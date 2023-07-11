«Спартак» анонсировал переход Бонгонды

«Спартак» сделал анонс перехода нападающего «Кадиса» Тео Бонгонды.
Сообщается, что официальное объявление о трансфере состоится завтра, 12 июля, в 10:00 по московскому времени.
Ранее появилась информация о том, что конголезец будет выступать за команду под 77-м номером.
Хороший анекдот, насмешили!!! Роша, Ханни, Гус Тиль, Урунов, Хендрикс и т.д. врать не станут))
Хороший анекдот, насмешили!!! Роша, Ханни, Гус Тиль, Урунов, Хендрикс и т.д. врать не станут))
Ещё бы парочку защитников и сезону упакованы)
Ещё бы парочку защитников и сезону упакованы)
Ждём Бонгонду, надеюсь он в форме, а не растренированным приехал.
Ждём Бонгонду, надеюсь он в форме, а не растренированным приехал.