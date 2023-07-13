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Хави настаивает на подписании Жоау Канселу

вчера, 10:52

Главный тренер «Барселоны» Хави хочет видеть защитника «Манчестер Сити» и сборной Португалии Жоау Канселу в своей команде. Контракт Канселу с английским клубом действует до 2027 года, а его рыночная стоимость составляет 50 миллионов евро. В связи с этим «Барселона» рассматривает возможность аренды правого защитника. Сообщается, что в переговорах участвуют спортивный директор каталонцев Матеу Алемани, агент Канселу Жорже Мендеш и директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано.

Отмечается, что Хави очень ценит универсальность 29-летнего португальца (он может сыграть на обоих флангах).

В минувшем сезоне, выступая за «Манчестер Сити» и «Баварию» (с января на правах аренды), Канселу сыграл 47 матчей, забил 3 мяча и отдал 11 голевых передач.

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Grizly88
Grizly88
вчера в 11:51
Ну Барселона всегда подписывала шлак Сити, мне не жалко эту команду помню когда у них было денег они заряжали судей.
Ванечка
Ванечка
вчера в 11:31
Пусть договариваются на аренду.... денег на то чтобы купить просто нету.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:55
В аренду можно и отдать,пусть там побегает!
Гость
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