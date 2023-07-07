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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2023/2024

Энрике: «ПСЖ пригласил идеального тренера для своего проекта»

вчера, 22:12

Новый главный тренер ПСЖ Луис Энрике полагает, что парижане сделали правильный выбор, назначив его на пост рулевого команды.

ПСЖ пригласил идеального тренера для своего проекта. Я это понимаю, потому и говорю. Проект и все, с чем я буду работать, находится на таком уровне, который доступен немногим.

На трансферном рынке у нас будет много успехов, но будут и неудачи. Осознаю, что буду должен принимать немало решений. Многим футболистам сложно адаптироваться к такому великому клубу, как ПСЖ.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 08:19
Подаван пока только не заявил, что челядь должна падать в ноги при виде Великого
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:04
Не выгнали бы после череды неудач....
jcnkdaj4thrj
jcnkdaj4thrj
сегодня в 03:56
Только идиот будет сам себя хвалить
Baggio R.
Baggio R. ответ Colchoneros (раскрыть)
сегодня в 02:50, ред.
Как нет истории?! ПСЖ является самым титулованным клубом Франции.
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 01:08
Он тролллит или просто выпил?
faneng
faneng
сегодня в 00:51
Скромность Энрике не грозит.
Идеальный? Он идеально Испанию тренировал? Марокканцы знают...
drug01
drug01
сегодня в 00:09
Идеальный тренер, остаётся подождать каков будет результат?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:29, ред.
Энрике: "ПСЖ пригласил идеального тренера".


)) Как там у Хазанова...: " Вот вам пример самокритики. Вы поняли, овцы ?!"
zooveterinar
zooveterinar ответ Джексон 8 (раскрыть)
вчера в 23:28
Не спорь,сказано,что великий!!!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 23:27
О чем,автор говорит?какой проект?проект в ПСЖ,в клубе,где непонятно,что творится,непонятная система управления,что ,они вобще хотят от этой жизни,какой стиль игры,какая цель ихних вобще трансферов?!! У меня например создается такое впечатление,что у руководства клуба,главная цель,номер один,это перекупить футболиста,у Ман.Сити. не дать,чтобы бедолага туда попал,причем не важно какой у того амплуа,да и вобще подойдет ли он им, что потом,с этим игроком делать,ну .....рен его знает,может пусть на лавке поседит?!! Как то так думается,главное видится!!!
Джексон 8
Джексон 8
вчера в 23:13
ПСЖ великий клуб?! Это с какого перепугу?!!!
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 23:12
Луис Энрике: "На трансферном рынке у нас будет много успехов, но будут и неудачи. Осознаю, что буду должен принимать немало решений, некоторые из них будут правильными, но будут и ошибочные. Мы будем забивать голы, но также и пропускать. Команда будет одерживать победы, а иногда - терпеть поражения".
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 23:04
Проект без истории так и останется проектом!
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:02, ред.
У ПСЖ проблемы с менеджерским составом и руководством клуба, а не столько в тренерском штабе.
Гость
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