Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

Мората раздумывает над переездом в Саудовскую Аравию

вчера, 10:13

Нападающий «Атлетико» и сборной Испании Альваро Мората склоняется к переезду в Саудовскую Аравию.

Сообщается, что первое предложение 30-летний испанец отклонил, так как его семья хотела остаться в Мадриде.

Согласно второму предложению зарплата форварда может составить 50 миллионов евро. Также саудовцы обещают улучшенные условия жизни для семьи игрока.

В минувшем сезоне Мората сыграл 45 матчей, забил 15 мячей и отдал 3 голевых передачи.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Фиорентина» проявляет интерес к полузащитнику «Ювентуса»
Сегодня, 08:59
СлухиКлуб из Саудовской Аравии претендует на экс-нападающего «Лиона»
Вчера, 20:32
Слухи«Челси» ответил отказом на новое предложение «Интера» о покупке Лукаку
Вчера, 19:58
СлухиЗащитник «Атлетико» переходит в «Марсель»
Вчера, 19:13
СлухиСтало известно, планирует ли ПСЖ продавать Доннарумму
Вчера, 18:16
СлухиНани будет играть в бывшем клубе Дзюбы
Вчера, 17:48
Сортировать
Все комментарии
DaslerU
DaslerU
вчера в 13:40, ред.
А когда уже Дзюбу позовут, он же суперзвезда? Хотелось бы россиянина увидеть в чемпионате СА.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 12:54
По Марате уже лет так десять Саудовская Аравия плачет.
zg8wswswfmtb
zg8wswswfmtb
вчера в 12:00
Туда сейчас дорогу протоптали многие, и ему там место найдется
galem72
galem72
вчера в 11:28
Вот ему-то точно туда нужно бежать на всех четырёх конечностях сразу, пока там его ждут и предлагают жирный контракт. В Европе Морате совершенно ничего не светит. До сих не понимаю, кто и как его записал в список топов.
Futurista
Futurista
вчера в 11:16
Второе предложние 50 млн.€...
Семья: Да что мы не видели в этом Мадриде?...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 10:50
СА-хорошо функционирующий агрегат по абсорбированию отживающего свой спортивный век материала.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:22
Моратику точно нужно ехать, так как с его деревянностью он будет на уровне Сауди Про Лиг как родной))
ZenCh1
ZenCh1
вчера в 10:18
Шарлатан. Игрок средней руки
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 