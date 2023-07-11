Потеряли лидеров, не объявляют новичков. С такой кампанией ЦСКА не может претендовать на серебро

Необходимы вложения.
После ударного финиша в чемпионате-2022/23 от ЦСКА ждут как минимум подтверждения претензий – «армейцев» хотят видеть среди главных конкурентов «Зенита». При этом в межсезонье «красно-синие» потерпели уже две трансферные неудачи, что заставляет волноваться за перспективы клуба – так чемпионские команды не строятся.
Упустили Фернандеса, отдали Хесуса
Обе истории крайне неприятны для ЦСКА – и тот, и другой объяснялись в любви к своему клубу. Бразилец заявлял, что не станет играть ни в какой другой российской команде, кроме «красно-синих». Летом появилась возможность вернуться – и даже президент столичного коллектива Евгений Гинер подтверждал, что скоро мы увидим Марио. В итоге выяснилось, что «Интернасьонал», за который латераль выступал в последние полгода, требует от игрока компенсацию – и «армейцы» отказались выплачивать её за своего же футболиста. Оперативно сыграл «Зенит» — и теперь возрастного защитника ждут в Санкт-Петербурге, а в Москве считают предателем.
Что касается Хесуса, история развивалась стремительно. Вдруг появились инсайды, что у полузащитника сложились напряженные отношения с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым. Парагвайскому хавбеку не нравилось играть латераля, а специалиста напрягал капризный характер футболиста. Сообщается, что, помимо «Спартака», услуги легионера предлагали «Локомотиву» при отступных в размере 5 миллионов евро. «Красно-белые» выплатили «армейцам» 6+1 млн.
Проблема в том, что если подписание Фернандеса объяснялось укреплением скамейки, то потеря Хесуса – это серьезный удар по стартовой обойме: он регулярно выходил под нападающим, плюс занимал позицию латераля, когда Мойсеса ставили в тройку центрбеков.
Требуется серьезная закупка
Сейчас количество позиций, которые требуют усиления, лишь увеличилось – пусть у ЦСКА и стало больше денег на трансферы. В зависимости от расположения Чалова на поле требуется подписать либо еще одного инсайда, либо форварда – в первом случае Фёдор спокойно продолжит играть на острие, во втором – опять сместится под нападающего.
Среди кандидатов на переход в ЦСКА есть два форварда: уже знакомый и проверенный, но возрастной Вагнер Лав, а также опытный страйкер «Спортинга» Паулинью. Проблема в том, что предметного диалога ни по тому, ни по другому не ведется. Об интересе Вагнера вернуться в Москву говорит разве что его агент, по португальскому форварду в лиссабонскую команду не приходило официального предложения.
Остается проблемной позиция центрального защитника. Есть 2 качественных профильных центрбека – Игорь Дивеев и Виллиан Роша. Но к ним ставят либо латераля Мойсеса, либо универсальную машину — Зайнутдинова. Чтобы оба играли на оптимальных позициях, требуется еще один сильный защитник.
И это еще не говоря о задаче усилить скамейку. Мойсес и Гайич – единственные игроки на флангах обороны, которым нужны сменщики. Вместо бразильца мог выйти Медина – его больше нет в клубе. Может там сыграть и Зайнутдинов – Бахтиёра готов забрать «Бешикташ».
В группу атаки необходим форвард для конкуренции с Чаловым (Заболотный не тянет) и возможности передвинуть Фёдора на позицию инсайда, нужен и добротный инсайд в пару к Облякову.
Работа на несколько окон вперед
Такую масштабную покупку произвести за одно межсезонье крайне трудно. Да и бессмысленно – лучше действовать поступательно и следить за тем, как новички адаптируются в команде.
Проблема в другом – трансферов на вход у ЦСКА (за исключением выкупа Мойсеса) еще не было. Зато «армейцы» успели потерять Медину, упустить Фернандеса. Работа на трансферном рынке пока не выходит даже в ноль.
И ситуация может усугубиться еще одной потерей – речь о полузащитнике-универсале Бахтиёре Зайнутдинове. Хавбек отлично закрывает центр обороны, при этом способен выйти левым латералем – не стоит забывать и о его изначальной позиции (центр поля), плюс Бахтиёр может оказаться полезен и под нападающим. Такой функционал привлек внимание «Бешикташа» — турки после торгов все-таки согласились на выплату компенсации в 6 млн евро плюс бонусы, но в футбол не деньгами играют. Полузащитнику нужна замена.
Бороться будет сложнее
Нынешняя ситуация вокруг «Зенита», конечно, не отличается от ситуации с ЦСКА – питерцы могут потерять сразу нескольких легионеров (Клаудиньо, Вендел). Разница в том, что потери «сине-бело-голубых» лишь уменьшают пропасть между ними и остальными клубами РПЛ, а ЦСКА откатывается в гонке еще ниже.
В минувшем сезоне борьба за медали складывалась не так напряженно – на финише сезона забуксовали и «Ростов», и «Спартак», поэтому серебро «армейцам» попросту впихнули. Теперь в погоню с разной степенью вероятности включатся и другие. «Локомотив» прошел зону турбулентности после назначения Галактионова и зимней трансферной кампании – теперь точно будет идти выше. «Спартак» привез Медину, в ожидании – объявление о трансфере Бонгонды, ведутся переговоры по Санчесу. «Краснодар» еще в минувшем чемпионате был готов ворваться в топ-5 – но отложил это до следующего розыгрыша. «Темной лошадкой» при Марцеле Личке будет «Динамо». По возможности бороться за пятерку будут и «Ростов» с «Ахматом» — и это уже 7 команд на четыре позиции (1-я строчка зарезервирована). При такой конкуренции две сделки «на выход» — точно не стратегия под борьбу за серебро.
Тут не трансферными достижениями надо тягаться,а кропотливой работой перед чемпионатом,ибо все наши команды умеют неприятно удивлять.Спартачи знают.
Тут не трансферными достижениями надо тягаться,а кропотливой работой перед чемпионатом,ибо все наши команды умеют неприятно удивлять.Спартачи знают.
Другое дело, как быстро или нет- он впишется в игру Зенита. Будет ли эта потеря для ЦСКА критической, посмотрим, точно также, под вопросом- сможет ли Фернандес усилить Зенит в полной мере? Но, в одном, я уверен, Марио- украшение ПЛ, в том, или ином качестве!!!
Другое дело, как быстро или нет- он впишется в игру Зенита. Будет ли эта потеря для ЦСКА критической, посмотрим, точно также, под вопросом- сможет ли Фернандес усилить Зенит в полной мере? Но, в одном, я уверен, Марио- украшение ПЛ, в том, или ином качестве!!!