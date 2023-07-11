Потеряли лидеров, не объявляют новичков. С такой кампанией ЦСКА не может претендовать на серебро

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вчера, 13:17

Необходимы вложения.

После ударного финиша в чемпионате-2022/23 от ЦСКА ждут как минимум подтверждения претензий – «армейцев» хотят видеть среди главных конкурентов «Зенита». При этом в межсезонье «красно-синие» потерпели уже две трансферные неудачи, что заставляет волноваться за перспективы клуба – так чемпионские команды не строятся.

Упустили Фернандеса, отдали Хесуса

Обе истории крайне неприятны для ЦСКА – и тот, и другой объяснялись в любви к своему клубу. Бразилец заявлял, что не станет играть ни в какой другой российской команде, кроме «красно-синих». Летом появилась возможность вернуться – и даже президент столичного коллектива Евгений Гинер подтверждал, что скоро мы увидим Марио. В итоге выяснилось, что «Интернасьонал», за который латераль выступал в последние полгода, требует от игрока компенсацию – и «армейцы» отказались выплачивать её за своего же футболиста. Оперативно сыграл «Зенит» — и теперь возрастного защитника ждут в Санкт-Петербурге, а в Москве считают предателем.

Что касается Хесуса, история развивалась стремительно. Вдруг появились инсайды, что у полузащитника сложились напряженные отношения с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым. Парагвайскому хавбеку не нравилось играть латераля, а специалиста напрягал капризный характер футболиста. Сообщается, что, помимо «Спартака», услуги легионера предлагали «Локомотиву» при отступных в размере 5 миллионов евро. «Красно-белые» выплатили «армейцам» 6+1 млн.

Проблема в том, что если подписание Фернандеса объяснялось укреплением скамейки, то потеря Хесуса – это серьезный удар по стартовой обойме: он регулярно выходил под нападающим, плюс занимал позицию латераля, когда Мойсеса ставили в тройку центрбеков.

Требуется серьезная закупка

Сейчас количество позиций, которые требуют усиления, лишь увеличилось – пусть у ЦСКА и стало больше денег на трансферы. В зависимости от расположения Чалова на поле требуется подписать либо еще одного инсайда, либо форварда – в первом случае Фёдор спокойно продолжит играть на острие, во втором – опять сместится под нападающего.

Среди кандидатов на переход в ЦСКА есть два форварда: уже знакомый и проверенный, но возрастной Вагнер Лав, а также опытный страйкер «Спортинга» Паулинью. Проблема в том, что предметного диалога ни по тому, ни по другому не ведется. Об интересе Вагнера вернуться в Москву говорит разве что его агент, по португальскому форварду в лиссабонскую команду не приходило официального предложения.

Остается проблемной позиция центрального защитника. Есть 2 качественных профильных центрбека – Игорь Дивеев и Виллиан Роша. Но к ним ставят либо латераля Мойсеса, либо универсальную машину — Зайнутдинова. Чтобы оба играли на оптимальных позициях, требуется еще один сильный защитник.

И это еще не говоря о задаче усилить скамейку. Мойсес и Гайич – единственные игроки на флангах обороны, которым нужны сменщики. Вместо бразильца мог выйти Медина – его больше нет в клубе. Может там сыграть и Зайнутдинов – Бахтиёра готов забрать «Бешикташ».

В группу атаки необходим форвард для конкуренции с Чаловым (Заболотный не тянет) и возможности передвинуть Фёдора на позицию инсайда, нужен и добротный инсайд в пару к Облякову.

Работа на несколько окон вперед

Такую масштабную покупку произвести за одно межсезонье крайне трудно. Да и бессмысленно – лучше действовать поступательно и следить за тем, как новички адаптируются в команде.

Проблема в другом – трансферов на вход у ЦСКА (за исключением выкупа Мойсеса) еще не было. Зато «армейцы» успели потерять Медину, упустить Фернандеса. Работа на трансферном рынке пока не выходит даже в ноль.

И ситуация может усугубиться еще одной потерей – речь о полузащитнике-универсале Бахтиёре Зайнутдинове. Хавбек отлично закрывает центр обороны, при этом способен выйти левым латералем – не стоит забывать и о его изначальной позиции (центр поля), плюс Бахтиёр может оказаться полезен и под нападающим. Такой функционал привлек внимание «Бешикташа» — турки после торгов все-таки согласились на выплату компенсации в 6 млн евро плюс бонусы, но в футбол не деньгами играют. Полузащитнику нужна замена.

Бороться будет сложнее

Нынешняя ситуация вокруг «Зенита», конечно, не отличается от ситуации с ЦСКА – питерцы могут потерять сразу нескольких легионеров (Клаудиньо, Вендел). Разница в том, что потери «сине-бело-голубых» лишь уменьшают пропасть между ними и остальными клубами РПЛ , а ЦСКА откатывается в гонке еще ниже.

В минувшем сезоне борьба за медали складывалась не так напряженно – на финише сезона забуксовали и «Ростов», и «Спартак», поэтому серебро «армейцам» попросту впихнули. Теперь в погоню с разной степенью вероятности включатся и другие. «Локомотив» прошел зону турбулентности после назначения Галактионова и зимней трансферной кампании – теперь точно будет идти выше. «Спартак» привез Медину, в ожидании – объявление о трансфере Бонгонды, ведутся переговоры по Санчесу. «Краснодар» еще в минувшем чемпионате был готов ворваться в топ-5 – но отложил это до следующего розыгрыша. «Темной лошадкой» при Марцеле Личке будет «Динамо». По возможности бороться за пятерку будут и «Ростов» с «Ахматом» — и это уже 7 команд на четыре позиции (1-я строчка зарезервирована). При такой конкуренции две сделки «на выход» — точно не стратегия под борьбу за серебро.