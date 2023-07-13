Мората раздумывает над переездом в Саудовскую Аравию

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вчера, 10:13

Нападающий «Атлетико» и сборной Испании склоняется к переезду в Саудовскую Аравию.

Сообщается, что первое предложение 30-летний испанец отклонил, так как его семья хотела остаться в Мадриде.

Согласно второму предложению зарплата форварда может составить 50 миллионов евро. Также саудовцы обещают улучшенные условия жизни для семьи игрока.

В минувшем сезоне Мората сыграл 45 матчей, забил 15 мячей и отдал 3 голевых передачи.