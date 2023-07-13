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Эшли Янг подписал контракт с «Эвертоном»

вчера, 14:09

Полузащитник «Астон Виллы» Эшли Янг перешёл в «Эвертон». Сделка была бесплатной. 38-летний Янг подписал контракт до июня 2024 года.

Бывший игрок сборной Англии добавит команде Шона Дайча ценный опыт и универсальность.

Вот что сказал англичанин после подписания контракта:

Я счастлив быть игроком «Эвертона» и присоединиться к этому огромному клубу. Я не могу дождаться начала сезона и выйду на «Гудисон Парк» — это будет невероятное чувство, а также услышу, как меня поддерживают страстные болельщики.

Менеджер сыграл важную роль в моём подписании. Я знаю его и знаю, что такое страсть и желание. Его честность, желание много работать и жажда игры не имеют себе равных.

Я знаю, что в последние пару сезонов дела у «Эвертона» шли не слишком хорошо, но амбиции менеджера, разговор с ним и то, что он хочет сделать, чтобы изменить клуб, стали ключевым фактором в моём решении.

Другой фактор — это размер «Эвертона». Это огромный клуб, а его болельщики — одни из лучших. То, что они поддерживают меня, — это фантастическая возможность. Я очень рад возможности оказаться здесь и хочу начать работу.

Напомним, Янг играл под руководством Шона Дайча в «Уотфорде».

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:48
38 лет, когда он успокоится? Я думал, что уже давно карьеру завершил
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 17:24
"..занимает 15-е место в списке лучших бомбардиров турнира с 71 результативной передачей". Чего?!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 15:49
Даже саудиты побрезговали.
А какой смысл? В сборной не играет, все успехи в прошлом, уже несколько лет не является топ игроком, а оно и понятно в 39 лет.
Вот только зачем он Эвертону нужен? Ну уж точно не как игрок, может его тренером взяли?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:00
Подписали игрока сборной,это успех !
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