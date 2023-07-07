Энрике: «ПСЖ пригласил идеального тренера для своего проекта»

Новый главный тренер ПСЖ полагает, что парижане сделали правильный выбор, назначив его на пост рулевого команды.

ПСЖ пригласил идеального тренера для своего проекта. Я это понимаю, потому и говорю. Проект и все, с чем я буду работать, находится на таком уровне, который доступен немногим.