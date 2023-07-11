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Потеряли лидеров, не объявляют новичков. С такой кампанией ЦСКА не может претендовать на серебро

вчера, 13:17
Хесус Медина

Необходимы вложения.

После ударного финиша в чемпионате-2022/23 от ЦСКА ждут как минимум подтверждения претензий – «армейцев» хотят видеть среди главных конкурентов «Зенита». При этом в межсезонье «красно-синие» потерпели уже две трансферные неудачи, что заставляет волноваться за перспективы клуба – так чемпионские команды не строятся.

Упустили Фернандеса, отдали Хесуса

Обе истории крайне неприятны для ЦСКА – и тот, и другой объяснялись в любви к своему клубу. Бразилец заявлял, что не станет играть ни в какой другой российской команде, кроме «красно-синих». Летом появилась возможность вернуться – и даже президент столичного коллектива Евгений Гинер подтверждал, что скоро мы увидим Марио. В итоге выяснилось, что «Интернасьонал», за который латераль выступал в последние полгода, требует от игрока компенсацию – и «армейцы» отказались выплачивать её за своего же футболиста. Оперативно сыграл «Зенит» — и теперь возрастного защитника ждут в Санкт-Петербурге, а в Москве считают предателем.

Что касается Хесуса, история развивалась стремительно. Вдруг появились инсайды, что у полузащитника сложились напряженные отношения с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым. Парагвайскому хавбеку не нравилось играть латераля, а специалиста напрягал капризный характер футболиста. Сообщается, что, помимо «Спартака», услуги легионера предлагали «Локомотиву» при отступных в размере 5 миллионов евро. «Красно-белые» выплатили «армейцам» 6+1 млн.

Проблема в том, что если подписание Фернандеса объяснялось укреплением скамейки, то потеря Хесуса – это серьезный удар по стартовой обойме: он регулярно выходил под нападающим, плюс занимал позицию латераля, когда Мойсеса ставили в тройку центрбеков.

Требуется серьезная закупка

Сейчас количество позиций, которые требуют усиления, лишь увеличилось – пусть у ЦСКА и стало больше денег на трансферы. В зависимости от расположения Чалова на поле требуется подписать либо еще одного инсайда, либо форварда – в первом случае Фёдор спокойно продолжит играть на острие, во втором – опять сместится под нападающего.

Среди кандидатов на переход в ЦСКА есть два форварда: уже знакомый и проверенный, но возрастной Вагнер Лав, а также опытный страйкер «Спортинга» Паулинью. Проблема в том, что предметного диалога ни по тому, ни по другому не ведется. Об интересе Вагнера вернуться в Москву говорит разве что его агент, по португальскому форварду в лиссабонскую команду не приходило официального предложения.

Остается проблемной позиция центрального защитника. Есть 2 качественных профильных центрбека – Игорь Дивеев и Виллиан Роша. Но к ним ставят либо латераля Мойсеса, либо универсальную машину — Зайнутдинова. Чтобы оба играли на оптимальных позициях, требуется еще один сильный защитник.

И это еще не говоря о задаче усилить скамейку. Мойсес и Гайич – единственные игроки на флангах обороны, которым нужны сменщики. Вместо бразильца мог выйти Медина – его больше нет в клубе. Может там сыграть и Зайнутдинов – Бахтиёра готов забрать «Бешикташ».

В группу атаки необходим форвард для конкуренции с Чаловым (Заболотный не тянет) и возможности передвинуть Фёдора на позицию инсайда, нужен и добротный инсайд в пару к Облякову.

Работа на несколько окон вперед

Такую масштабную покупку произвести за одно межсезонье крайне трудно. Да и бессмысленно – лучше действовать поступательно и следить за тем, как новички адаптируются в команде.

Проблема в другом – трансферов на вход у ЦСКА (за исключением выкупа Мойсеса) еще не было. Зато «армейцы» успели потерять Медину, упустить Фернандеса. Работа на трансферном рынке пока не выходит даже в ноль.

И ситуация может усугубиться еще одной потерей – речь о полузащитнике-универсале Бахтиёре Зайнутдинове. Хавбек отлично закрывает центр обороны, при этом способен выйти левым латералем – не стоит забывать и о его изначальной позиции (центр поля), плюс Бахтиёр может оказаться полезен и под нападающим. Такой функционал привлек внимание «Бешикташа» — турки после торгов все-таки согласились на выплату компенсации в 6 млн евро плюс бонусы, но в футбол не деньгами играют. Полузащитнику нужна замена.

Бороться будет сложнее

Нынешняя ситуация вокруг «Зенита», конечно, не отличается от ситуации с ЦСКА – питерцы могут потерять сразу нескольких легионеров (Клаудиньо, Вендел). Разница в том, что потери «сине-бело-голубых» лишь уменьшают пропасть между ними и остальными клубами РПЛ, а ЦСКА откатывается в гонке еще ниже.

В минувшем сезоне борьба за медали складывалась не так напряженно – на финише сезона забуксовали и «Ростов», и «Спартак», поэтому серебро «армейцам» попросту впихнули. Теперь в погоню с разной степенью вероятности включатся и другие. «Локомотив» прошел зону турбулентности после назначения Галактионова и зимней трансферной кампании – теперь точно будет идти выше. «Спартак» привез Медину, в ожидании – объявление о трансфере Бонгонды, ведутся переговоры по Санчесу. «Краснодар» еще в минувшем чемпионате был готов ворваться в топ-5 – но отложил это до следующего розыгрыша. «Темной лошадкой» при Марцеле Личке будет «Динамо». По возможности бороться за пятерку будут и «Ростов» с «Ахматом» — и это уже 7 команд на четыре позиции (1-я строчка зарезервирована). При такой конкуренции две сделки «на выход» — точно не стратегия под борьбу за серебро.

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Все комментарии
DaslerU
DaslerU
вчера в 20:59
А почему на серебро? Цели выиграть чемпионат не ставят?
isamsn
isamsn
вчера в 17:02
Ничего страшного и панического в уходе Медины и не возвращении Марио нет. В клубе достаточно игроков способных восполнить отсутствие Парагвайца, а без Марио год отыграли и не сильно заметили его отсутствие. Больше шансов появится у Мухина, Караскаля и других игроков находящихся в резерве. Вот линия атаки сегодня требует коректировки и усиления ввиду низкой результативности.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:27
А мне бы как болельщику ЦСКА с учетом всех упомянутых мною факторов совсем не хотелось, чтобы он был в ЦСКА. Клуб . с моей точки зрения в реликвиях не нуждается. Единственное что хочу сказать, мне было бы любопытно как он поведет себя с приближением родов жены. Но это к футболу не имеет отношения.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:21
Толя, я не болельщик ЦСКА, тебе конечно виднее. Но, я привел пример из практики, только и всего. Мне, лично, хотелось, больше видеть Марио у вас, но точно не в Зените!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:15
Ответ прост до банальности. Все люди разные. Марио вот такой. Как и Президенты клубов разные. Гинер вот такой. Он и Вагнера домой отпускал не один раз и здесь вошел в положение и не стал давить на букву контракта. В этом и есть мудрость Гинера и его человечность. Я бы на его месте тоже отпустил бы без разговоров. Ясно, что Марио бы не уехал, ели бы не получил добро от Гинера.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:11
И еще, по поводу беременности его жены. Случай уважительный- однозначно. Но что значит, каждый раз срываться и лететь к жене на другой континент?! Существуют официальные договоренности, контракты и тд, и тп! Я не понимаю этого, когда человек подписывает договор, получает зарплату и в любой момент срывается к жене...

В этой связи, можно вспомнить показательную историю с хоккеистом И.Ларионовым, когда, в начале 80-х у него умер отец, а жил он не в Москве, в другом городе, и Игорь обратился к тогдашнему тренеру ЦСКА В.В.Тихонову с просьбой- отпустить его на день, попрощаться с отцом. На это- Тихонов ответил отказом, сославшись на плотный график клуба и сборной.

Так это- смерть отца!!! Я не хочу давать советы или комментировать эту ситуацию с женой Фернандеса, но так, в профессиональном спoрте- себя не ведут, и, я уверен, что в Питере- с ним будут беседовать жестче!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ blitz (раскрыть)
вчера в 16:10
Все в точку. Именно по этой причине я воспринял эту новость с облегчением. Проживем и без несбывшихся надежд.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:08
К сожалению именно эти тонкости и вынудили его уехать из ЦСКА в Бразилии, где он целый год семейными делами занимался и ему не до футбола было. Возможно это и было одной из причин, что клуб не захотел за него платить деньки, сославшись на то, что раз он ушел бесплатно, платить не за что. Повод отличный, чтобы исключить его возвращение, тем более, что контракт был разорван еще зимой по обоюдному согласию. Что касается причин и поводов для его отъезда, то это известно тем, кто следит за новостями ПФК ЦСКА. А клуб из этого секрета не делал никогда
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:05
Федотову, пока руководство чешет репу, неплохо было вспомнить тактику Леонида и раннего Виктора: в атаку все вместе и в защиту все вместе. Выиграть время, если дадут.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:42
Я не знаю, что происходит с его женой и тем более мне неведомо- сорвется он снова к ней или нет. Таких тонкостей, я не знаю. Но в одном, я уверен- эта потеря, прежде всего имиджевая для ЦСКА. Это- лично моё мнение, которое я, никому не навязываю.

Толя, если я тебя неправильно понял- извини. У нас сейчас +40, сам понимаешь... Извини.
Sylpheed
Sylpheed
вчера в 15:38
ЦВБП
blitz
blitz
вчера в 15:15
Потеряли лидеров, не объявляют новичков.
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А каких лидеров потеряли? Медина был одним из многих игроков но не как не лидер.
Главный тренер дал добро на его продажу, значит он его не устраивал. То что Марио не вернулся после года простоя без футбола, да ещё не смог заиграть в Бразильском клубе сидел на скамейке это о многом говорит. Кубок России и серебряные медали выиграли и без него. Лидером его можно было считать с натяжкой года два назад.

........не объявляют новичков.

А что трансферное окно уже закрывается? Если не изменяет память трансферное окно будет открыто до конца августа. Сейчас получили весь транш денег за Медину от Спартака в размере 6+1 целиком. Вот на эти деньги будет возможность приобрести новичка. И в прошлом сезоне усиливался ЦСКА по ходу сезона. Результат все знают. Победа в кубке России и серебряные медали.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:09
О какой потере идет речь? Он больше года не играл за ЦСКА и без него взяли серебро и Кубок. Уточни пожалуйста, что ЦСКА потеряет ?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:08
Мне бы хотелось, чтобы при ответах на мои тексты внимательно учитывались все мои аргументы. Может он и вернет свой уровень, дай бог. Но в ноябре его жена снова должна рожать. Кто даст гарантии, что он снова не сорвется к ней.? Именно этот аргумент и сдерживает меня от сожаления о его переходе в Зенит. Я больше реалист, чем мечтатель.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 14:00
Цска в борьбе за место под солнцем!!!! Денег меньше стало у клуба
uhz2fhs8myju
uhz2fhs8myju
вчера в 13:59
За счёт армейского духа и энтузиазма игроков возьмут и золото чемпионата выиграют
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:55, ред.
Толя, вспомнишь мои слова- Марио, очень быстро вернет былые кондиции, а его незаурядное мастерство позволит ему действовать также ярко и стабильно как прежде!!!

Другое дело, как быстро или нет- он впишется в игру Зенита. Будет ли эта потеря для ЦСКА критической, посмотрим, точно также, под вопросом- сможет ли Фернандес усилить Зенит в полной мере? Но, в одном, я уверен, Марио- украшение ПЛ, в том, или ином качестве!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:50, ред.
Трансферы , трансферами , но еще не известно как эти игроки приживуться в новых для себя клубах и условиях
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:45
Про Медину сказать сложно, скорее жаль. А при Марио при всем к нему уважении применять термин "упустили" я бы не стал. По очевидной причине. Он больше года не играл в футбол, что очень сильно настораживает особенно с учетом того, что в последний год он не особо блистал. И годы и здоровье. и второе. Совсем неясно как он поведет себя ближе к зиме, т.е. его жена осталась в Бразилии и снова беременна. Учитывая характер Марио и его менталитет очень высока вероятность, что он как и при первой беременности жены сорвется к ней в Бразилию, либо, если его не отпустить, затоскует здесь. Вопрос не простой. Поэтому лично я с облегчением узнал, что его в ЦСКА не будет. Но поживем увидим
Over 9000
Over 9000
вчера в 13:38
а что ТО закончилось. 2 месяца ещё. осенью посмотрим кто как поработал
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 13:37
Все эти рассуждения ничтожны.Гадалки в 21 веке снова в моде,но редко кто индивидуально бывает удовлетворён их измышлениями..
Тут не трансферными достижениями надо тягаться,а кропотливой работой перед чемпионатом,ибо все наши команды умеют неприятно удивлять.Спартачи знают.
Гость
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