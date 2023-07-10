«Спартак» представил Медину фрагментом из фильма Гая Ричи

«Спартак» представил полузащитника Хесуса Медину, спародировав фрагмент из фильма «Джентльмены» Гая Ричи.
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штрафные бить некому. На Промеса в этом компоненте надежды мало.
Да, даже и с пенальти частенько забить не могут. Это уже к вопросу о довольно слабой реализации, которую мы видели в прошлом сезоне в исполнении красно-белых. Вообще, удары тренировать всем надо.
штрафные бить некому. На Промеса в этом компоненте надежды мало.
Да, даже и с пенальти частенько забить не могут. Это уже к вопросу о довольно слабой реализации, которую мы видели в прошлом сезоне в исполнении красно-белых. Вообще, удары тренировать всем надо.
Вообще пресс-служба Спартака всегда старается скреативить - 21 век!
Вообще пресс-служба Спартака всегда старается скреативить - 21 век!