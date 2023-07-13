Мората раздумывает над переездом в Саудовскую Аравию

Нападающий «Атлетико» и сборной Испании Альваро Мората склоняется к переезду в Саудовскую Аравию.
Сообщается, что первое предложение 30-летний испанец отклонил, так как его семья хотела остаться в Мадриде.
Согласно второму предложению зарплата форварда может составить 50 миллионов евро. Также саудовцы обещают улучшенные условия жизни для семьи игрока.
В минувшем сезоне Мората сыграл 45 матчей, забил 15 мячей и отдал 3 голевых передачи.
Семья: Да что мы не видели в этом Мадриде?...
Семья: Да что мы не видели в этом Мадриде?...