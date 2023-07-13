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Капитан «Ливерпуля» может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

вчера, 09:52

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон склоняется к тому, чтобы принять предложение от саудовского клуба «Аль-Иттифак». Полузащитник сборной Англии примет решение в ближайшее время. «Аль-Иттифак» в четыре раза увеличит зарплату 33-летнего англичанина.

Новый главный тренер клуба из Саудовской Аравии Стивен Джеррард играет ключевую роль в данной сделке. Сообщается, что если Хендерсон согласует условия личного контракта, то «Ливерпуль» не будет чинить препятствия и немедленно проведёт переговоры о трансфере.

В минувшем сезоне капитан «красных» сыграл 43 игры и отдал 3 результативные передачи.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:17
о, сколько их упало в эту бездну ...
Grizly88
Grizly88 ответ labasy (раскрыть)
вчера в 12:00
Достиг не внес клад в эту команду как Джеррард свое время, если сравнить игру Джеррарда пик карьеры и Хендерсона это небо и земля, почитайте фанатов Ливерпуля они радостны что он покинет команды, всем надоелы его пасы назад. За 12 лет в клубе только один сезон наивысшем уровне, это чемпионский сезон , когда вся команда горела, и были голодны до побед, на их фоне Хендерсон казался хоть каким то полезным игроком, как Гомес рядом с Ван Дайком, Ливерпуль ничего не потеряет с этого продажи 33 лет , наоборот команда в плюсе. Много ненужных игроков остались в команде Клоппа, и отних надо избавляться это Хендерсон, Гомес, Алькатрас, короче много работы у Клоппа, придется все заново строить команду.
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:43
Да ради Бога забирайте его
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ labasy (раскрыть)
вчера в 11:30
Возможно Алиссон.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 11:29
Не все, но такие есть.
labasy
labasy
вчера в 10:42
Ливерпуль должен спасибо сказать капитану и отправить в пенсию, он достиг то что не смог Стиви Джерард, и может спокойно отдыхать и дать молодежи дорогу, просто кто будет капитанам? Думаю Трент.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:38
Сейчас все желающие хорошо подзаработать подаются к саудитам...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 10:05, ред.
Сделка которая устроит всех!

Джордан Хендерсон перед завершением карьеры заработает большие деньги.
Саудовская Аравия получит ещё одного известного титулованного игрока.
Ливерпуль в будущем не будет ломать голову как избавиться от легенды клуба.

Ведь не секрет, что под конец карьеры многие игроки сильно сдают и прощания не всегда проходят гладко.

Так что все в большой выгоде.
Гость
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