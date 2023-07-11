«Спартак» анонсировал переход Бонгонды

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вчера, 20:52

«Спартак» сделал анонс перехода нападающего «Кадиса» .

Сообщается, что официальное объявление о трансфере состоится завтра, 12 июля, в 10:00 по московскому времени.

Ранее появилась информация о том, что конголезец будет выступать за команду под 77-м номером.