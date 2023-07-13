Эшли Янг подписал контракт с «Эвертоном»

Полузащитник «Астон Виллы» перешёл в «Эвертон». Сделка была бесплатной. 38-летний Янг подписал контракт до июня 2024 года.

Бывший игрок сборной Англии добавит команде ценный опыт и универсальность.

Вот что сказал англичанин после подписания контракта:

Я счастлив быть игроком «Эвертона» и присоединиться к этому огромному клубу. Я не могу дождаться начала сезона и выйду на «Гудисон Парк» — это будет невероятное чувство, а также услышу, как меня поддерживают страстные болельщики.

Менеджер сыграл важную роль в моём подписании. Я знаю его и знаю, что такое страсть и желание. Его честность, желание много работать и жажда игры не имеют себе равных.

Я знаю, что в последние пару сезонов дела у «Эвертона» шли не слишком хорошо, но амбиции менеджера, разговор с ним и то, что он хочет сделать, чтобы изменить клуб, стали ключевым фактором в моём решении.

Другой фактор — это размер «Эвертона». Это огромный клуб, а его болельщики — одни из лучших. То, что они поддерживают меня, — это фантастическая возможность. Я очень рад возможности оказаться здесь и хочу начать работу.