Капитан «Ливерпуля» может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

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вчера, 09:52

Капитан «Ливерпуля» склоняется к тому, чтобы принять предложение от саудовского клуба «Аль-Иттифак». Полузащитник сборной Англии примет решение в ближайшее время. «Аль-Иттифак» в четыре раза увеличит зарплату 33-летнего англичанина.

Новый главный тренер клуба из Саудовской Аравии играет ключевую роль в данной сделке. Сообщается, что если Хендерсон согласует условия личного контракта, то «Ливерпуль» не будет чинить препятствия и немедленно проведёт переговоры о трансфере.

В минувшем сезоне капитан «красных» сыграл 43 игры и отдал 3 результативные передачи.