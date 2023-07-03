Почеттино: «„Челси“ — величайшая команда Англии за последние 15 лет»

дал первое интервью в качестве главного тренера «Челси».

Было легко сказать «да» «Челси». Мы будем усердно работать, играть так, чтобы болельщики могли наслаждаться футболом.

История «Челси» состоит в том, чтобы побеждать и быть на вершине. У нас не может быть взлетов и падений. За последние 10, 12, 15 лет «Челси» — величайшая команда Англии.