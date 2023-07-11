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«Спартак» анонсировал переход Бонгонды

вчера, 20:52

«Спартак» сделал анонс перехода нападающего «Кадиса» Тео Бонгонды.

Сообщается, что официальное объявление о трансфере состоится завтра, 12 июля, в 10:00 по московскому времени.

Ранее появилась информация о том, что конголезец будет выступать за команду под 77-м номером.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 06:51
Добро пожаловать, Бонг
valt134
valt134
вчера в 23:55
Твою МАТЬ… У всех защитников РПЛ аж коленки затряслись…
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:58
Насчёт красиво потрындеть или ролик какой состряпать Спартаку нет равных..
Сп62
Сп62 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 22:03
"Не знаю, как на счёт поэзии, но пишет правильно". В.И.Ленин о В.В.Маяковском.
Hoahin
Hoahin ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 22:01
"если Спартак его купил, то игрок должен быть хороший"
Хороший анекдот, насмешили!!! Роша, Ханни, Гус Тиль, Урунов, Хендрикс и т.д. врать не станут))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:38
Хорошие новости!
Ещё бы парочку защитников и сезону упакованы)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:28
Судя по всему Спартак подходит к сезону во всеоружии
112910415
112910415
вчера в 21:05
и это радует
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 21:02, ред.
Да нам то какая разница переплатили или нет. Главное что правильно пишешь , что бы игрок был хороший. Он хороший и главное ему вписаться в команду и нашу реальность бытия
Futurista
Futurista
вчера в 21:02
77 номер соответствует региону)....
makkie
makkie
вчера в 21:01
Секрет Полишинеля, однако ))
Ждём Бонгонду, надеюсь он в форме, а не растренированным приехал.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 20:58
Не знаю кто такой этот Бонгонда, но если Спартак его купил, то игрок должен быть хороший. Главное что бы не переплатили
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 20:58
Пока что Спартак является самым активным клубом РПЛ на трансферном рынке
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:55
Как всё точно прям до минут - это наверное , чтобы не ".)соскочил"
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