Энрике: «ПСЖ пригласил идеального тренера для своего проекта»

Новый главный тренер ПСЖ Луис Энрике полагает, что парижане сделали правильный выбор, назначив его на пост рулевого команды.
ПСЖ пригласил идеального тренера для своего проекта. Я это понимаю, потому и говорю. Проект и все, с чем я буду работать, находится на таком уровне, который доступен немногим.
На трансферном рынке у нас будет много успехов, но будут и неудачи. Осознаю, что буду должен принимать немало решений. Многим футболистам сложно адаптироваться к такому великому клубу, как ПСЖ.
Идеальный? Он идеально Испанию тренировал? Марокканцы знают...
Идеальный? Он идеально Испанию тренировал? Марокканцы знают...
)) Как там у Хазанова...: " Вот вам пример самокритики. Вы поняли, овцы ?!"
)) Как там у Хазанова...: " Вот вам пример самокритики. Вы поняли, овцы ?!"