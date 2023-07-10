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«Спартак» представил Медину фрагментом из фильма Гая Ричи

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Валерыч
Валерыч
сегодня в 12:41, ред.
У Медины хорошо поставленный дальний удар и он довольно неплохо исполняет стандарты. Такого игрока Спартаку явно не хватало. А то после ухода Фернандо
штрафные бить некому. На Промеса в этом компоненте надежды мало.
Да, даже и с пенальти частенько забить не могут. Это уже к вопросу о довольно слабой реализации, которую мы видели в прошлом сезоне в исполнении красно-белых. Вообще, удары тренировать всем надо.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 11:08
Спартаку давно пора его креативного менеджера переквалифицировать в менеджера по замене воды в кулерах.
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 09:35, ред.
Семак подстригся?)...
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 03:18
Лучше надо было как в "Сумерках" превращения из коня в свинью!!!
ABir
ABir
вчера в 23:37
Это представление точно запомнится, а может и вдохновит Медину
makkie
makkie
вчера в 23:28
Оригинально.
Вообще пресс-служба Спартака всегда старается скреативить - 21 век!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:27
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:47
Да всё будет нормально. это наш жокей...!)
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