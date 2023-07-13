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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2023/2024

Итальянские топ-клубы хотят подписать защитника «Челси»

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shlomo2
shlomo2
вчера в 11:34
Думаю, что по поводу его Итальяшки договорятся с Челси....
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:16
Не против был бы ухода этого пожарника.
Но надо в Милан к другим воспитанникам Челси.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:02
А что?
В Челси ещё есть нераспроданные футболисты?)
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:45
Если он в Челси себя не супер как зарекомендовал, то и в итальянских грандах затеряется.
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