов и падений. За последние 10, 12, 15 лет «Челси» — величайшая команда Англии.

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Все комментарии
Stalker-ato
Stalker-ato ответ ОПС (раскрыть)
сегодня в 08:31
Если Милан объективно проваливает целое десятилетие, можно сказать,что Милан не великий клуб?
У Челси и при Романе были провальные сезоны,но после этого клуб брал и чемпионат и кубки,посмторим ,что нам готовит сезон грядущий.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:13
И всё благодаря Абрамовичу!
ОПС
ОПС
сегодня в 02:17
А последний сезон он тоже считает?
Romeo 777
Romeo 777 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:11
Там думаю другая история была..возможность впервые в своей карьере тренерской выиграть трофеи…с ПСЖ сложно не выиграть чемпионат и кубок какой нибудь, в итоге выиграл и стал титулованным тренером)) звучит…
Capral
Capral
вчера в 23:06
Вчера, как раз приобрел значки- Челси и МС!!!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:59
Имеет место быть его мнение, нравится это кому-то или нет. Но по факту за последние 13 лет Челси 3 раза выиграл АПЛ, 4 раза кубок Англии, Кубок футбольной лиги, и собрали 5 европейских кубка (2 победы в ЛЧ, 2 победы в ЛЕ, Суперкубок Европы) и так же Кубок клубного чемпионата мира.
Правда на сегодня, после провального сезона с «супер умными» руководителями Челси не понятно что из себя представляет.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:32
Где-то плачет Дрогба
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 22:31
Тебе и денежному мешку ПСЖ легко было сказать да)
abuefftagir
abuefftagir
вчера в 21:58
Уже бредит,я думал он адекватный.
adekvat
adekvat
вчера в 21:40
При Абрамовиче да, при пиндосе попадание в ЛЧ будет большим счстьем.
firewing
firewing
вчера в 21:34
Та эпоха ушла с Абрамовичем - забудь, теперь всё с чистого листа.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:12
Он забыл сказать "была величайшей"...пока Боулинг не устроил "переворот"....
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 21:10
Особено великий,в этом сезоне,по скупке игроков,раздевалку забили так,как кильки в банке!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:56
Шутник этот Почеттино!
Сейчас Челси перевалочный пункт футболистов!
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