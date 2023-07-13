Итальянские топ-клубы хотят подписать защитника «Челси»

Защитник Трево Чалоба может покинуть «Челси» этим летом.
По данным источника, «синие» готовы продать футболиста. На подписание Чалобы претендуют «Ювентус» и «Интер».
Защитник Трево Чалоба может покинуть «Челси» этим летом.
По данным источника, «синие» готовы продать футболиста. На подписание Чалобы претендуют «Ювентус» и «Интер».
Но надо в Милан к другим воспитанникам Челси.
Но надо в Милан к другим воспитанникам Челси.
В Челси ещё есть нераспроданные футболисты?)
В Челси ещё есть нераспроданные футболисты?)