Хави настаивает на подписании Жоау Канселу

Главный тренер «Барселоны» Хави хочет видеть защитника «Манчестер Сити» и сборной Португалии Жоау Канселу в своей команде. Контракт Канселу с английским клубом действует до 2027 года, а его рыночная стоимость составляет 50 миллионов евро. В связи с этим «Барселона» рассматривает возможность аренды правого защитника. Сообщается, что в переговорах участвуют спортивный директор каталонцев Матеу Алемани, агент Канселу Жорже Мендеш и директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано.
Отмечается, что Хави очень ценит универсальность 29-летнего португальца (он может сыграть на обоих флангах).
В минувшем сезоне, выступая за «Манчестер Сити» и «Баварию» (с января на правах аренды), Канселу сыграл 47 матчей, забил 3 мяча и отдал 11 голевых передач.