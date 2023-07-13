Капитан «Ливерпуля» может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон склоняется к тому, чтобы принять предложение от саудовского клуба «Аль-Иттифак». Полузащитник сборной Англии примет решение в ближайшее время. «Аль-Иттифак» в четыре раза увеличит зарплату 33-летнего англичанина.
Новый главный тренер клуба из Саудовской Аравии Стивен Джеррард играет ключевую роль в данной сделке. Сообщается, что если Хендерсон согласует условия личного контракта, то «Ливерпуль» не будет чинить препятствия и немедленно проведёт переговоры о трансфере.
В минувшем сезоне капитан «красных» сыграл 43 игры и отдал 3 результативные передачи.
Джордан Хендерсон перед завершением карьеры заработает большие деньги.
Саудовская Аравия получит ещё одного известного титулованного игрока.
Ливерпуль в будущем не будет ломать голову как избавиться от легенды клуба.
Ведь не секрет, что под конец карьеры многие игроки сильно сдают и прощания не всегда проходят гладко.
Так что все в большой выгоде.
Джордан Хендерсон перед завершением карьеры заработает большие деньги.
Саудовская Аравия получит ещё одного известного титулованного игрока.
Ливерпуль в будущем не будет ломать голову как избавиться от легенды клуба.
Ведь не секрет, что под конец карьеры многие игроки сильно сдают и прощания не всегда проходят гладко.
Так что все в большой выгоде.